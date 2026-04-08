O ônibus do Atlético de Madrid teve as janelas quebradas após um ataque de torcedores do Barcelona a caminho do Spotify Camp Nou

A hostilidade em torno das quartas de final da Liga dos Campeões se intensificou à medida que a equipe de Diego Simeone se aproximava do Spotify Camp Nou para a partida desta quarta-feira. Um grupo de torcedores locais lançou uma enxurrada de objetos contra o ônibus visitante, rompendo o perímetro de segurança na última rua que leva ao estádio.

A Rádio Marca informou: “A queda de uma cerca gerou caos na chegada do ônibus do Barcelona ao Camp Nou.” Apesar da forte presença policial, a grave falta de segurança criou um ambiente angustiante para todos a bordo, logo antes da partida crucial da competição europeia.