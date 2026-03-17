O pai de Max Dowman critica publicamente o treinador por atribuir a si mesmo o mérito pela ascensão do jovem prodígio do Arsenal

Em entrevista à talkSPORT, Williams — que já trabalhou nas categorias de base do Arsenal, Fulham e Tottenham — afirmou ter sido uma “pequena parte” dessa trajetória durante seu período como assistente técnico da equipe sub-12, dizendo: “Devo começar dizendo que os olheiros fizeram um excelente trabalho. Eu era o assistente técnico da equipe sub-12. Também pude acompanhar o Max por dois anos, o que é apenas uma pequena parte de sua trajetória, mas o Max sempre teve uma força incrível para levar a bola. Isso sempre foi algo que ele gosta de fazer, algo em que se destaca e algo que percebemos nos treinos.”

No entanto, Robert foi ao X para desabafar sua frustração: “Ouvir esse cara, Temisan Williams, alegando que fez parte da trajetória do Max é realmente uma tentativa triste de autopromoção. Já pedi a ele anteriormente para evitar isso, mas mesmo assim ele apareceu no Talk Sport esta manhã… Lembro-me dele colocando os cones no treino algumas vezes, mas é só isso. Temos tantos treinadores fabulosos a quem somos muito gratos. Ele certamente não é um deles......"

Após a reação negativa, Williams rapidamente emitiu um pedido de desculpas público, declarando: “Falei com Rob Dowman e pedi desculpas a ele e à sua família. Não vou mais discutir o desenvolvimento de Max Dowman. Desejo a Rob Dowman e à sua família sucesso contínuo.”