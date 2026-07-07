O pai de Neymar faz um apelo desesperado ao astro brasileiro para que “continue jogando futebol”, em meio a temores de que ele se aposente

Neymar confirmou sua aposentadoria da seleção nacional após uma surpreendente derrota por 2 a 1 para a Noruega no MetLife Stadium. O jogador de 34 anos ficou visivelmente abatido em campo quando dois gols de Erling Haaland eliminaram a Seleção nas oitavas de final, marcando a eliminação mais precoce do país em uma Copa do Mundo desde 1990. Apesar de ter marcado um pênalti nos acréscimos, tornando-se o primeiro brasileiro a atingir 80 gols pela seleção, Neymar admitiu que sua trajetória com a famosa camisa amarela chegou ao fim.

O atacante, que ficou inconsolável em campo após o apito final, falou com a imprensa em uma zona mista sombria. “Eu tentei, eu tentei. Agora acabou. Comecei aqui; terminei aqui”, disse ele aos repórteres. O anúncio marca o fim de uma trajetória de 16 anos, durante a qual ele conquistou a Copa das Confederações de 2013 e levou seu país ao ouro olímpico em 2016.



