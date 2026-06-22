O pastor de ovelhas que bateu o recorde do Guinness... O goleiro do Irã enfrenta o desafio de Salah e seus companheiros

A história de Piranvand é inacreditável; ele nasceu como o filho mais velho de uma família beduína das tribos dos Lor e trabalhou como pastor de ovelhas desde a infância; lá, ele brincava de “Dal Baran”, o jogo tradicional iraniano de arremesso de pedras... Foram esses arremessos que mais tarde criaram sua lenda.

Aos 12 anos, ele se dedicou ao futebol. Começou como atacante e depois virou goleiro; seu pai rasgou suas luvas e o expulsou de casa. Em uma entrevista anterior à agência de notícias espanhola, Piranvand disse: “Não tinha onde dormir, estava longe da minha família. Esse foi o maior obstáculo”.

Aos 15 anos, ele viajou para Teerã com dinheiro que havia pedido emprestado. Um clube pediu 30 euros para ele se inscrever, mas ele não tinha essa quantia; então, trabalhou como faxineiro, lavador de carros e vendedor de comida. Dormia nas ruas até que o clube lhe deu uma chance. Ele conciliava os treinos com o trabalho em uma fábrica para conseguir se alimentar.

O resultado? Um goleiro com o arremesso mais forte do mundo. 61 metros, uma distância que entrou no Guinness Book of World Records. Os arremessos de Piranhvand se transformam em contra-ataques rápidos e são a arma secreta do Irã.