O pai de Khvicha Kvaratskhelia revela a posição do ponta do PSG em relação à transferência neste verão, em meio ao interesse do Arsenal

O Arsenal tem demonstrado grande interesse em Kvaratskhelia, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque na janela de transferências de verão. A Sky Sports informou que os Gunners estão estudando a contratação do jogador de 25 anos, que consolidou seu status como um dos alas mais temidos do futebol europeu desde sua transferência de € 80 milhões do Napoli para o PSG, em janeiro de 2025.

No entanto, o Arsenal enfrenta uma batalha significativa se quiser contratar o jogador. O PSG atualmente considera o capitão georgiano intocável, após dezoito meses de excelência contínua na capital francesa. Com os atuais campeões europeus desesperados para manter seu elenco principal unido, uma transferência para o Emirates Stadium parece cada vez mais complicada.