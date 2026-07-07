O pesadelo do Brasil na Copa do Mundo: Neymar, lesões e por que tudo deu tão errado para a Seleção e Carlo Ancelotti

À medida que a poeira baixa após a derrota extremamente decepcionante nas oitavas de final em Nova Jersey, questionamentos significativos estão sendo dirigidos ao conceituado técnico Carlo Ancelotti, que deveria ser o homem capaz de levar o Brasil de volta ao topo do futebol internacional quando assumiu o comando há um ano.

Doze meses depois, o futuro do técnico italiano no cargo parece já estar seriamente ameaçado, à medida que os pedidos por sua demissão se tornam cada vez mais intensos no Brasil, mesmo que o próprio técnico insista que isso não é o fim, mas “o início de um novo ciclo”. Em retrospecto, fica claro que ele tomou algumas decisões cruciais de forma totalmente equivocada.

Mas onde exatamente tudo deu errado para o Brasil na Copa do Mundo de 2026? O GOAL analisa os maiores problemas da Seleção após o torneio ter terminado com uma eliminação precoce...