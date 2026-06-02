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“O perigo está sempre à espreita” com Cristiano Ronaldo: ex-companheiro de equipe explica como o melhor de todos os tempos português está perdendo um pouco de ritmo em algumas áreas, mas continua evoluindo em outras
Transformando-se em uma máquina de gols
Em entrevista ao jornal português A BOLA, o ex-goleiro Ricardo refletiu sobre a incrível evolução de Ronaldo. Os dois dividiram o campo durante a Copa do Mundo de 2006, quando Portugal chegou às semifinais, e se reencontram hoje, com Ricardo atuando como treinador de goleiros da seleção nacional. Ao falar sobre como o lendário capitão mudou desde que vestia a camisa número 17 ainda adolescente, Ricardo destacou uma evolução física natural, aliada a uma adaptação letal em seu estilo de jogo. “A velocidade pode não ser a mesma, antes ele ia a 200 km/h, agora vai só a 195 km/h”, brincou Ricardo, antes de explicar que o atacante se transformou com sucesso de um puro ponta em uma máquina de gols absoluta.
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O perigo está sempre à espreita
O técnico de 48 anos destacou que a garra do experiente atacante não diminuiu nem um pouco. Segundo Ricardo, a dedicação e o empenho que o pentacampeão da Bola de Ouro demonstra são exatamente os mesmos de duas décadas atrás. A transformação em atacante central garantiu sua longevidade no mais alto nível. Ao fazer uma avaliação completa de seu ex-companheiro de equipe, Ricardo declarou: “Comparando aquele jogador com o número 17 nas costas e o de hoje, com o 7, aos 41 anos, vejo a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, a mesma preocupação com os outros, se estão bem, e a mesma paixão. Enquanto as qualidades físicas, técnicas e mentais estiverem presentes, Cris é uma máquina de destruir, e com ele, o perigo está sempre à espreita. Não há mais palavras para descrevê-lo, porque ele é uma pessoa única que dificilmente terá repetição.”
Uma dinâmica única no acampamento
Depois de passar de companheiro de equipe a membro da comissão técnica, Ricardo admitiu que lidar com uma superestrela com quem costumava jogar lado a lado cria uma dinâmica fascinante. “Estamos juntos com frequência e conversamos. Ainda falo com ele como colega, mesmo sabendo que estou deste lado, como técnico”, explicou Ricardo. “Não há máscaras. A cumplicidade é a mesma... não há nada que possa fingir isso. Somos muito exigentes conosco nos treinos, no descanso e na alimentação, e o Cris é um pouco mais do que todos os outros.” Apesar de ter conquistado quase todos os títulos possíveis, o experiente atacante ainda nutre o sonho supremo de levantar a Copa do Mundo pela primeira vez na história de Portugal.
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O que vem a seguir para Ronaldo e Portugal?
Portugal intensificará sua preparação com amistosos contra o Chile, no dia 6 de junho, e contra a Nigéria, no dia 10 de junho. Após esses jogos de preparação, a seleção comandada por Roberto Martinez dará início à sua campanha no Grupo K da Copa do Mundo. A equipe enfrentará a República Democrática do Congo no dia 17 de junho, seguido de um confronto com o Uzbequistão no dia 23 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra a Colômbia no dia 27 de junho, em busca da glória internacional.