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EPL pre-season wonderkids GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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O “pequeno Messi” do Manchester United, a sensação de 16 anos do Liverpool e 10 jovens talentos que merecem atenção, agora que os clubes da Premier League dão início aos amistosos de pré-temporada

Análises
Premier League
Manchester United
J. Gabriel
Liverpool
J. Abe
Chelsea
L. Emenalo
Arsenal
M. Salmon
Manchester City
S. Mfuni
Tottenham
L. Williams-Barnett
Aston Villa
B. Madjo
Newcastle
S. Steur
Brighton
Z. Yohanna
Everton
B. Graham

Com a nova temporada da Premier League a menos de um mês do início, marcado para 21 de agosto, os amistosos de pré-temporada estão prestes a entrar em pleno andamento, já que a maioria dos clubes parte para várias partes do mundo a fim de garantir a melhor preparação possível para a temporada 2026-27. No entanto, devido à Copa do Mundo, vários elencos estão longe de estar completos, já que os jogadores que chegaram às fases eliminatórias na América do Norte aproveitam um período de folga tardia, criando oportunidades para que outros disputem papéis de maior destaque nos próximos 10 meses.

Muitos dos que buscarão chamar a atenção do técnico serão adolescentes, tanto aqueles que subiram pelas categorias de base quanto os que foram contratados de outros clubes para dar continuidade ao seu desenvolvimento.

No verão passado, tanto Max Dowman quanto Rio Ngumoha se destacaram na pré-temporada do Arsenal e do Liverpool, respectivamente, e, posteriormente, receberam oportunidades na equipe principal assim que as partidas oficiais começaram. Então, quem poderá seguir os passos deles desta vez?

O GOAL selecionou 10 jovens que valem a pena acompanhar durante o verão de 2026...

  • Joshua Abe Liverpool 2026-27Getty Images

    Josh Abe (Liverpool)

    Conforme mencionado, Ngumoha estabeleceu um padrão elevado no que diz respeito ao impacto de um adolescente na pré-temporada do Liverpool, mas há esperança de que Josh Abe consiga, pelo menos, igualar o desempenho do mais novo jogador da seleção inglesa; se não for neste verão, então em 2027 ou 2028.

    Abe terá sua primeira experiência prolongada nos treinos da equipe principal durante a turnê do Liverpool pelos Estados Unidos, depois de ter participado de algumas sessões comandadas por Arne Slot na última temporada, quando tinha apenas 15 anos. Essas oportunidades foram uma recompensa por seu excelente desempenho na equipe sub-18, pela qual marcou oito gols e deu três assistências em 10 partidas do campeonato.

    Uma lesão encerrou prematuramente a temporada de Abe, e os Reds tiveram que lutar muito para mantê-lo em Merseyside, em meio ao interesse do Chelsea, do Manchester United e do Manchester City pelo atacante, que completou 16 anos no início deste mês.

    Ponta canhota que se sente mais à vontade cortando para dentro pela direita, Abe deve ter a oportunidade de impressionar nas próximas semanas, dada a saída de Mohamed Salah e a chegada tardia do novo contratado Victor Muñoz, após a Espanha ter chegado até a final da Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Landon Emenalo Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty Images

    Landon Emenalo (Chelsea)

    Com a saída de Marc Cucurella para o Real Madrid, há uma vaga a ser preenchida no lado esquerdo do Chelsea, independentemente de o novo técnico Xabi Alonso optar por jogar com três ou quatro na defesa. Jorrel Hato e Levi Colwill são opções entre os jogadores do elenco atual, enquanto os recém-contratados Valentin Barco e Geovany Quenda também poderiam atuar como laterais-as, embora este último seja mais adequado para jogar pela direita nesse sistema.

    Landon Emenalo, por sua vez, espera conseguir se destacar como um dos jovens talentos da base que Alonso provavelmente incluirá em seu elenco para a turnê pela Austrália e Ásia. Filho do ex-diretor de futebol do Chelsea, Michael Emenalo, Landon tem impressionado nas categorias de base tanto pelo Blues quanto pela Inglaterra.

    Meio-campista que também pode atuar como lateral-esquerdo, a facilidade de Emenalo com a posse de bola o destaca dos colegas e deve chamar a atenção de Alonso neste verão.

    O jogador de 18 anos deve se juntar, na delegação da turnê, a nomes como Reggie Walsh, Shim Mheuka e Ryan Kavuma-McQueen, todos apontados como grandes promessas do oeste de Londres.

  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    JJ Gabriel (Manchester United)

    Se há um jogador nesta lista em torno do qual existe um entusiasmo semelhante ao que se seguiu a Ngumoha e, em particular, a Dowman no verão passado, esse jogador é o atacante do Manchester United, JJ Gabriel. Desde que veio à tona que ele havia sido apelidado de “Pequeno Messi” durante o início de sua adolescência na base do United, tem havido uma expectativa em relação à sua eventual ascensão ao time principal.

    Bem, esse momento provavelmente chegará neste verão, quando o United embarcar em uma turnê relâmpago pela Europa que o levará a cidades como Dublin, Gotemburgo e Wroclaw. Embora Gabriel não tenha entrado em campo no primeiro amistoso dos Red Devils do verão, contra o Wrexham, espera-se que Michael Carrick lhe dê oportunidades de impressionar antes do início da nova temporada da Premier League.

    Apesar de só completar 15 anos em outubro, Gabriel foi a estrela da equipe sub-18 do United na última temporada, ao marcar 23 gols em outros tantos jogos do campeonato, sendo eleito o Jogador da Temporada da Premier League Sub-18, além de ter liderado os Red Devils na campanha que os levou à final da FA Youth Cup.

    Já convocado para a seleção sub-17 da Inglaterra, Gabriel — que pode atuar tanto como atacante central quanto como ponta — é considerado um dos jogadores com maior potencial entre os formados na base do United nas últimas duas décadas, e há uma esperança real de que ele cause um impacto imediato quando entrar em campo neste verão.

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  • Braiden Graham Everton 2025-26Getty Images

    Braiden Graham (Everton)

    Embora Beto e Thierno Barry tenham mostrado sinais de melhora à medida que a temporada avançava, não há dúvida de que o Everton precisaria de mais opções de ataque, já que os Toffees buscam garantir o retorno às competições europeias pela primeira vez desde a temporada 2017-18. É aí que Braiden Graham poderia entrar em cena.

    O jogador de 18 anos marcou 25 gols em 34 partidas pelas categorias de base do Everton na última temporada, o que ajudou Graham a receber sua primeira convocação para a seleção principal da Irlanda do Norte para os amistosos de junho. Agora, o ex-atacante do Linfield está prestes a ter seu primeiro contato com o futebol profissional ao se juntar ao elenco de David Moyes para a pré-temporada.

    Graham passou a maior parte de sua carreira nas categorias de base como centroavante, mas sua estatura baixa o levou a ser deslocado para as pontas nos últimos 12 meses, e é pela esquerda que ele encontrou seu lugar, enquanto busca continuar chamando a atenção de Moyes.

  • Walsall v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Isso passou um pouco despercebido no Reino Unido, mas, durante as primeiras semanas da última temporada, havia um atacante inglês de 16 anos sendo titular na primeira divisão francesa. Esse adolescente era Brian Madjo, que disputou cinco partidas pelo Metz na Ligue 1 antes de ser contratado pelo Aston Villa por 10 milhões de libras em janeiro.

    Madjo, no entanto, tem sido forçado a assistir aos jogos do banco de reservas desde então, depois que a FIFA bloqueou sua inscrição. O atacante, que completou 17 anos pouco antes de sua transferência para Villa Park, disputou três partidas pela seleção principal de Luxemburgo antes de mudar de nacionalidade para a Inglaterra, seu país de nascimento. No entanto, essas partidas pela seleção, aos olhos da FIFA, classificam Madjo como um jogador estrangeiro que não pode ser transferido para fora de seu “país de origem” até completar 18 anos.

    O Villa levou a FIFA ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na tentativa de reverter essa decisão, mas, enquanto isso, Madjo pode jogar em amistosos e não mostrou sinais de falta de ritmo ao marcar dois gols contra o Walsall na primeira partida da pré-temporada dos vencedores da Liga Europa.

    Com uma estatura imponente de 6'4", Madjo já foi comparado a Romelu Lukaku no passado e é considerado uma das maiores promessas entre os atacantes do futebol inglês. Ainda não se sabe se ele estará disponível para a primeira metade da temporada do Villa, mas ele ainda pode aproveitar este verão para mostrar a Unai Emery exatamente o que tem a oferecer, independentemente de quando finalmente puder fazer sua estreia oficial.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    Com muitos de seus jogadores ainda em fase avançada da Copa do Mundo, Enzo Maresca será obrigado a dar oportunidades a vários jovens quando o Manchester City iniciar sua turnê pela Ásia. O adolescente que mais deve chamar a atenção é provavelmente Jeremy Monga, que o City conseguiu contratar do Leicester City neste verão, superando o Arsenal na disputa. No entanto, estamos mais ansiosos para ver o zagueiro central Stephen Mfuni em ação.

    O jogador de 18 anos fez sua estreia pelo City em janeiro, antes de ser emprestado ao Watford, onde impressionou muito ao ter seu primeiro contato real com o futebol profissional na Championship. Uma lesão encerrou prematuramente a passagem de Mfuni pela Vicarage Road, mas ele está de volta em forma e pronto para mostrar por que os clubes da Premier League estão ansiosos para contratá-lo por empréstimo nesta temporada, caso Maresca lhe dê a chance.

    Zagueiro central canhoto com excelente leitura de jogo e segurança na posse de bola, Mfuni tem todas as qualidades para se tornar um futuro jogador da seleção inglesa e brilhar no mais alto nível. Os torcedores do City devem esperar ver exatamente por que ele é tão bem cotado nas próximas semanas.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Marli Salmon (Arsenal)

    Embora Dowman, compreensivelmente, atraia muita atenção no Arsenal, ele não é o único jovem promissor de 16 anos a ter surgido do Hale End nos últimos 12 meses; há grandes expectativas de que Marli Salmon siga os passos de Dowman e se torne um membro regular das escalações de Mikel Arteta.

    Salmon fez quatro partidas pela equipe principal dos Gunners na última temporada e, com Wiliam Saliba indisponível e Ben White e Jurrien Timber ainda se recuperando de lesões, há uma chance de que o versátil zagueiro tenha muitos minutos em campo assim que os campeões da Premier League derem início aos amistosos de pré-temporada no início de agosto.

    Capaz de atuar como lateral-direito ou em sua posição preferida, a de zagueiro central, Salmon é extremamente bem conceituado no norte de Londres graças à sua maturidade e habilidade com a bola.

  • Sean Steur Newcastle 2026Getty Images

    Sean Steur (Newcastle)

    O Newcastle passou por mais uma janela de transferências tumultuada, mas, em meio às vendas de alguns dos jogadores mais importantes dos Magpies, o clube incorporou vários jovens promissores ao elenco de Eddie Howe, sendo Sean Steur certamente um deles.

    Steur chegou a Tyneside vindo do Ajax por 23 milhões de libras (31 milhões de dólares) depois de ter conquistado uma vaga no time principal do gigante holandês na última temporada e chamado a atenção na Eredivisie com sua habilidade excepcional nos passes. Com apenas 18 anos, Steur foi especulado em vários clubes de ponta da Premier League antes de se juntar ao Newcastle, onde ajudará a preencher a lacuna deixada por Sandro Tonali e, talvez, Bruno Guimarães.

    Com outros meio-campistas ainda em férias pós-Copa do Mundo, espera-se que Steur tenha bastante tempo de jogo, já que o Newcastle passará a maior parte de sua pré-temporada no Reino Unido.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    Apesar de todos os problemas enfrentados nas últimas duas temporadas, o futuro parece promissor para o Tottenham, tanto em relação ao time que Roberto De Zerbi está montando para o presente, quanto devido ao número de jogadores talentosos que estão começando a surgir da base do clube. Um dos jogadores que mais se destaca nesse grupo de jogadores formados no clube é, sem dúvida, Luca Williams-Barnett.

    O jogador de 18 anos fez sua estreia no time principal do Spurs em setembro passado, mas, desde então, teve que ser paciente para ter novas oportunidades. Isso pode estar prestes a mudar, no entanto, depois que Williams-Barnett chamou a atenção na vitória de quarta-feira sobre o MK Dons, e ele fará parte da comissão técnica de De Zerbi que viajará para a Austrália e a Nova Zelândia para a próxima fase do programa de pré-temporada.

    Meio-campista ofensivo que também pode atuar pelas laterais, espera-se que Williams-Barnett dispute tempo de jogo nesta temporada, especialmente se Mikey Moore, outra joia da base, for novamente emprestado para ganhar experiência em outro clube.

  • Zadok Yohanna AIK 2026Getty Images

    Zadok Yohanna (Brighton)

    Como já é de costume, o Brighton mais uma vez incorporou alguns jovens talentosos ao seu elenco neste verão, embora tenha gasto muito mais com eles do que nos anos anteriores. Além de contratar o zagueiro central do Tottenham, Luka Vuskovic, em uma transação no valor de 46 milhões de libras (61 milhões de dólares), o clube também pagou ao time sueco AIK a quantia de 21,5 milhões de libras (29 milhões de dólares) para contratar o ponta Zadok Yohanna.

    O jogador de 19 anos chega à costa sul depois de ter marcado cinco gols e dado quatro assistências em suas 11 partidas pelo clube desde o início do ano, e também estava na mira do Chelsea antes de os Seagulls entrarem na disputa. Com um repertório de jogadas e velocidade de sobra, Yohanna tem tudo o que precisa para ser um pesadelo para os zagueiros, e estará ansioso para mostrar seus talentos quando o Brighton for para a França para a primeira parte de sua pré-temporada.