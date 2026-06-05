A aprovação do visto põe fim a vários dias de incerteza e permite que a Suíça continue os preparativos com um de seus principais jogadores de ataque à disposição para o torneio. A Federação Suíça de Futebol confirmou que a questão foi resolvida e que Embolo recebeu autorização para viajar.

“Acabamos de ser informados de que o visto de Breel Embolo foi aprovado. Ele poderá, portanto, viajar para os Estados Unidos. Espera-se que ele se junte à equipe na noite de sexta-feira”, informou a federação em comunicado.