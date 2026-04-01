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O Palmeiras confirma ter rejeitado ofertas de € 25 milhões por jogador de 16 anos comparado a Vinícius Júnior, enquanto Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City entram em contato com seu agente
Grandes clubes europeus de olho em Eduardo Conceição
A linha de produção do Allianz Parque não dá sinais de desacelerar. Após as saídas de grande repercussão de Endrick para o Real Madrid e de Estevão Willian para o Chelsea, o Palmeiras identificou Conceição como a próxima joia da coroa. O atacante de 16 anos, que atualmente se destaca na equipe sub-20, tornou-se alvo de intenso interesse por parte dos grandes clubes da Premier League.
De acordo com o UOL, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City teriam entrado em contato com os representantes do jogador. O interesse se intensificou durante o prestigioso torneio da Copinha, onde a velocidade explosiva de Eduardo gerou comparações com Vinicius Júnior. Apesar da pressão crescente, o Palmeiras permanece em uma posição de força nas negociações, tendo garantido o futuro do jovem com seu primeiro contrato profissional assinado em janeiro — válido até 2029 —, que inclui uma cláusula de rescisão astronômica de € 100 milhões para clubes fora do Brasil.
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O Palmeiras confirma que recusou ofertas de € 35 milhões
João Paulo Sampaio, o visionário coordenador da base do Palmeiras, confirmou publicamente que o clube já recusou propostas financeiras significativas pelo jovem jogador. A primeira divisão inglesa é a principal fonte dessas ofertas, já que os clubes buscam garantir o próximo grande talento brasileiro antes que seu valor de mercado dispare ainda mais.
Em entrevista ao programa “Fala a Fonte”, da ESPN, Sampaio revelou a magnitude do interesse: “Allan está nessa lista [de futuras grandes vendas]. Já recebemos propostas na faixa de € 30 milhões a € 35 milhões, então será uma venda significativa. Depois, há um garoto de 16 anos da nossa base, o Eduardo, que está prestes a disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-17 pela seleção; também recebemos duas ofertas por ele entre € 20 milhões e € 25 milhões, sem contar os bônus. Portanto, na minha opinião, esses dois vão realmente reforçar nossas finanças.”
A busca pelo próximo Endrick
O Palmeiras estabeleceu um parâmetro claro para a saída de Eduardo. A diretoria do clube e a equipe do jogador estão totalmente de acordo em que só será considerada uma transferência por valores superiores a € 60 milhões — seguindo os precedentes estabelecidos por Endrick e Estevão. Com uma cláusula de rescisão de € 100 milhões inserida em seu contrato, o Verdão não tem nenhuma pressão para vender por um preço baixo.
Eduardo assinou seu primeiro contrato profissional em janeiro, o que o mantém vinculado ao clube até janeiro de 2029. Esse compromisso de longo prazo garante que qualquer interessado da Premier League terá que gastar uma fortuna para contratar o atacante, que vem jogando consistentemente em categorias várias anos acima de sua faixa etária real. Sua evolução tem sido meteórica, marcando 13 gols em 38 jogos pela equipe sub-17 enquanto ainda era elegível para a sub-15.
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Um perfil semelhante ao de Vinicius Júnior
O que torna Eduardo tão atraente para clubes como o Manchester City e o Liverpool é um conjunto único de habilidades, marcado pela inteligência tática e pela velocidade bruta. As comparações com Vinicius Júnior e outros jogadores de destaque que saíram do Palmeiras não são feitas à toa, já que os olheiros observam a mesma ousadia e frequência de dribles que caracterizavam a estrela do Real Madrid quando ele jogava no Flamengo. Enquanto o jogador de 16 anos se prepara para o Campeonato Sul-Americano Sub-17, espera-se que sua projeção internacional cresça ainda mais, provavelmente desencadeando uma disputa acirrada entre os grandes clubes europeus por um jogador que muitos acreditam estar destinado ao topo.