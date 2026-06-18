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O pai de Lionel Messi, Jorge, “enfrenta um problema de saúde”, enquanto a família critica a “atenção irresponsável da mídia”
A família Messi confirma o problema de saúde de Jorge
Após um período de intensas especulações sobre o estado de saúde de Jorge, a família Messi se pronunciou para esclarecer a situação.
Ao mesmo tempo em que trouxe notícias positivas sobre sua recuperação, a família não poupou críticas à forma como a notícia foi tratada por certos veículos de comunicação. Eles expressaram grande preocupação com os rumores “irresponsáveis” sobre Jorge, que agora se recupera sob supervisão médica.
- Getty
Declaração da família Messi sobre o estado de saúde de Jorge
Segundo a ESPN, a família Messi declarou em comunicado: “A família Messi informa que Jorge Messi está passando por uma situação relacionada à saúde. No momento, ele está sob supervisão médica, se recuperando e evoluindo favoravelmente em relação à condição pela qual está passando. Diante das notícias, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e discrição com que algumas pessoas têm tratado o que é estritamente um assunto familiar privado. A família também deseja esclarecer que apenas seus parentes mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não venha diretamente da família e de seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.
“Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de quem a rodeia não devem ser objeto de especulação ou de interesse irresponsável da mídia. Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação que recebemos e pedimos que a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge — bem como as de toda a sua família — sejam respeitadas ao longo desse processo. Quaisquer atualizações relevantes serão comunicadas no momento oportuno pela família e por meio dos canais apropriados. Agradecemos sua compreensão.”
Messi faz mais história na Copa do Mundo
Messi teve um início impressionante na Copa do Mundo de 2026, onde a Argentina começou a defesa do título com uma vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. O capitão estreou no torneio com um magnífico hat-trick, embora estivesse visivelmente emocionado e tenha chorado após seu primeiro gol. Mais tarde, Messi explicou que suas lágrimas se deviam a dias difíceis e questões pessoais totalmente alheias ao futebol, expressando gratidão aos companheiros de equipe e à delegação por lhe darem força para superar essa fase.
Essa incrível atuação de três gols fez mais do que apenas garantir os três pontos; também permitiu que Messi igualasse o recorde histórico de Miroslav Klose como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo, elevando sua contagem no torneio para 16 gols.
- AFP
O que vem a seguir para a Argentina?
A Argentina, que atualmente disputa o Grupo J, buscará consolidar sua posição na liderança da tabela quando enfrentar a Áustria no dia 22 de junho. Seu próximo adversário também teve um início bem-sucedido no torneio, garantindo uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia na rodada de estreia. Após esse confronto decisivo, Messi e a seleção albiceleste encerrarão sua participação na fase de grupos com uma partida final contra a Jordânia.