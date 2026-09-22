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imago-sport-1083379245.jpgANP
Adhe Makayasa
Traduzido por

'O objetivo é conquistar o troféu' - goleiro do Ajax, Maarten Paes, mira triunfo histórico da Indonésia na Copa da ASEAN da Fifa

M. Paes
Indonésia
Ajax

O goleiro do Ajax, Maarten Paes, está determinado a levar a Indonésia ao troféu da edição inaugural da Copa da ASEAN da Fifa como uma homenagem aos dedicados torcedores do país. O arqueiro de 28 anos insiste que o sucesso da equipe agora está claramente acima da ambição pessoal, com os anfitriões ansiosos para fazer história e conquistar o título em casa durante o próximo torneio.

  • Goleiro do Garuda detalha ambição

    A meta inflexível de título de Paes sinaliza um novo capítulo ambicioso em sua trajetória internacional com a Indonésia. O ex-destaque do FC Dallas insiste que seu foco está totalmente voltado para conquistar um título histórico no cenário regional. A atmosfera apaixonada criada nas arquibancadas só aprofundou sua conexão emocional com o país que agora chama de lar.

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  • Indonesia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Goleiro prioriza o sucesso coletivo

    A ampla experiência na Eredivisie e na MLS ajudou Paes a desenvolver uma mentalidade madura dentro e fora de campo. Neste estágio da carreira, o sucesso coletivo pelo clube e pela seleção supera com folga qualquer ego individual.

    Ao falar sobre sua evolução em entrevista à FIFA, Paes afirmou: "Tudo o que aconteceu na minha carreira aconteceu por um motivo. Cresci e amadureci muito por causa disso."

    Ao explicar como suas prioridades agora estão totalmente voltadas às necessidades da equipe, o goleiro continuou: "Meu ego não é mais tão importante. Só quero contribuir o máximo possível para a equipe. Meu principal objetivo é vencer, tanto com a seleção quanto em nível de clube."

    Ao avaliar o impacto mais amplo do torneio apoiado pela FIFA, Paes acrescentou: "É um desenvolvimento positivo, não apenas para a Indonésia, mas para todos os países participantes. Isso vai elevar o nível do futebol do Sudeste Asiático."

  • A concorrência saudável alimenta a ambição

    O ambiente de elite na Johan Cruyff Arena aprimorou a mentalidade vencedora do goleiro por meio do trabalho diário ao lado do internacional alemão Marc-Andre ter Stegen. No cenário internacional, ele encara uma disputa exigente, mas harmoniosa, com Emil Audero pela vaga de titular sob o comando do técnico John Herdman.

    Destacando o valor da forte concorrência debaixo das traves, Paes insistiu: "Quanto melhor a competição que você enfrenta, mais ela te impulsiona a se tornar a melhor versão de si mesmo."

    Descartando a rivalidade pessoal em favor da glória nacional, o goleiro acrescentou: "Quanto mais velho eu fico, mais importante é para mim que Garuda vença, não eu ou Emil."

    Reafirmando seu desejo de erguer um troféu diante de uma apaixonada torcida em casa, Paes afirmou: "Para mim, o objetivo é ganhar o troféu. Eu adoraria erguer o título diante dos nossos próprios torcedores e retribuir todo o apoio que eles nos deram nos últimos anos."

    Tendo o torneio regional como trampolim para o sucesso continental, Paes concluiu: "O primeiro objetivo é ganhar o troféu aqui e construir uma sensação realmente positiva para chegar à Copa da Ásia."

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  • imago-sport-1071199694.jpgXinhua

    Torneio regional ganha força

    A Indonésia sediará a Divisão 1 da Copa da ASEAN da FIFA de 2026, enfrentando na fase de grupos Malásia, Singapura e Bangladesh. O torneio dá a Herdman uma janela crucial para consolidar seu plano tático antes de seguir para a Arábia Saudita para a Copa da Ásia da AFC de janeiro. Erguer um grande troféu diante de seus torcedores daria um enorme impulso ao elenco antes desse teste continental.

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