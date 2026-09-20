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'O pedido de desculpas deles não significa muita coisa' - Michael Carrick reage ao comunicado da Pro Ref após erro do VAR custar ao Manchester United a derrota no dérbi contra o Manchester City
Derrota no clássico marcada por polêmica com o VAR
O Manchester City garantiu uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford, mas o momento decisivo foi cercado de controvérsia. Haaland marcou o único gol do jogo, embora a contratação recorde do City Fernandez estivesse claramente em posição de impedimento enquanto interferia na jogada. A equipe do árbitro de vídeo não interveio, permitindo que o gol fosse validado.
A entidade de arbitragem Pro Ref pediu desculpas formalmente ao Manchester United dentro de três horas após o apito final. Os oficiais responsáveis pela falha gritante, o VAR Matt Donohue e seu assistente Blake Antrobus, posteriormente foram afastados de suas funções para os jogos do fim de semana seguinte.
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Carrick descarta pedido de desculpas vazio
O chefe da arbitragem, Howard Webb, entrou em contato com o United em uma tentativa de prestar contas, admitindo no 'Match Officials Mic'd Up' que ficou profundamente decepcionado com o desfecho. Webb explicou que os oficiais estavam totalmente fixados no possível impedimento de Haaland e deixaram passar completamente a infração de Fernandez.
Apesar do rápido reconhecimento do erro, Carrick pouco se comoveu. "O pedido de desculpas não significa muita coisa", afirmou o técnico do United. "Posso entender e respeitar que eles assumam o erro e digam que erraram, isso acontece. Só temos que lidar com isso."
Ele acrescentou que, embora as decisões possam se equilibrar com o tempo, esse erro específico doeu. "Talvez a gente receba uma ou duas decisões pela lei das probabilidades ou algo assim, mas aquela teve um impacto enorme no jogo e por isso foi particularmente difícil", explicou Carrick.
Apesar de sua intensa frustração, Carrick se recusou a condenar completamente a tecnologia. "Casos isolados podem acontecer", observou. "Na hora foi algo bem grande, nós sabemos disso. Não acho que precise voltar a falar sobre isso. Mas sim, eu tenho fé nisso (VAR). É o sistema para o qual trabalhamos e que usamos."
United luta para encontrar seu instinto matador
A derrota no clássico agravou um mês miserável para o Manchester United, que tem tido dificuldades para administrar o resultado das partidas. Recentemente, o United desperdiçou uma vantagem de dois gols para perder em casa para o Brighton, seu primeiro colapso desse tipo em meio século. Esse desastre veio depois de um frustrante empate por 2 a 2 com o Everton, quando cedeu o empate em duas ocasiões distintas.
Questionado sobre a falta de poder de definição de seu elenco durante esse período difícil, o técnico manteve a defesa de seus jogadores. "Acho que isso é algo bem imediato, na verdade, em relação à última semana mais ou menos, com certas coisas que surgiram nos jogos, mas isso não significa de repente que exista um problema grande, enorme, e esse é obviamente o equilíbrio que cabe a mim avaliar", disse Carrick. "É muito fácil, só porque isso aconteceu recentemente, pensar de repente que é algo que vem acontecendo há muito tempo, e parte do nosso entendimento como equipe daqui para frente é saber o que pode acontecer no futebol em determinados jogos e o que precisamos corrigir daqui para frente."
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Viagem do Fulham representa chance de redenção
O Manchester United precisa deixar rapidamente para trás suas frustrações recentes enquanto se prepara para visitar o Fulham na Premier League no domingo. Carrick enfatizou a importância de se reorganizar mentalmente e exigiu que seu elenco responda de forma adequada à recente queda de rendimento e aos contratempos com a arbitragem.
"Isso pode ter um impacto naquele momento, pode ter um grande impacto", disse o técnico sobre o erro custoso do VAR. "Mas não podemos deixar que isso tenha impacto no restante da temporada, cabe a nós voltar a vencer o mais rápido possível."
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