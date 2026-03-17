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O pai de Max Dowman critica publicamente o treinador por atribuir a si mesmo o mérito pela ascensão do jovem prodígio do Arsenal
Um gol que bateu o recorde gera polêmica
Dowman alcançou novos patamares no sábado, quando se tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League, aos 16 anos e 73 dias. O ponta demonstrou imensa serenidade ao percorrer todo o campo e finalizar para o gol vazio durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, quebrando um recorde que pertencia a James Vaughan desde 2005. No entanto, uma disputa envolvendo seu pai, Robert, rapidamente ofuscou as comemorações. O técnico da base, Temisan Williams, deu início ao conflito ao aparecer em um programa de rádio para discutir a trajetória do adolescente. Robert acusou Williams de “autopromoção”, revelando que já havia pedido ao técnico que evitasse discutir seu filho publicamente.
- AFP
"Uma tentativa lamentável de autopromoção"
Em entrevista à talkSPORT, Williams — que já trabalhou nas categorias de base do Arsenal, Fulham e Tottenham — afirmou ter sido uma “pequena parte” dessa trajetória durante seu período como assistente técnico da equipe sub-12, dizendo: “Devo começar dizendo que os olheiros fizeram um excelente trabalho. Eu era o assistente técnico da equipe sub-12. Também pude acompanhar o Max por dois anos, o que é apenas uma pequena parte de sua trajetória, mas o Max sempre teve uma força incrível para levar a bola. Isso sempre foi algo que ele gosta de fazer, algo em que se destaca e algo que percebemos nos treinos.”
No entanto, Robert foi ao X para desabafar sua frustração: “Ouvir esse cara, Temisan Williams, alegando que fez parte da trajetória do Max é realmente uma tentativa triste de autopromoção. Já pedi a ele anteriormente para evitar isso, mas mesmo assim ele apareceu no Talk Sport esta manhã… Lembro-me dele colocando os cones no treino algumas vezes, mas é só isso. Temos tantos treinadores fabulosos a quem somos muito gratos. Ele certamente não é um deles......"
Após a reação negativa, Williams rapidamente emitiu um pedido de desculpas público, declarando: “Falei com Rob Dowman e pedi desculpas a ele e à sua família. Não vou mais discutir o desenvolvimento de Max Dowman. Desejo a Rob Dowman e à sua família sucesso contínuo.”
Reconhecendo os verdadeiros arquitetos do sucesso
Enquanto Williams tentava comentar sobre a "superforça" de Dowman ao conduzir a bola, Robert não poupou palavras para dizer quem, em sua opinião, realmente merece o crédito. Ele apontou especificamente Johnny Knight, olheiro da base do Arsenal, como o responsável pela carreira de seu filho. "Um dia de orgulho para nós. Nada teria sido possível sem esse cara. Obrigado, Johnny Knight”, escreveu ele. “Descobriu o Max quando ele tinha quatro anos e o levou para o Arsenal. O melhor olheiro do ramo e uma pessoa ainda melhor. Johnny Knight.”
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Protegendo um talento excepcional
Para Max, o foco deve agora voltar ao campo, já que Mikel Arteta busca integrar o jogador à equipe titular que disputa o título. O feito recorde do ponta o colocou firmemente no centro das atenções mundiais, mas os recentes atritos fora de campo sugerem uma determinação por parte de seu círculo mais próximo em mantê-lo com os pés no chão.
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