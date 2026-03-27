"O passatempo dos psicólogos que não estão no cargo!" Julian Nagelsmann defende decisão surpreendente sobre a mudança

Por que ele colocou Woltemade, e não Undav — que está em excelente forma no momento —, no lugar de Kai Havertz aos 63 minutos? Bem: em primeiro lugar, teria sido “um jogo superintenso”, no qual Undav não conseguiu necessariamente mostrar suas “inúmeras qualidades, especialmente quando tem a posse de bola”.

Em segundo lugar, porém, e esse foi aparentemente o ponto mais decisivo, Nagelsmann queria claramente recuperar a confiança abalada do jogador que atua na Inglaterra, dando-lhe um pouco de tempo de jogo na seleção alemã.

Woltemade está passando por uma fase difícil no Newcastle United após um início de sonho com quatro gols nos primeiros cinco jogos do campeonato, tendo que jogar frequentemente muito mais recuado e não conseguindo desempenhar sua função principal no centro do ataque. Nagelsmann já havia criticado isso em uma coletiva de imprensa e não resistiu a dar uma alfinetada no colega técnico Eddie Howe a esse respeito.

“Posso prometer que ele não ficará a 80 metros do gol conosco”, disse Nagelsmann, referindo-se também, na noite de sexta-feira, à excelente média de gols de Woltemade com a camisa da seleção (4 gols em 9 jogos).