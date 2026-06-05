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Breel Embolo SwitzerlandGetty Images
Yosua Arya

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O pesadelo de Breel Embolo chegou ao fim: o craque da Suíça foi liberado para se juntar à seleção na Copa do Mundo após os EUA terem negado o visto

B. Embolo
Suíça
Copa do Mundo

A incerteza em torno da viagem de Breel Embolo para a Copa do Mundo chegou finalmente ao fim, depois que o atacante da Suíça recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos. O jogador de 29 anos não participou da partida da seleção para o campo de treinamento em San Diego no início desta semana, mas agora está pronto para se juntar aos companheiros de equipe antes do torneio.

  • Problema com o visto finalmente resolvido

    Embolo se juntará à seleção suíça na Copa do Mundo nos Estados Unidos após receber a aprovação do visto que havia atrasado sua partida. A Federação Suíça de Futebol confirmou nesta quinta-feira que o atacante deve chegar a San Diego na noite de sexta-feira. O jogador de 29 anos não pôde viajar com o restante da seleção na terça-feira, depois que sua autorização de viagem ESTA foi submetida a uma nova análise pouco antes da partida. Enquanto seus companheiros de equipe viajavam para o centro de treinamento pré-torneio na Califórnia, Embolo permaneceu na Suíça aguardando uma decisão.



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  • Switzerland EmboloGetty

    Federação confirma resultado positivo

    A aprovação do visto põe fim a vários dias de incerteza e permite que a Suíça continue os preparativos com um de seus principais jogadores de ataque à disposição para o torneio. A Federação Suíça de Futebol confirmou que a questão foi resolvida e que Embolo recebeu autorização para viajar.

    “Acabamos de ser informados de que o visto de Breel Embolo foi aprovado. Ele poderá, portanto, viajar para os Estados Unidos. Espera-se que ele se junte à equipe na noite de sexta-feira”, informou a federação em comunicado.

  • Verificações de visto relacionadas a um processo judicial anterior

    O atraso deveu-se a verificações adicionais solicitadas pelas autoridades americanas. Embolo compareceu a uma audiência na Embaixada dos EUA em Berna na quarta-feira, enquanto as autoridades analisavam documentos relacionados a um processo judicial decorrente de uma briga ocorrida em Basileia em 2018.

    De acordo com a federação suíça, as autoridades americanas também solicitaram autos judiciais relativos a uma condenação de 2023 por múltiplas ameaças, que resultou em uma multa suspensa e tornou-se juridicamente vinculativa no início deste ano.

    Embora a questão já tivesse sido resolvida por meio do processo legal, o caso desencadeou um escrutínio mais aprofundado sob os requisitos de entrada nos EUA antes que Embolo finalmente recebesse o visto.

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    A atenção volta-se novamente para os preparativos do torneio

    Com a questão administrativa resolvida, espera-se que Embolo se integre ao elenco. Sua chegada reforçará as opções ofensivas da Suíça à medida que os preparativos para a Copa do Mundo se intensificam. No torneio, a Suíça está no Grupo B, ao lado do Canadá, da Bósnia e Herzegovina e do Catar.

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