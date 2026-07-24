Isso passou um pouco despercebido no Reino Unido, mas, durante as primeiras semanas da última temporada, havia um atacante inglês de 16 anos sendo titular na primeira divisão francesa. Esse adolescente era Brian Madjo, que disputou cinco partidas pelo Metz na Ligue 1 antes de ser contratado pelo Aston Villa por 10 milhões de libras em janeiro.

Madjo, no entanto, tem sido forçado a assistir aos jogos do banco de reservas desde então, depois que a FIFA bloqueou sua inscrição. O atacante, que completou 17 anos pouco antes de sua transferência para Villa Park, disputou três partidas pela seleção principal de Luxemburgo antes de mudar de nacionalidade para a Inglaterra, seu país de nascimento. No entanto, essas partidas pela seleção, aos olhos da FIFA, classificam Madjo como um jogador estrangeiro que não pode ser transferido para fora de seu “país de origem” até completar 18 anos.

O Villa levou a FIFA ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na tentativa de reverter essa decisão, mas, enquanto isso, Madjo pode jogar em amistosos e não mostrou sinais de falta de ritmo ao marcar dois gols contra o Walsall na primeira partida da pré-temporada dos vencedores da Liga Europa.

Com uma estatura imponente de 6'4", Madjo já foi comparado a Romelu Lukaku no passado e é considerado uma das maiores promessas entre os atacantes do futebol inglês. Ainda não se sabe se ele estará disponível para a primeira metade da temporada do Villa, mas ele ainda pode aproveitar este verão para mostrar a Unai Emery exatamente o que tem a oferecer, independentemente de quando finalmente puder fazer sua estreia oficial.