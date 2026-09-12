O meio-campista suíço foi comandado por nomes como Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta e Xabi Alonso ao longo de uma extensa trajetória profissional, que inclui passagens por Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel e Borussia Monchengladbach. Tendo vivido um nível tão alto de treinadores em três das principais ligas europeias, Xhaka talvez esteja melhor posicionado do que ninguém para avaliar a qualidade da capacidade tática e do estilo de liderança de um técnico.

Falando antes do enorme confronto do Sunderland com seu ex-clube, o Arsenal, Xhaka revelou que vê semelhanças marcantes com um de seus ex-treinadores mais queridos da época em que esteve no norte de Londres. "Eu o chamo de pequeno Arsene Wenger", disse ele à TNT Sports. "Como ser humano, ele é excelente. É muito calmo, não é um cara que grita, tem todas as soluções e, taticamente, é incrível. E até para ele, assumir um novo time, agora de novo com novos jogadores, acredito que não é fácil.

"Mas ele mostrou que é um grande treinador, mostrou que pode melhorar este time, os jogadores. E eu, pessoalmente, sou muito grato por poder ter um técnico como ele."