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NagelsmannIMAGO / STEINSIEK.CH
Jonas Rütten

Traduzido por

"O passatempo dos psicólogos que não estão no cargo!" Julian Nagelsmann defende decisão surpreendente sobre a mudança

Amistosos
Suíça x Alemanha
Suíça
Alemanha
J. Nagelsmann
N. Woltemade
D. Undav

Em vez de Deniz Undav, que estava em grande forma, Nick Woltemade teve mais uma chance de se destacar contra a Suíça. Para o técnico da seleção alemã, foi uma decisão baseada em intuição e psicologia.

Julian Nagelsmann defendeu veementemente na RTL sua decisão, que pareceu um tanto surpreendente, de escalar Nick Woltemade — que não estava em boa forma — no lugar de Deniz Undav na emocionante vitória por 4 a 3 da seleção alemã.

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  • Por que ele colocou Woltemade, e não Undav — que está em excelente forma no momento —, no lugar de Kai Havertz aos 63 minutos? Bem: em primeiro lugar, teria sido “um jogo superintenso”, no qual Undav não conseguiu necessariamente mostrar suas “inúmeras qualidades, especialmente quando tem a posse de bola”. 

    Em segundo lugar, porém, e esse foi aparentemente o ponto mais decisivo, Nagelsmann queria claramente recuperar a confiança abalada do jogador que atua na Inglaterra, dando-lhe um pouco de tempo de jogo na seleção alemã.

    Woltemade está passando por uma fase difícil no Newcastle United após um início de sonho com quatro gols nos primeiros cinco jogos do campeonato, tendo que jogar frequentemente muito mais recuado e não conseguindo desempenhar sua função principal no centro do ataque. Nagelsmann já havia criticado isso em uma coletiva de imprensa e não resistiu a dar uma alfinetada no colega técnico Eddie Howe a esse respeito. 

    “Posso prometer que ele não ficará a 80 metros do gol conosco”, disse Nagelsmann, referindo-se também, na noite de sexta-feira, à excelente média de gols de Woltemade com a camisa da seleção (4 gols em 9 jogos).

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Undav ou Woltemade? O ataque de Nagelsmann aos psicólogos que dirão “o contrário”

    "O Nick tem um ótimo aproveitamento conosco e não está passando por um momento fácil no Newcastle. Agora tenho uma escolha: continuar dando confiança a um atacante de ponta que está em ótima fase, para deixar de lado outro atacante de ponta que não está tão bem no momento? Podemos perguntar a alguns psicólogos o que eles acham disso”, defendeu Nagelsmann sua decisão e, em seguida, criticou esses mesmos psicólogos. Eles “provavelmente diriam o contrário do que eu penso”: “É o hobby dos psicólogos que não estão no cargo afirmar sempre o contrário do que dizem todos os treinadores.”

    De olho na Copa do Mundo no verão, Nagelsmann também deixou claro a importância que o jogador de 1,98 metro, alto e habilidoso, ainda pode ter. “Eu digo que é aconselhável que Nick Woltemade volte a entrar no ritmo conosco. No Newcastle as coisas não estão indo bem e o Deniz está em boa fase. Se ele teria jogado hoje ou não, isso não vai mudar nada na sua autoconfiança para esta semana.”

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Undav está em excelente forma no VfB Stuttgart — mas sem chances na seleção alemã?

    Ao contrário do que aconteceu com Woltemade e o Newcastle, no VfB Stuttgart tudo o que Undav toca com qualquer parte do corpo vira, praticamente, ouro. O jogador de 29 anos já está tendo a melhor temporada da carreira e soma, até o momento, 23 gols e 13 assistências em 38 partidas oficiais. 

    No entanto, após a tão comentada entrevista de Nagelsmann à revista kicker no início de março, surgiram especulações de que Undav poderia, apesar de tudo, não ter espaço nos planos do técnico da seleção alemã para a Copa do Mundo. 

    Essas especulações ganharam força com uma entrevista de Undav logo em seguida, quando ele disse que Nagelsmann não precisava ligar para ele no momento. O técnico da seleção alemã desmentiu imediatamente quaisquer rumores sobre um possível relacionamento tenso com Undav no contexto da convocação. Estaria “tudo em perfeita ordem”. 

    A relação só estaria ainda melhor se Nagelsmann desse a Undav a merecida chance de continuar provando seu valor na seleção nacional na próxima terça-feira, contra Gana. Nagelsmann, porém, não quis prometer se o craque do VfB poderia até mesmo estar no time titular. 

    “Ainda não decidimos isso. Temos que ver como todos saem do jogo agora, se estão todos bem”, disse Nagelsmann, evitando responder diretamente. 

  • Deniz Undav e Nick Woltemade: Dados de desempenho e estatísticas

    JogadoresJogosGolsAssistências
    Nick Woltemade48115
    Deniz Undav382313
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