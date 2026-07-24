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Ahmed Mansy

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O pesadelo do Ittihad e a maldição das lesões: nova derrota preocupa o Al-Ahli antes da nova temporada

Especiais e Opinião
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"O Raqi" sofre

O Al Ahly manteve os seus resultados negativos nos jogos amigáveis que tem disputado durante o seu estágio no exterior, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

  • Derrota portuguesa

    O Al Ahly perdeu diante do Vitória de Guimarães por 3-1, no jogo amigável que juntou as duas equipas, esta sexta-feira, no seu estágio em Portugal, em preparação para as competições da nova temporada.

    Apesar de o Al Ahly ter começado a partida com vários titulares, terminou a primeira parte a perder por três golos sem resposta, antes de fazer diversas alterações na segunda parte.

    Com o início da segunda parte, o brasileiro Matheus Gonçalves conseguiu marcar o primeiro e único golo do Al Ahly, mas não foi suficiente para regressar ao resultado.

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  • Vitória única

    Esta derrota tornou-se a segunda sofrida pelo Ahly nos seus jogos de preparação no estágio no estrangeiro, antes do início da nova temporada, depois de ter perdido frente ao Holstein Kiel alemão por 4-1, na Áustria.

    Por outro lado, o Ahly conquistou apenas uma vitória, à custa do Saalfelden austríaco por oito golos sem resposta, no seu primeiro jogo de preparação na Áustria, tendo empatado com o Rio Ave português por 2-2, em Portugal.

  • O pesadelo do Al Ittihad

    Os adeptos do Al Ahli receiam que a sua equipa repita a tragédia do vizinho e rival tradicional Al Ittihad, quando este tropeçou nos seus jogos de preparação antes do início da época passada, apesar de ser detentor do título do Campeonato Saudita nessa altura.

    O resultado foi que o Al Ittihad protagonizou uma das piores épocas de sempre, terminando em quinto lugar na tabela classificativa do Campeonato Saudita, despedindo-se da Taça do Rei e da Supertaça nas meias-finais, e da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nos quartos de final.

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  • A maldição das lesões

    Não é apenas o resultado que preocupa os adeptos do Al Ahli, mas também as lesões sofridas pelos jogadores da equipa nesses jogos de preparação, sendo o mais recente Saleh Abu Al Shamat.

    Abu Al Shamat abandonou o jogo frente ao Vitória de Guimarães a meio da segunda parte, numa maca médica, após um choque forte com um dos jogadores da equipa portuguesa.

    Antes de Abu Al Shamat, o lateral-esquerdo Zakaria Hosawi também se tinha lesionado, durante a derrota frente ao Holstein Kiel por 4-1.

    Os adeptos do Al Ahli esperam que a equipa entre na nova temporada com o plantel completo, sobretudo por ter perdido vários jogadores de experiência, como o extremo argelino Riyad Mahrez e o médio marfinense Franck Kessié, no final da temporada passada.

  • Novos amistosos

    O Ahly terá de agradar aos seus adeptos, alcançando resultados positivos nos dois jogos de preparação que vai disputar no seu atual estágio em Portugal.

    O clube vai defrontar o português Portimonense e o inglês Fulham, antes de terminar o seu estágio no estrangeiro no dia 28 de julho.

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