O chefe da arbitragem, Howard Webb, entrou em contato com o United em uma tentativa de prestar contas, admitindo no 'Match Officials Mic'd Up' que ficou profundamente decepcionado com o desfecho. Webb explicou que os oficiais estavam totalmente fixados no possível impedimento de Haaland e deixaram passar completamente a infração de Fernandez.

Apesar do rápido reconhecimento do erro, Carrick pouco se comoveu. "O pedido de desculpas não significa muita coisa", afirmou o técnico do United. "Posso entender e respeitar que eles assumam o erro e digam que erraram, isso acontece. Só temos que lidar com isso."

Ele acrescentou que, embora as decisões possam se equilibrar com o tempo, esse erro específico doeu. "Talvez a gente receba uma ou duas decisões pela lei das probabilidades ou algo assim, mas aquela teve um impacto enorme no jogo e por isso foi particularmente difícil", explicou Carrick.

Apesar de sua intensa frustração, Carrick se recusou a condenar completamente a tecnologia. "Casos isolados podem acontecer", observou. "Na hora foi algo bem grande, nós sabemos disso. Não acho que precise voltar a falar sobre isso. Mas sim, eu tenho fé nisso (VAR). É o sistema para o qual trabalhamos e que usamos."



