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O pai de Mason Greenwood está em contato com grandes clubes da Série A para uma possível transferência no verão, enquanto o Marselha define o valor da negociação
A Roma surge como favorita na disputa por Greenwood
Greenwood está novamente atraindo grande interesse no mercado de transferências após uma temporada impressionante com o Marselha. O jogador de 24 anos marcou 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, a Roma intensificou os esforços para contratar o atacante. O pai de Greenwood também teria entrado em contato com o clube da Série A para discutir uma possível transferência para o Estádio Olímpico.
O Marselha estaria aberto a ofertas devido à pressão financeira. O clube da Ligue 1 precisa levantar fundos antes do fim do ano fiscal, em 30 de junho, após não ter se classificado para a Liga dos Campeões, e enfrenta um inquérito do órgão fiscalizador financeiro do futebol francês, a DNCG.
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O Marselha define o valor do clube em meio ao crescente interesse europeu
O Marselha teria fixado um preço de venda de € 50 milhões (£ 42 milhões/$ 57 milhões) por Greenwood, na tentativa de evitar ofertas abaixo do valor de mercado. Seu excelente desempenho e a indicação ao prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Ligue 1 aumentaram significativamente seu valor de mercado.
A Roma não é a única a acompanhar a situação. Juventus, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund têm sido associados ao atacante nascido na Inglaterra nos últimos meses. Clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita também demonstraram interesse, embora Greenwood pareça disposto a permanecer no futebol europeu.
Acredita-se que a classificação da Roma para a Liga dos Campeões da próxima temporada tenha fortalecido sua posição nas negociações. As fortes relações entre o clube italiano e o Marselha também podem ajudar a facilitar um acordo.
Greenwood se pronuncia sobre as especulações em torno de seu futuro
Apesar da crescente incerteza em torno de seu futuro, Greenwood falou recentemente de forma positiva sobre sua temporada na França e sua experiência na Ligue 1.
“Esta temporada tem sido difícil em termos coletivos, especialmente nos últimos meses, mas individualmente acho que tive uma boa temporada”, disse ele, conforme citado pelo Foot Mercato. “Há alguns jogadores incríveis nesta seleção do ano, então é bom receber este troféu. A Ligue 1 é um campeonato maravilhoso. Jogamos partidas incríveis e, para mim, é um dos melhores campeonatos em que já joguei. Espero poder ficar.”
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Prevê-se que as negociações de verão se intensifiquem
O futuro de Greenwood deve se tornar um dos principais temas do verão do Marselha, já que o clube busca equilibrar suas finanças antes do prazo final em junho. A Roma parece estar na liderança da disputa, mas o interesse de outros clubes europeus ainda pode complicar as negociações. Qualquer acordo dependerá da disposição dos clubes interessados em pagar os € 50 milhões avaliados pelo Marselha. Com Greenwood saindo da temporada mais produtiva de sua carreira, espera-se que sua situação continue atraindo atenção durante toda a janela de transferências.