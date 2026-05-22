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Brazil U17 World Cup U17Doc. LOC WCU17/BRY
Tegar Paramartha

Traduzido por

O palco está montado para as futuras estrelas do futebol mundial na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026, no Catar, com a definição dos grupos para as 48 seleções

World Cup U17

A próxima geração de superestrelas mundiais está a caminho do Catar! Desde a surpreendente ausência dos atuais campeões, Portugal, até o retorno de potências como Brasil, Argentina e Espanha, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os grupos, datas e locais da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026.

O prestigioso torneio retorna ao Catar em seu formato ampliado, após uma edição de sucesso

no ano passado no país do Oriente Médio. Sorteio da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 realizado em Zurique enquanto a próxima geração de estrelas se prepara. O sorteio oficial da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026, a ser realizada no Catar, foi realizado em Zurique, na Suíça, na quinta-feira, marcando o retorno do principal evento juvenil global, com 48 seleções, ao Oriente Médio. 

O torneio será realizado de 19 de novembro de 2026 a 13 de dezembro de 2026.

O Catar sedia o torneio pelo segundo ano consecutivo, após estrear com sucesso o formato de 48 equipes no ano passado. Mais uma vez, as 48 equipes foram divididas em 12 grupos de quatro, com 104 partidas emocionantes programadas.


  • O que disse Jassim Al Jassim, CEO da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

    Ao discursar virtualmente no evento do sorteio, Jassim Al Jassim, CEO do Comitê Organizador Local (LOC) da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026, destacou a prontidão do Catar para sediar mais um evento global.

    “No ano passado, o Catar fez história ao sediar o primeiro torneio da FIFA com 48 seleções, recebendo 1.008 jovens jogadores. Mais de 197.000 torcedores assistiram a 104 partidas em oito campos do complexo Aspire Zone, criando uma atmosfera festiva única. Um total de 130 olheiros de clubes de ponta também se reuniram para ver de perto a próxima geração do futebol. Estamos orgulhosos da plataforma que a edição de 2025 proporcionou a estrelas em ascensão como Hamza Abdelkarim, Mateus Mide, Anísio Cabral e Samuele Inacio”, disse Al Jassim.

    “Este ano, aproveitaremos tudo o que aprendemos em 2025 para oferecer uma experiência ainda melhor para jogadores, torcedores e a comunidade global do futebol. Parabéns a todas as equipes classificadas, estamos ansiosos para recebê-las em Doha”, acrescentou.


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  • Detalhes dos grupos da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026

    O anfitrião Catar foi sorteado para o Grupo A, ao lado de Panamá, Egito e Grécia, enquanto potências como Argentina, Brasil, Itália, Espanha e Japão retornam ao Catar na esperança de conquistar o título. Curiosamente, a atual campeã, Portugal, que conquistou o título no Catar no ano passado, não conseguiu se classificar.

    Aqui estão os grupos completos:


    ● Grupo A: Catar, Panamá, Egito, Grécia

    ● Grupo B: Coreia do Sul, CAF 1, Nova Caledônia, Equador

    ● Grupo C: Argentina, Austrália, CAF 2, Dinamarca

    ● Grupo D: França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai

    ● Grupo E: Itália, Jamaica, Costa do Marfim, Uzbequistão

    ● Grupo F: Senegal, Croácia, Cuba, Tajiquistão

    ● Grupo G: Mali, Nova Zelândia, Bélgica, Vietnã

    ● Grupo H: Espanha, China, Fiji, Marrocos

    ● Grupo I: Brasil, República da Irlanda, Tanzânia, Costa Rica

    ● Grupo J: EUA, Montenegro, Chile, Argélia

    ● Grupo K: México, Romênia, Camarões, Venezuela

    ● Grupo L: Japão, Colômbia, Sérvia, Honduras


    Ainda faltam definir duas seleções da África. A composição final será decidida em 23 de maio, quando terminarem as partidas de repescagem da CAF na Copa Africana das Nações Sub-17, em Marrocos. As duas vagas restantes serão atribuídas aos vencedores das repescagens entre Etiópia x Moçambique e Uganda x Gana.


  • Onde será realizada a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 no Catar?

    Serão disputadas 104 partidas no total durante a competição, com vários jogos sendo realizados todos os dias no complexo Aspire Zone.

    O conceito de centralização foi um dos pilares do sucesso do torneio em 2025, com mais de 197.460 espectadores presentes nas 104 partidas disputadas ao longo de 15 dias de jogos. A final será realizada no Estádio Internacional Khalifa, assim como na edição de 2025.