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O pesadelo de Breel Embolo chegou ao fim: o craque da Suíça foi liberado para se juntar à seleção na Copa do Mundo após os EUA terem negado o visto
Problema com o visto finalmente resolvido
Embolo se juntará à seleção suíça na Copa do Mundo nos Estados Unidos após receber a aprovação do visto que havia atrasado sua partida. A Federação Suíça de Futebol confirmou nesta quinta-feira que o atacante deve chegar a San Diego na noite de sexta-feira. O jogador de 29 anos não pôde viajar com o restante da seleção na terça-feira, depois que sua autorização de viagem ESTA foi submetida a uma nova análise pouco antes da partida. Enquanto seus companheiros de equipe viajavam para o centro de treinamento pré-torneio na Califórnia, Embolo permaneceu na Suíça aguardando uma decisão.
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Federação confirma resultado positivo
A aprovação do visto põe fim a vários dias de incerteza e permite que a Suíça continue os preparativos com um de seus principais jogadores de ataque à disposição para o torneio. A Federação Suíça de Futebol confirmou que a questão foi resolvida e que Embolo recebeu autorização para viajar.
“Acabamos de ser informados de que o visto de Breel Embolo foi aprovado. Ele poderá, portanto, viajar para os Estados Unidos. Espera-se que ele se junte à equipe na noite de sexta-feira”, informou a federação em comunicado.
Verificações de visto relacionadas a um processo judicial anterior
O atraso deveu-se a verificações adicionais solicitadas pelas autoridades americanas. Embolo compareceu a uma audiência na Embaixada dos EUA em Berna na quarta-feira, enquanto as autoridades analisavam documentos relacionados a um processo judicial decorrente de uma briga ocorrida em Basileia em 2018.
De acordo com a federação suíça, as autoridades americanas também solicitaram autos judiciais relativos a uma condenação de 2023 por múltiplas ameaças, que resultou em uma multa suspensa e tornou-se juridicamente vinculativa no início deste ano.
Embora a questão já tivesse sido resolvida por meio do processo legal, o caso desencadeou um escrutínio mais aprofundado sob os requisitos de entrada nos EUA antes que Embolo finalmente recebesse o visto.
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A atenção volta-se novamente para os preparativos do torneio
Com a questão administrativa resolvida, espera-se que Embolo se integre ao elenco. Sua chegada reforçará as opções ofensivas da Suíça à medida que os preparativos para a Copa do Mundo se intensificam. No torneio, a Suíça está no Grupo B, ao lado do Canadá, da Bósnia e Herzegovina e do Catar.