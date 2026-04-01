O Palmeiras confirma ter rejeitado ofertas de € 25 milhões por jogador de 16 anos comparado a Vinícius Júnior, enquanto Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City entram em contato com seu agente

A linha de produção do Allianz Parque não dá sinais de desacelerar. Após as saídas de grande repercussão de Endrick para o Real Madrid e de Estevão Willian para o Chelsea, o Palmeiras identificou Conceição como a próxima joia da coroa. O atacante de 16 anos, que atualmente se destaca na equipe sub-20, tornou-se alvo de intenso interesse por parte dos grandes clubes da Premier League.

De acordo com o UOL, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City teriam entrado em contato com os representantes do jogador. O interesse se intensificou durante o prestigioso torneio da Copinha, onde a velocidade explosiva de Eduardo gerou comparações com Vinicius Júnior. Apesar da pressão crescente, o Palmeiras permanece em uma posição de força nas negociações, tendo garantido o futuro do jovem com seu primeiro contrato profissional assinado em janeiro — válido até 2029 —, que inclui uma cláusula de rescisão astronômica de € 100 milhões para clubes fora do Brasil.



