O pai de Lionel Messi, Jorge, “enfrenta um problema de saúde”, enquanto a família critica a “atenção irresponsável da mídia”

Segundo a ESPN, a família Messi declarou em comunicado: “A família Messi informa que Jorge Messi está passando por uma situação relacionada à saúde. No momento, ele está sob supervisão médica, se recuperando e evoluindo favoravelmente em relação à condição pela qual está passando. Diante das notícias, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e discrição com que algumas pessoas têm tratado o que é estritamente um assunto familiar privado. A família também deseja esclarecer que apenas seus parentes mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não venha diretamente da família e de seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.

“Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de quem a rodeia não devem ser objeto de especulação ou de interesse irresponsável da mídia. Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação que recebemos e pedimos que a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge — bem como as de toda a sua família — sejam respeitadas ao longo desse processo. Quaisquer atualizações relevantes serão comunicadas no momento oportuno pela família e por meio dos canais apropriados. Agradecemos sua compreensão.”