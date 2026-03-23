Os primeiros relatos de que Griezmann consideraria uma transferência para o Orlando City surgiram no final de fevereiro, mas a classificação do Atlético de Madrid para a final da Copa del Rey teria adiado sua saída — já que ele estava ansioso para encerrar sua passagem pelo Atlético de Madrid com um título.

Ainda assim, o francês manteve a intenção de fechar o acordo — apesar do encerramento da principal janela de transferências da MLS. Se tudo correr conforme o planejado, ele se transferirá oficialmente para a América do Norte após o término da temporada dos clubes europeus.