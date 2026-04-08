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O ônibus do Atlético de Madrid teve as janelas quebradas após um ataque de torcedores do Barcelona a caminho do Spotify Camp Nou
Caos nas ruas da Catalunha
A hostilidade em torno das quartas de final da Liga dos Campeões se intensificou à medida que a equipe de Diego Simeone se aproximava do Spotify Camp Nou para a partida desta quarta-feira. Um grupo de torcedores locais lançou uma enxurrada de objetos contra o ônibus visitante, rompendo o perímetro de segurança na última rua que leva ao estádio.
A Rádio Marca informou: “A queda de uma cerca gerou caos na chegada do ônibus do Barcelona ao Camp Nou.” Apesar da forte presença policial, a grave falta de segurança criou um ambiente angustiante para todos a bordo, logo antes da partida crucial da competição europeia.
Janelas quebradas e nervos à flor da pele
Embora o Atlético tenha confirmado que nenhum jogador ou membro da comissão técnica sofreu ferimentos físicos durante o ataque, o veículo da equipe sofreu danos significativos. Duas grandes janelas no lado oposto ao motorista foram completamente estilhaçadas pelo impacto dos projéteis lançados. Relatos indicam que essas janelas foram quebradas bem ao lado da área ocupada pelo delegado da equipe, Pedro Pablo Matesanz. Os cacos de vidro espalhados pelo interior serviram como uma lembrança sombria da violência recorrente, deixando o clube extremamente frustrado pelo fato de as medidas de segurança não terem conseguido impedir a repetição de eventos passados neste estádio.
Alvarez castiga os anfitriões, que ficaram com 10 jogadores
Apesar das cenas assustadoras no caminho para o vestiário, o clube conseguiu voltar a concentrar-se no campo. No intervalo, os visitantes mantêm uma vantagem de 1 a 0 nesta tensa partida de ida. O ponto de virada aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo, quando o zagueiro Pau Cubarsi cometeu uma falta profissional como último homem, recebendo um cartão vermelho direto após revisão do VAR. Aos 45 minutos, Julián Álvarez cobrou a falta direta resultante e mandou uma brilhante finalização de pé direito para o fundo da rede, silenciando a torcida da casa.
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Sorloth amplia a vantagem do Atlético
Ao entrar no segundo tempo com uma clara vantagem numérica, os jogadores de Simeone conseguiram ampliar a vantagem aos 70 minutos, com um gol de Alexander Sorloth. Enquanto isso, a UEFA certamente aguardará o relatório oficial da partida para investigar o vandalismo inaceitável ocorrido antes do jogo, o que poderá resultar em medidas disciplinares severas e pesadas sanções.