A ampla experiência na Eredivisie e na MLS ajudou Paes a desenvolver uma mentalidade madura dentro e fora de campo. Neste estágio da carreira, o sucesso coletivo pelo clube e pela seleção supera com folga qualquer ego individual.

Ao falar sobre sua evolução em entrevista à FIFA, Paes afirmou: "Tudo o que aconteceu na minha carreira aconteceu por um motivo. Cresci e amadureci muito por causa disso."

Ao explicar como suas prioridades agora estão totalmente voltadas às necessidades da equipe, o goleiro continuou: "Meu ego não é mais tão importante. Só quero contribuir o máximo possível para a equipe. Meu principal objetivo é vencer, tanto com a seleção quanto em nível de clube."

Ao avaliar o impacto mais amplo do torneio apoiado pela FIFA, Paes acrescentou: "É um desenvolvimento positivo, não apenas para a Indonésia, mas para todos os países participantes. Isso vai elevar o nível do futebol do Sudeste Asiático."