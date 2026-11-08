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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O perigo de Vinícius e o segredo de Bellingham: ex-jogador do Real afirma que Mourinho encontrou seu time ideal por acaso

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
J. Bellingham
Vinicius Junior
Espanha
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Brasil

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Poli Rincón, ex-jogador do Real Madrid, destacou a notável evolução no nível de Jude Bellingham, considerando que sua utilização na posição atual, atrás de Kylian Mbappé, lhe confere uma grande vantagem, mas, ao mesmo tempo, demonstrou preocupação com as consequências que podem advir do retorno de Vinícius Júnior ao time titular.

Bellingham se impôs como um dos principais líderes do time merengue na atual temporada, depois de se tornar um claro termômetro da situação do Real Madrid dentro de campo.

Isso ficou evidente mais uma vez diante do Valencia, quando representou grande perigo no ataque e não deixou de cumprir suas funções defensivas, contribuindo para a importante vitória de ontem por 3 a 0.

Rincón entende que a capacidade do jogador inglês de se movimentar por amplos espaços do campo e de contribuir tanto no setor ofensivo quanto no defensivo reflete o nível de qualidade do desempenho da equipe, elogiando a posição que ele ocupa sob o comando de José Mourinho.

O ex-jogador do Real Madrid afirmou, durante sua participação na rádio "Cadena Cope" ao longo da partida contra o Valencia: "Bellingham é melhor quando joga atrás de Mbappé, com a existência de espaços e sua capacidade de girar, mas o que assusta é o que vai acontecer quando Vinícius voltar".

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  • O segredo de Bellingham

    As últimas temporadas foram marcadas por tentativas repetidas dos treinadores do Real Madrid de encontrar a posição mais adequada para Bellingham, especialmente com a adoção do esquema 4-3-3, no qual ele ocupava a posição de meio-campista pela esquerda, por vezes se aproximando da linha lateral, o que limitou sua capacidade de explorar plenamente seu potencial.

    O esquema 4-2-2-2, utilizado em alguns períodos para aproximá-lo da área adversária, também não alcançou o objetivo desejado na mesma medida. Para Rincón, um dos segredos do atual sucesso do Real Madrid está na movimentação de Bellingham a partir da profundidade, atrás de Mbappé, onde ele encontra os espaços necessários para aproveitar sua força física e suas qualidades na condução de bola, com e sem ela, além de seu papel na criação de jogadas.

    E acrescentou, expressando sua admiração pelo que o jogador vem apresentando: "Vejo determinação e personalidade, e gosto cada vez mais de Bellingham, dia após dia".

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  • O Real Madrid convence na ausência de Vinícius

    O elogio de Rincón não se limitou a Bellingham, mas se estendeu à imagem coletiva do time, pois ele afirmou, segundo o que foi noticiado pelo site Defensa Central: "O time branco encontrou uma ideia clara, um sistema e um estilo de jogo, com uma personalidade forte, e atua de maneira lógica e organizada".

    E prosseguiu: "O time ficou mais fluido, tem uma ideia diferente e imaginação, e pode atacar de formas variadas. Estou extremamente feliz com este Real". Mas esse momento positivo coincidiu com a ausência de Vinícius nas partidas do Campeonato Espanhol, por conta da suspensão, o que permitiu a Mourinho testar diferentes opções ofensivas, entre elas escalar Arda Güler pela direita e Diomande pela esquerda, com a presença de Bernardo Silva no meio-campo de dupla função.

    Durante essas partidas, o Real Madrid apresentou-se de forma sólida defensivamente graças ao trabalho coletivo e à solidariedade entre os jogadores, além de ter mantido a fluidez e a velocidade no setor ofensivo.

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  • O retorno de Vinícius coloca Mourinho diante de um dilema

    A expulsão de Vinícius durante o confronto com o Villarreal, e a consequente suspensão, resultaram em sua ausência em quatro partidas, período que deu a Mourinho a oportunidade de testar uma escalação diferente.

    O duelo com o Sevilla contou com Endrick como titular, mas a partida do clássico contra o Barcelona foi o momento mais marcante, especialmente com a participação de Bernardo Silva.

    Rincón comentou a respeito, dizendo: "O Real Madrid encontrou uma escalação titular quase por acaso, e a partida decisiva foi o clássico", considerando que a equipe se tornou mais clara e entrosada com a nova combinação.

    Segundo o relatório, o período de paralisação para as datas Fifa dá a Mourinho a oportunidade de definir sua posição em relação a Vinícius, seja reintegrando-o à escalação titular ou mantendo-o como reserva.

    E caso o treinador português decida reintegrar o astro brasileiro ao time, terá pela frente o desafio de convencê-lo a apresentar o mesmo nível de comprometimento e trabalho coletivo que seus companheiros demonstraram durante sua ausência, para que o equilíbrio da equipe não seja afetado com seu retorno.

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