O pedido de desculpas humilhante de Pedro Neto não foi suficiente, e a UEFA iniciou um processo disciplinar após a desagradável discussão do astro do Chelsea com o gandula

O ala do Chelsea, Neto, enfrenta uma possível suspensão para a segunda mão da eliminatória. A entidade reguladora do futebol europeu confirmou na quinta-feira que abriu uma investigação sobre a conduta do internacional português durante a primeira mão no Parc des Princes. Um comunicado da UEFA afirmou: “Foi instaurado um processo disciplinar contra Pedro Neto por comportamento antidesportivo. Os órgãos disciplinares da UEFA tomarão uma decisão sobre este caso em devido tempo.”

O incidente ocorreu no final do jogo, quando o Chelsea perdia por 4 a 2, acabando por sofrer uma derrota por 5 a 2. A frustração atingiu o auge nos acréscimos, quando Neto, desesperado para reiniciar a partida, empurrou com força um gandula no peito, fazendo com que o jovem caísse. O ato provocou uma briga generalizada na linha lateral envolvendo jogadores e comissões técnicas de ambos os times, deixando um gosto amargo em uma noite que já era miserável para o time da Premier League na capital francesa.