O pedido de desculpas humilhante de Pedro Neto não foi suficiente, e a UEFA iniciou um processo disciplinar após a desagradável discussão do astro do Chelsea com o gandula
UEFA toma medidas contra estrela do Chelsea
O ala do Chelsea, Neto, enfrenta uma possível suspensão para a segunda mão da eliminatória. A entidade reguladora do futebol europeu confirmou na quinta-feira que abriu uma investigação sobre a conduta do internacional português durante a primeira mão no Parc des Princes. Um comunicado da UEFA afirmou: “Foi instaurado um processo disciplinar contra Pedro Neto por comportamento antidesportivo. Os órgãos disciplinares da UEFA tomarão uma decisão sobre este caso em devido tempo.”
O incidente ocorreu no final do jogo, quando o Chelsea perdia por 4 a 2, acabando por sofrer uma derrota por 5 a 2. A frustração atingiu o auge nos acréscimos, quando Neto, desesperado para reiniciar a partida, empurrou com força um gandula no peito, fazendo com que o jovem caísse. O ato provocou uma briga generalizada na linha lateral envolvendo jogadores e comissões técnicas de ambos os times, deixando um gosto amargo em uma noite que já era miserável para o time da Premier League na capital francesa.
Desculpas pessoais de Neto e presente de camisa
O ala de 26 anos tentou se redimir imediatamente após o apito final. Neto procurou o jovem para pedir desculpas pessoalmente e até lhe entregou a camisa que usou na partida como um gesto de paz. Mais tarde, ele explicou que seu companheiro de seleção, Vitinha, atuou como intérprete para garantir que a mensagem fosse recebida. “Falei com ele imediatamente e ele riu, ficou feliz por eu ter lhe dado a camisa e pedi desculpas umas 35 vezes”, revelou Neto.
Em entrevista à TNT Sports, o ex-jogador do Wolves estava visivelmente abalado e insistiu que a explosão não era típica dele. Neto disse à emissora: “Quero pedir desculpas. Já conversei com ele. Foi o calor do momento. Estávamos perdendo e eu queria pegar a bola. Dei um empurrãozinho nele, e isso não pode acontecer. Vi que o magoei; eu não sou assim... foi no calor do momento; dei minha camisa para ele. Tenho que pedir desculpas a ele. Estou muito, muito arrependido por isso.”
Rosenior acrescenta pedido de desculpas do clube
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, também se pronunciou sobre a situação, reconhecendo que as emoções de uma partida decisiva da Europa League afetaram seu jogador. O técnico do Blues fez questão de garantir que a imagem do clube permanecesse intacta, apesar do incidente. “Se houve algo de errado ou inadequado da nossa parte, peço desculpas em nome do clube”, disse Rosenior.
A equipe de Rosenior agora tem uma difícil tarefa pela frente na partida de volta em Stamford Bridge, e talvez tenha que fazê-lo sem um de seus principais atacantes. Neto tem sido uma figura importante para o Chelsea nesta temporada, marcando 10 gols em 42 partidas em todas as competições. Uma suspensão seria um golpe duro para as esperanças de reverter a desvantagem de três gols contra um PSG em alta, com Ousmane Dembele e Khvicha Kvaratskhelia.
A temporada do Chelsea chega ao ponto de ebulição
A dor de cabeça disciplinar surge num momento crucial para o Chelsea, que concilia as ambições europeias com uma disputa acirrada pelas quatro primeiras posições da Premier League. Atualmente em quinto lugar na tabela, os Blues continuam empatados em pontos com o Liverpool e apenas três pontos atrás do Manchester United e do Aston Villa. A pressão sobre Rosenior para garantir a participação na Liga dos Campeões na próxima temporada está aumentando, e incidentes como o de Neto só aumentam o escrutínio em torno do time.
O clube agora deve aguardar o veredicto final da UEFA para saber se Neto estará disponível para o confronto da próxima terça-feira em Londres. Antes disso, o Chelsea deve se concentrar novamente para um confronto crucial contra o Newcastle.
