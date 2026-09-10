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'O pesadelo de Leao em Lisboa!' – Como Luis Suarez e Sergi Altimira arruinaram o hostil retorno de Rafael Leao a Alvalade
Sporting supera susto inicial no retorno de Leão
O Sporting CP iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com uma imponente vitória de virada por 3 a 1 sobre o Galatasaray no Estádio José Alvalade. O Sporting saiu atrás logo no início com um gol contra de Goncalo Inacio, antes de Genny Catamo, Luis Suarez e Rodrigo Zalazar virarem a partida.
Ex-jogador formado na base do Sporting, Rafael Leao voltou a Lisboa saindo do banco pelo Galatasaray e foi recebido de forma hostil pela torcida da casa.
A vitória garantiu ao time de Rui Borges os três pontos para começar a nova fase de liga europeia.
- ZUMA Press Wire
Suárez elogia a resiliência e a fé da equipe
Autor do gol, Suarez foi decisivo para a reação do Sporting, ao sofrer e converter um pênalti no segundo tempo após ser derrubado por Ismail Jakobs. O atacante colombiano, que agora marcou em quatro partidas consecutivas, creditou à compostura da equipe depois de um início instável.
Ao falar após a partida, Suarez enfatizou que a vitória coletiva está acima de qualquer marca pessoal enquanto o Sporting enfrenta uma agenda exigente.
"Honra e glória a Deus por esta vitória", afirmou Suarez. "Ficamos um pouco nervosos nos primeiros 15 a 20 minutos, mas depois soubemos crescer, manter a posse de bola e virar o resultado."
Altimira saboreia estreia dos sonhos no meio-campo
O reforço de verão Sergi Altimira deu sustentação ao meio-campo ao lado de Zalazar e elogiou a impressionante reação tática da equipe após o intervalo. O meio-campista espanhol classificou sua estreia na Liga dos Campeões como a realização de um sonho de infância, já que cresceu assistindo ao torneio com o pai.
Altimira também minimizou uma pancada sofrida no fim para confirmar que estará em condições para os próximos compromissos nacionais.
"Foi um sonho realizado, mais um", comentou Altimira. "Não começamos da melhor maneira, mas temos que focar na reação da equipe e no segundo tempo, que foi muito bom."
- ZUMA Press Wire
Mágica de Zalazar garante os pontos enquanto o Lions olha para a frente
O meia uruguaio Zalazar proporcionou o momento máximo da noite aos 63 minutos, ao cobrar uma falta direta magnífica por cima da barreira e levantar a torcida de Alvalade. Seu gol apagou completamente o ímpeto do Galatasaray, enquanto Leao e os campeões turcos ficavam cada vez mais isolados.
Com os três pontos garantidos, o Sporting comemora brevemente antes de voltar o foco para a defesa do título nacional contra o Famalicao.
Suarez concluiu com os pés no chão, acrescentando: "Nosso objetivo é muito claro. Nesta competição, vamos jogo a jogo."
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