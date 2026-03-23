AFP
Traduzido por
O Orlando City estaria prestes a fechar acordo com Antoine Griezmann, estrela do Atlético de Madrid
- Getty Images Sport
Concretizando uma transferência há muito especulada
Os primeiros relatos de que Griezmann consideraria uma transferência para o Orlando City surgiram no final de fevereiro, mas a classificação do Atlético de Madrid para a final da Copa del Rey teria adiado sua saída — já que ele estava ansioso para encerrar sua passagem pelo Atlético de Madrid com um título.
Ainda assim, o francês manteve a intenção de fechar o acordo — apesar do encerramento da principal janela de transferências da MLS. Se tudo correr conforme o planejado, ele se transferirá oficialmente para a América do Norte após o término da temporada dos clubes europeus.
- Getty Images Sport
Aspirações à MLS amplamente divulgadas
Griezmann já deixou claro há muito tempo que quer jogar na Major League Soccer. O francês é um fã declarado dos esportes americanos e é frequentemente visto em jogos da NBA. Ele já foi associado a vários clubes da MLS no passado, incluindo o LAFC, o Chicago Fire e, por um breve período, o Inter Miami.
No entanto, parece que Orlando é seu destino final.
- Getty Images Sport
Uma brilhante carreira na Europa
Griezmann entraria imediatamente para o grupo dos melhores jogadores da liga. O francês foi capitão da seleção nacional, marcou 44 gols pelos Bleus e venceu a Copa do Mundo de 2018. Sua carreira nos clubes foi um pouco menos repleta de títulos, mas ainda assim imensamente bem-sucedida. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid, foi eleito para a Seleção da Temporada da La Liga em quatro ocasiões diferentes e ficou em terceiro lugar na disputa pela Bola de Ouro duas vezes.
O jogador de 34 anos viu seu desempenho cair um pouco este ano, mas continua sendo uma peça fundamental para o Atlético. Ele marcou seis gols e deu uma assistência na primeira divisão espanhola, além de ter marcado cinco gols na campanha do Atlético na Copa del Rey.
- AFP
O impulso de que o Orlando City pode precisar
O Orlando City, por sua vez, vem enfrentando dificuldades. O clube se despediu do técnico de longa data, Oscar Pareja, no dia 11 de março, e a sorte não tem melhorado muito desde então. Os Lions perderam por 5 a 0 para o Nashville SC no sábado. Ainda assim, contam com um elenco jovem e um histórico de contratações de grandes nomes europeus. E, com Griezmann, talvez tenham uma estrela capaz de elevar o nível da equipe a caminho.
Publicidade