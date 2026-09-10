O Sporting CP iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com uma imponente vitória de virada por 3 a 1 sobre o Galatasaray no Estádio José Alvalade. O Sporting saiu atrás logo no início com um gol contra de Goncalo Inacio, antes de Genny Catamo, Luis Suarez e Rodrigo Zalazar virarem a partida.

Ex-jogador formado na base do Sporting, Rafael Leao voltou a Lisboa saindo do banco pelo Galatasaray e foi recebido de forma hostil pela torcida da casa.

A vitória garantiu ao time de Rui Borges os três pontos para começar a nova fase de liga europeia.