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'O pequeno Arsene Wenger': ex-estrela do Arsenal, Granit Xhaka faz elogio máximo ao técnico do Sunderland, Regis Le Bris, antes de enorme reencontro com o Arsenal
Grandes elogios para o mentor do Sunderland
O meio-campista suíço foi comandado por nomes como Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta e Xabi Alonso ao longo de uma extensa trajetória profissional, que inclui passagens por Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel e Borussia Monchengladbach. Tendo vivido um nível tão alto de treinadores em três das principais ligas europeias, Xhaka talvez esteja melhor posicionado do que ninguém para avaliar a qualidade da capacidade tática e do estilo de liderança de um técnico.
Falando antes do enorme confronto do Sunderland com seu ex-clube, o Arsenal, Xhaka revelou que vê semelhanças marcantes com um de seus ex-treinadores mais queridos da época em que esteve no norte de Londres. "Eu o chamo de pequeno Arsene Wenger", disse ele à TNT Sports. "Como ser humano, ele é excelente. É muito calmo, não é um cara que grita, tem todas as soluções e, taticamente, é incrível. E até para ele, assumir um novo time, agora de novo com novos jogadores, acredito que não é fácil.
"Mas ele mostrou que é um grande treinador, mostrou que pode melhorar este time, os jogadores. E eu, pessoalmente, sou muito grato por poder ter um técnico como ele."
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Transformando o Sunderland em candidato ao título
Le Bris levou Xhaka para o Stadium of Light no verão passado, contratando o internacional suíço junto ao Leverkusen em um movimento que sinalizou a intenção do Sunderland de competir no mais alto nível. Na primeira temporada de volta à Premier League, Xhaka capitaneou o Sunderland a uma notável sétima colocação, garantindo assim vaga na Europa League desta temporada e superando quase todas as expectativas antes do início da campanha. Ao ser questionado sobre o que exatamente faz Le Bris se destacar dos outros treinadores de nível mundial com quem trabalhou, Xhaka destacou a incrível meticulosidade do francês e sua atenção a cada pequeno detalhe.
O capitão suíço explicou como essa abordagem detalhista se manifesta nas sessões de treino do dia a dia e na preparação para os jogos no centro de treinamento do clube. "Ele é muito detalhista. Então, se ele analisa alguma coisa, não apenas o adversário, mas até nós mesmos e, mais ainda, as reuniões individuais, ele é muito detalhista", disse Xhaka. "Ele entra em detalhes que eu não vi com frequência em um treinador. Então, todo jogador aqui melhorou ao longo dos últimos 16 meses e acho que ainda há espaço para melhorar para todos."
Liderando pelo exemplo no Stadium of Light
Xhaka tem um papel fundamental no elenco de Le Bris. Como o jogador mais experiente do clube, Xhaka tem a tarefa de liderar a equipe pelo exemplo e ditar o tom. A influência do meio-campista vai além da sua qualidade no passe, servindo como ponte entre as exigências táticas do treinador e os membros mais jovens do elenco.
"Se eu não for o cara a dar o primeiro passo, quem vai me seguir? Sou um cara que exige muito de si mesmo. Essa é a primeira coisa que exijo de mim mesmo", disse. "Eu nunca aponto o dedo primeiro para os outros antes de apontá-lo para mim mesmo. Às vezes, as pessoas esquecem a diferença entre exigir e reclamar porque, para mim, são duas coisas bem diferentes. Eu quero vencer. E quero vencer se estou em casa, quero vencer quando estou em campo treinando, e quero vencer nos jogos do fim de semana também. Esse sou eu."
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Uma reunião massiva
A próxima partida contra o Arsenal representa mais do que apenas um compromisso de liga para Xhaka; é um teste de até onde o Sunderland chegou sob o "pequeno Wenger". Enfrentar o time de Mikel Arteta, que atualmente mantém um início de temporada perfeito, exigirá toda a preparação tática pela qual Le Bris é conhecido. A parceria de Xhaka no meio-campo com Diarra e Sadiki será crucial para quebrar o ritmo de seu ex-clube. Antes do reencontro com o Arsenal de Arteta, que briga pelo título, Xhaka deixou uma última mensagem importante para os apaixonados torcedores do clube: "Nós nunca vamos desistir."
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