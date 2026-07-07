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Brazil World Cup nightmare GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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O pesadelo do Brasil na Copa do Mundo: Neymar, lesões e por que tudo deu tão errado para a Seleção e Carlo Ancelotti

Análises
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Neymar
Raphinha
Especiais e Opinião
Brasil x Noruega

A investigação sobre a desastrosa eliminação do Brasil da Copa do Mundo já está em andamento, depois que os pentacampeões foram eliminados sem cerimônia do torneio pelas mãos da Noruega, uma zebra, e pelos gols de Erling Haaland. Na verdade, a Seleção nunca conseguiu entrar no ritmo na América do Norte — prejudicada por um elenco envelhecido e desorganizado que ainda não havia se entrosado, já que muitas vezes dependia de Vinicius Júnior para garantir o resultado.

À medida que a poeira baixa após a derrota extremamente decepcionante nas oitavas de final em Nova Jersey, questionamentos significativos estão sendo dirigidos ao conceituado técnico Carlo Ancelotti, que deveria ser o homem capaz de levar o Brasil de volta ao topo do futebol internacional quando assumiu o comando há um ano.

Doze meses depois, o futuro do técnico italiano no cargo parece já estar seriamente ameaçado, à medida que os pedidos por sua demissão se tornam cada vez mais intensos no Brasil, mesmo que o próprio técnico insista que isso não é o fim, mas “o início de um novo ciclo”. Em retrospecto, fica claro que ele tomou algumas decisões cruciais de forma totalmente equivocada.

Mas onde exatamente tudo deu errado para o Brasil na Copa do Mundo de 2026? O GOAL analisa os maiores problemas da Seleção após o torneio ter terminado com uma eliminação precoce...

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os ossos rangendo

    Já foi amplamente documentado que muitos dos problemas da seleção brasileira tiveram origem na escolha do elenco feita por Ancelotti, e um fator significativo foi o fato de ele ter mantido um grupo de jogadores veteranos e de longa data, devido à percepção de que não havia alternativas viáveis surgindo no país.

    Seus três goleiros tinham 33, 32 e 38 anos, respectivamente, enquanto a média de idade dos defensores convocados para o torneio era de 31 anos — incluindo os ex-laterais da Juventus Danilo e Alex Sandro, que parecem relíquias de uma época passada. No meio-campo, Casemiro, de 34 anos, foi mais uma vez o grande destaque, e Fabinho, ex-jogador do Liverpool, de 32 anos, também teve muitos minutos em campo.

    O jovem Rayan (19), do Bournemouth, e Danilo, do Botafogo (25), trouxeram um lampejo de esperança para o futuro, mas Ancelotti reconheceu, após a desastrosa eliminação do Brasil, que há uma necessidade urgente de sangue novo.

    “Precisamos de jovens talentos, precisamos que jogadores de alto nível cheguem ao futebol brasileiro”, disse o técnico italiano. “Esta seleção tem um grupo muito sólido, grandes jogadores que continuam e alguns novos jogadores que podem entrar.”

    • Publicidade
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A aposta em Neymar

    É claro que havia outro veterano cuja inclusão na delegação monopolizou as manchetes: Neymar. Ancelotti causou sensação ao convocar o jogador de 34 anos para o elenco, em meio a uma pressão significativa da mídia e de parte da torcida da Seleção, apesar de sua última participação pela seleção ter ocorrido em outubro de 2023, devido a uma série de problemas físicos.

    E eis que o astro do Santos sofreu uma lesão na panturrilha na véspera da Copa do Mundo, que o deixou fora dos gramados por “duas a três semanas”, fazendo com que ele perdesse as duas primeiras partidas da fase de grupos do Brasil e conseguisse jogar apenas 14 minutos saindo do banco contra a Escócia na terceira rodada. Ele parecia bem fora de ritmo em sua breve participação em Miami, que teve mais o ar de uma partida de despedida do que do momento em que o herói de um país retornava.

    Ancelotti, de forma reveladora, não recorreu de forma alguma ao icônico atacante na dramática vitória sobre o Japão nas oitavas de final e, embora tenha tido um tempo um pouco maior como substituto quando sua equipe buscava a vitória contra a Noruega nas oitavas de final, Neymar mais uma vez se mostrou ineficaz, apesar de ter marcado um pênalti de consolação no final da partida, naquela que quase certamente será sua despedida da seleção.

  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Omissão significativa

    A lesão de Neymar e a consequente falta de participação dele tornaram a decisão de deixar João Pedro, do Chelsea, de fora ainda mais incompreensível. O jogador diretamente afetado pela dramática convocação de última hora do maior artilheiro da história da Seleção, de 24 anos, foi brutalmente deixado de fora, apesar de ter somado 29 gols e assistências em sua temporada de estreia em Stamford Bridge.

    Chegou a um ponto em que já se presumia que Pedro viajaria e talvez até fosse titular na Copa do Mundo como o camisa 9 do Brasil, com sua versatilidade destacando-o como um recurso ofensivo muito útil. Ancelotti chegou a admitir, ao anunciar sua convocação, que o atacante “provavelmente merecia estar nesta lista”.

    Em meio ao que certamente será uma análise prolongada e dolorosa da eliminação da seleção pentacampeã da Copa do Mundo, a ousada decisão de deixar o atacante do Chelsea de fora parece destinada a ser criticada repetidamente.

    “Tenho que ser honesto, acho que essa eliminação começa com as decisões do banco”, disse o ícone brasileiro Ronaldo Nazário logo após o jogo. “Ainda não entendo por que João Pedro não fez parte desta seleção. Ele teve uma temporada excepcional, está em boa forma, e o Brasil precisava de um atacante que pudesse oferecer algo diferente.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Meio-campo confuso

    Como consequência da escalação escolhida e da já mencionada dependência excessiva de estrelas em declínio, que já passaram do auge da carreira, o meio-campo foi um ponto fraco específico do Brasil, que contou fortemente com o craque do Newcastle, Bruno Guimarães, tanto para criar jogadas quanto para dar o trabalho físico necessário.

    Inicialmente, havia apenas cinco volantes na seleção de Ancelotti antes que Ederson, que se transferirá para o Manchester United, fosse convocado para substituir o lateral-direito Wesley, lesionado, incluindo Lucas Paquetá, que atua predominantemente como camisa 10. Guimarães assumiu o desafio, dando quatro assistências, mas não houve apoio suficiente e o técnico claramente não apostou nas alternativas, concedendo poucos minutos de jogo a Ederson e Danilo, que entraram do banco.

    Após a derrota para a Noruega, o icônico técnico italiano apontou o meio-campo como algo que precisa de melhorias significativas para a Seleção: “Temos que pensar no futuro, mas é muito evidente que, no meio-campo, acho que temos que mudar alguns jogadores.”

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    A pessoa errada para o cargo?

    Já houve bastante debate acalorado em torno do fato de que Guimarães foi o escolhido para cobrar o pênalti no primeiro tempo, que foi defendido pela Noruega. Foi um momento crucial que acabou se revelando decisivo, já que o Brasil ficou atrás no placar e não conseguiu mais se recuperar.

    Considerando que ele era o artilheiro da seleção no torneio e estava em excelente forma individual, esperava-se que Vinicius assumisse a responsabilidade, mas, para surpresa de todos, foi o capitão do Newcastle quem colocou a bola na marca do pênalti. Ancelotti revelou posteriormente que a decisão foi puramente baseada em dados, e que Vinicius, na verdade, estava bem abaixo na hierarquia.

    “Fizemos estatísticas dos jogadores e, de acordo com elas, Raphinha era a melhor opção [como cobrador de pênalti]”, disse ele. “A melhor opção seria Raphinha, depois Neymar [que não estavam em campo] e, em seguida, Bruno Guimarães. Depois de Bruno, seria [Gabriel] Martinelli; por isso, escolhemos Bruno Guimarães, pois achamos que ele seria o melhor.”

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As lesões pesaram

    Embora Ancelotti certamente mereça críticas por algumas de suas decisões de escalação antes e durante a Copa do Mundo, ele pode, com razão, apontar algumas circunstâncias atenuantes bastante prejudiciais.

    Não há dúvida de que a seleção brasileira ficou significativamente enfraquecida por lesões, tanto na preparação quanto durante o próprio torneio, deixando-a com pouquíssima profundidade de elenco à disposição. Antes mesmo da divulgação da lista de convocados, jogadores como Éder Militão, Rodrygo e Estevão Willian já haviam sido descartados — o que significa que a Seleção ficou sem seu lateral-direito titular e dois possíveis titulares ou jogadores decisivos nas laterais.

    A sorte não mudou quando o grande evento começou. Já mencionamos os problemas de Neymar, embora fossem totalmente previsíveis, mas Ancelotti também teve que passar sem mais duas figuras-chave, Raphinha e Paquetá, depois que ambos sofreram lesões inoportunas nos tendões; o primeiro sentiu dores no primeiro tempo da segunda partida da fase de grupos contra o Haiti e não voltou a jogar depois disso, e o segundo foi forçado a sair no intervalo da partida das oitavas de final contra o Japão.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Não é o fim, mas o começo"

    Na visão de Ancelotti, esse fracasso monumental é o primeiro passo no que será um caminho longo e sinuoso de volta ao topo do futebol internacional para o Brasil.

    “Uma derrota é o começo de uma nova aventura”, disse o conceituado técnico italiano. “Temos que continuar melhorando, buscando novas ideias. Não é o fim, é o início de um novo ciclo.

    “Vamos lidar com essa derrota dando um novo ímpeto ao nosso trabalho e à avaliação dos jogadores. Vamos tentar melhorar e buscar novas ideias. Da mesma forma que fizemos este ano.

    “Acho que o trabalho que fizemos foi bom. O futebol é assim; às vezes é preciso lidar com a tristeza de uma derrota. Estou acostumado a isso.”