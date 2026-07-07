Getty Images
Traduzido por
O pai de Neymar faz um apelo desesperado ao astro brasileiro para que “continue jogando futebol”, em meio a temores de que ele se aposente
Uma despedida comovente em Nova Jersey
Neymar confirmou sua aposentadoria da seleção nacional após uma surpreendente derrota por 2 a 1 para a Noruega no MetLife Stadium. O jogador de 34 anos ficou visivelmente abatido em campo quando dois gols de Erling Haaland eliminaram a Seleção nas oitavas de final, marcando a eliminação mais precoce do país em uma Copa do Mundo desde 1990. Apesar de ter marcado um pênalti nos acréscimos, tornando-se o primeiro brasileiro a atingir 80 gols pela seleção, Neymar admitiu que sua trajetória com a famosa camisa amarela chegou ao fim.
O atacante, que ficou inconsolável em campo após o apito final, falou com a imprensa em uma zona mista sombria. “Eu tentei, eu tentei. Agora acabou. Comecei aqui; terminei aqui”, disse ele aos repórteres. O anúncio marca o fim de uma trajetória de 16 anos, durante a qual ele conquistou a Copa das Confederações de 2013 e levou seu país ao ouro olímpico em 2016.
- AFP
Neymar Sr. faz um apelo emocionado
Embora o jogador pareça decidido a se afastar da seleção nacional, seu pai, Neymar Sênior, se manifestou publicamente para impedir que o filho abandone completamente o esporte. Em uma postagem comovente nas redes sociais, ele pediu ao ex-jogador do Barcelona e do PSG que encontre forças para continuar sua carreira nos clubes, enfatizando a importância do futebol para a família.
“Quero fazer um pedido como pai. Ney, continue jogando futebol, por favor”, escreveu o pai de Neymar. A mensagem surge em um momento em que as dúvidas sobre o futuro de Neymar no futebol de alto nível se intensificaram, especialmente devido aos recorrentes problemas físicos que quase o deixaram de fora da lista final de 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para este torneio. O apelo sugere que a família está desesperada para ver o icônico camisa 10 dar continuidade ao seu legado em campo, mesmo que sua trajetória na seleção esteja encerrada.
O fim de uma era
Estatisticamente, Neymar deixa a cena internacional como um titã do futebol. Com 130 partidas, 80 gols e 59 assistências, ele se despede como o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção Brasileira, tendo ultrapassado Pelé de forma memorável. Sua última contribuição, um pênalti conquistado por Casemiro e convertido com precisão, serviu como um lembrete final do brilhantismo individual que definiu o futebol brasileiro por mais de uma década.
No entanto, a derrota para a Noruega também destacou o fim de uma era difícil para os pentacampeões mundiais. Essa derrota marcou a sétima derrota consecutiva da Seleção em fases eliminatórias contra adversários europeus. Apesar dos reconhecimentos individuais, o tão sonhado troféu da Copa do Mundo permaneceu fora do alcance de Neymar, que carregou o peso das expectativas de uma nação ao longo de quatro ciclos diferentes do torneio.
- AFP
Ancelotti e o caminho à frente
O técnico da seleção brasileira, Ancelotti, enfrenta agora a tarefa monumental de reconstruir uma equipe sem sua força criativa mais influente. Tendo recentemente renovado seu contrato para comandar a seleção até 2030, o técnico italiano precisa identificar um sucessor para o trono do número 10. A eliminação precoce nos Estados Unidos acelerou a necessidade de uma transição, já que a CBF busca encerrar sua longa espera pela sexta estrela.
Para Neymar, o foco agora se volta para saber se ele seguirá o conselho do pai e continuará a brilhar no futebol de clubes. Embora sua carreira internacional tenha terminado em lágrimas, a comunidade futebolística mundial continua esperançosa de que Neymar ainda tenha um último golpe na manga.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.