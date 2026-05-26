O pai de Mason Greenwood está em contato com grandes clubes da Série A para uma possível transferência no verão, enquanto o Marselha define o valor da negociação

Greenwood está novamente atraindo grande interesse no mercado de transferências após uma temporada impressionante com o Marselha. O jogador de 24 anos marcou 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, a Roma intensificou os esforços para contratar o atacante. O pai de Greenwood também teria entrado em contato com o clube da Série A para discutir uma possível transferência para o Estádio Olímpico.

O Marselha estaria aberto a ofertas devido à pressão financeira. O clube da Ligue 1 precisa levantar fundos antes do fim do ano fiscal, em 30 de junho, após não ter se classificado para a Liga dos Campeões, e enfrenta um inquérito do órgão fiscalizador financeiro do futebol francês, a DNCG.