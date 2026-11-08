Poli Rincón, ex-jogador do Real Madrid, destacou a notável evolução no nível de Jude Bellingham, considerando que sua utilização na posição atual, atrás de Kylian Mbappé, lhe confere uma grande vantagem, mas, ao mesmo tempo, demonstrou preocupação com as consequências que podem advir do retorno de Vinícius Júnior ao time titular.

Bellingham se impôs como um dos principais líderes do time merengue na atual temporada, depois de se tornar um claro termômetro da situação do Real Madrid dentro de campo.

Isso ficou evidente mais uma vez diante do Valencia, quando representou grande perigo no ataque e não deixou de cumprir suas funções defensivas, contribuindo para a importante vitória de ontem por 3 a 0.

Rincón entende que a capacidade do jogador inglês de se movimentar por amplos espaços do campo e de contribuir tanto no setor ofensivo quanto no defensivo reflete o nível de qualidade do desempenho da equipe, elogiando a posição que ele ocupa sob o comando de José Mourinho.

O ex-jogador do Real Madrid afirmou, durante sua participação na rádio "Cadena Cope" ao longo da partida contra o Valencia: "Bellingham é melhor quando joga atrás de Mbappé, com a existência de espaços e sua capacidade de girar, mas o que assusta é o que vai acontecer quando Vinícius voltar".

Leia também: Surpresa nos bastidores de como foi comunicado da decisão: a primeira reação de Hossam Hassan após sua demissão