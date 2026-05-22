O palco está montado para as futuras estrelas do futebol mundial na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026, no Catar, com a definição dos grupos para as 48 seleções

O prestigioso torneio retorna ao Catar em seu formato ampliado, após uma edição de sucesso

no ano passado no país do Oriente Médio. Sorteio da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 realizado em Zurique enquanto a próxima geração de estrelas se prepara. O sorteio oficial da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026, a ser realizada no Catar, foi realizado em Zurique, na Suíça, na quinta-feira, marcando o retorno do principal evento juvenil global, com 48 seleções, ao Oriente Médio.

O torneio será realizado de 19 de novembro de 2026 a 13 de dezembro de 2026.

O Catar sedia o torneio pelo segundo ano consecutivo, após estrear com sucesso o formato de 48 equipes no ano passado. Mais uma vez, as 48 equipes foram divididas em 12 grupos de quatro, com 104 partidas emocionantes programadas.



