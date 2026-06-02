“O perigo está sempre à espreita” com Cristiano Ronaldo: ex-companheiro de equipe explica como o melhor de todos os tempos português está perdendo um pouco de ritmo em algumas áreas, mas continua evoluindo em outras

O técnico de 48 anos destacou que a garra do experiente atacante não diminuiu nem um pouco. Segundo Ricardo, a dedicação e o empenho que o pentacampeão da Bola de Ouro demonstra são exatamente os mesmos de duas décadas atrás. A transformação em atacante central garantiu sua longevidade no mais alto nível. Ao fazer uma avaliação completa de seu ex-companheiro de equipe, Ricardo declarou: “Comparando aquele jogador com o número 17 nas costas e o de hoje, com o 7, aos 41 anos, vejo a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, a mesma preocupação com os outros, se estão bem, e a mesma paixão. Enquanto as qualidades físicas, técnicas e mentais estiverem presentes, Cris é uma máquina de destruir, e com ele, o perigo está sempre à espreita. Não há mais palavras para descrevê-lo, porque ele é uma pessoa única que dificilmente terá repetição.”