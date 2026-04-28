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Yosua Arya

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O pai de Khvicha Kvaratskhelia revela a posição do ponta do PSG em relação à transferência neste verão, em meio ao interesse do Arsenal

K. Kvaratskhelia
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Khvicha Kvaratskhelia não tem intenção de deixar o Paris Saint-Germain neste verão, segundo seu pai, Badri Kvaratskhelia. Apesar dos relatos persistentes de interesse por parte do Arsenal, o ponta de 25 anos continua totalmente comprometido com o projeto do PSG, enquanto o gigante francês busca conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões.

  • Arsenal é associado a uma possível contratação de Kvaratskhelia

    O Arsenal tem demonstrado grande interesse em Kvaratskhelia, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque na janela de transferências de verão. A Sky Sports informou que os Gunners estão estudando a contratação do jogador de 25 anos, que consolidou seu status como um dos alas mais temidos do futebol europeu desde sua transferência de € 80 milhões do Napoli para o PSG, em janeiro de 2025.

    No entanto, o Arsenal enfrenta uma batalha significativa se quiser contratar o jogador. O PSG atualmente considera o capitão georgiano intocável, após dezoito meses de excelência contínua na capital francesa. Com os atuais campeões europeus desesperados para manter seu elenco principal unido, uma transferência para o Emirates Stadium parece cada vez mais complicada.

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    Badri desmente rumores sobre sua saída

    Em declarações ao Kviris Palitra, por meio de Fabrizio Romano, o pai do jogador, Badri, saiu em defesa do filho para desmentir os rumores de uma saída no meio do ano. Ele insiste que seu filho está perfeitamente satisfeito com a vida na Ligue 1 e não tem intenção de forçar uma saída enquanto o time continua disputando os maiores títulos do futebol.

    “Khvicha deixando o PSG? Ele não está pensando nisso”, disse ele. “Ele está feliz em Paris, onde é muito valorizado e respeitado pelo clube. Por que ele pensaria em se transferir para outro lugar quando está conquistando títulos com a equipe e é um dos principais jogadores do PSG? Se o PSG não quiser mais continuar a parceria, consideraremos outras opções, mas, por enquanto, isso não está sendo discutido.”

  • Números impressionantes no Parc des Princes

    Kvaratskhelia tem justificado seu alto valor desde que chegou à França, consolidando rapidamente seu lugar no time titular, apesar da forte concorrência por vagas. Em 74 partidas pelo campeão da Ligue 1, ele marcou 24 gols e deu 17 assistências, incluindo seu gol na final da Liga dos Campeões da última temporada, quando o Paris Saint-Germain goleou o Inter de Milão por 5 a 0.

    A saída de Kvaratskhelia do Parc des Princes parece improvável e só ocorreria se houvesse uma mudança estratégica no clube que alterasse a situação atual. Por enquanto, o “Messi georgiano” parece estar completamente adaptado, desempenhando um papel fundamental em uma das linhas de ataque mais dominantes da Europa.

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    O foco continua sendo o segundo título europeu

    Esses rumores de transferência surgem no momento em que o PSG se prepara para um confronto monumental nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Tendo já conquistado títulos europeus com o clube, Kvaratskhelia estaria motivado pela perspectiva de adicionar mais troféus à sua coleção, em vez de buscar um novo desafio na Inglaterra.

    Enquanto o jogador da seleção da Geórgia busca levar seu time a mais uma final, é improvável que os rumores sobre o interesse do Arsenal diminuam. No entanto, com uma vida estável em Paris e o apoio total da diretoria, Kvaratskhelia parece destinado a continuar sendo uma peça fundamental do projeto do PSG no futuro próximo.

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