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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O pastor de ovelhas que bateu o recorde do Guinness... O goleiro do Irã enfrenta o desafio de Salah e seus companheiros

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Os Faraós enfrentam a defesa de ferro do Irã...

Entre varrer as ruas e dormir ao relento, defender um chute de Cristiano Ronaldo e quebrar recordes do Guinness, Ali Reza Piranvand viveu todos os capítulos dessa história improvável. 

Hoje, o “Trator” iraniano defende a meta de seu país na partida mais importante da história recente da seleção, quando enfrenta o Egito em um confronto que não admite empate: um goleiro do Guinness contra o ataque dos Faraós.

  • Uma vida difícil nas calçadas de Teerã

    Antes de se tornar o goleiro cujas defesas são assistidas por milhões de pessoas em todo o mundo, Ali Reza Piranvand dormia nas calçadas de Teerã e catava lixo por 30 euros para realizar um sonho que seu pai rejeitou e pelo qual rasgou o sapato dele, segundo o jornal “As”.

    Hoje, aos 33 anos, o filho de Lorestão está às portas da história. Não apenas como o melhor goleiro da história do Irã, mas como uma barreira humana detentora de recordes no Guinness, carregando sobre os ombros as esperanças de 85 milhões de iranianos em um confronto decisivo contra a seleção do Egito para garantir a vaga na fase seguinte.

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  • A defesa que empolgou a Copa do Mundo

    O nome de Piranhvand voltou a ser destaque mundial após sua defesa fantástica contra o chute do belga De Kuiper na última fase. Uma jogada heróica que manteve o Irã vivo na Copa do Mundo e fez com que o “Trator” fosse assunto em todos os continentes... Uma única defesa, mas que valeu uma vaga na próxima fase.

    E essa não é a primeira vez. Na Rússia 2018, ele roubou a cena ao defender um pênalti de Cristiano Ronaldo em uma partida que terminou em 1 a 1... E no Catar 2022, ele jogou com o nariz quebrado apenas 8 minutos após o início da partida contra a Inglaterra, recusando-se a sair de campo a menos que fosse por ordem médica.

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    De “Dal Baran” a Genis

    A história de Piranvand é inacreditável; ele nasceu como o filho mais velho de uma família beduína das tribos dos Lor e trabalhou como pastor de ovelhas desde a infância; lá, ele brincava de “Dal Baran”, o jogo tradicional iraniano de arremesso de pedras... Foram esses arremessos que mais tarde criaram sua lenda.

    Aos 12 anos, ele se dedicou ao futebol. Começou como atacante e depois virou goleiro; seu pai rasgou suas luvas e o expulsou de casa. Em uma entrevista anterior à agência de notícias espanhola, Piranvand disse: “Não tinha onde dormir, estava longe da minha família. Esse foi o maior obstáculo”.

    Aos 15 anos, ele viajou para Teerã com dinheiro que havia pedido emprestado. Um clube pediu 30 euros para ele se inscrever, mas ele não tinha essa quantia; então, trabalhou como faxineiro, lavador de carros e vendedor de comida. Dormia nas ruas até que o clube lhe deu uma chance. Ele conciliava os treinos com o trabalho em uma fábrica para conseguir se alimentar.

    O resultado? Um goleiro com o arremesso mais forte do mundo. 61 metros, uma distância que entrou no Guinness Book of World Records. Os arremessos de Piranhvand se transformam em contra-ataques rápidos e são a arma secreta do Irã.

  • O Egito tem um encontro marcado com a lenda

    Agora, todos esses sacrifícios, todos esses anos e todas essas camisetas rasgadas estão em jogo. O Irã enfrenta o Egito em uma partida decisiva, e Piranvand é a última linha de defesa.

    Salah, Trezeguet e Zico diante de um goleiro que derrotou a pobreza, derrotou Ronaldo e derrotou seu nariz quebrado. Um goleiro que carrega o Guinness nas mãos e tem o coração de um povo inteiro às suas costas.

    Será que o ataque dos Faraós conseguirá romper a “impressionante muralha iraniana”? Ou será que Piranvand escreverá um novo capítulo em sua história fantástica e levará seu país às oitavas de final às custas do Egito?

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