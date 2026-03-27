"O passatempo dos psicólogos que não estão no cargo!" Julian Nagelsmann defende decisão surpreendente sobre a mudança

Ao contrário do que aconteceu com Woltemade e o Newcastle, no VfB Stuttgart tudo o que Undav toca com qualquer parte do corpo vira, praticamente, ouro. O jogador de 29 anos já está tendo a melhor temporada da carreira e soma, até o momento, 23 gols e 13 assistências em 38 partidas oficiais.
No entanto, após a tão comentada entrevista de Nagelsmann à revista kicker no início de março, surgiram especulações de que Undav poderia, apesar de tudo, não ter espaço nos planos do técnico da seleção alemã para a Copa do Mundo.
Essas especulações ganharam força com uma entrevista de Undav logo em seguida, quando ele disse que Nagelsmann não precisava ligar para ele no momento. O técnico da seleção alemã desmentiu imediatamente quaisquer rumores sobre um possível relacionamento tenso com Undav no contexto da convocação. Estaria “tudo em perfeita ordem”.
A relação só estaria ainda melhor se Nagelsmann desse a Undav a merecida chance de continuar provando seu valor na seleção nacional na próxima terça-feira, contra Gana. Nagelsmann, porém, não quis prometer se o craque do VfB poderia até mesmo estar no time titular.
“Ainda não decidimos isso. Temos que ver como todos saem do jogo agora, se estão todos bem”, disse Nagelsmann, evitando responder diretamente.