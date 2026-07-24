O Al Ahly perdeu diante do Vitória de Guimarães por 3-1, no jogo amigável que juntou as duas equipas, esta sexta-feira, no seu estágio em Portugal, em preparação para as competições da nova temporada.

Apesar de o Al Ahly ter começado a partida com vários titulares, terminou a primeira parte a perder por três golos sem resposta, antes de fazer diversas alterações na segunda parte.

Com o início da segunda parte, o brasileiro Matheus Gonçalves conseguiu marcar o primeiro e único golo do Al Ahly, mas não foi suficiente para regressar ao resultado.