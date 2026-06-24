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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

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O NYCFC estaria interessado na estrela da seleção dos EUA, Christian Pulisic, mas o Milan insiste que ele não está à venda

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C. Pulisic
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O NYCFC estaria interessado em contratar Christian Pulisic, mas o clube da MLS foi informado pelo gigante da Série A de que o jogador americano não está à venda. De acordo com reportagem do The Athletic, vários clubes da MLS estariam interessados em trazer Pulisic para a América do Norte após a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o Milan reluta em deixá-lo sair.

  • Nico Fernandez NYCFCGetty

    O interesse do NYCFC

    O time da MLS tem sido associado a várias contratações de grande repercussão nos últimos meses. O clube deve se mudar para um novo estádio em 2027, e há rumores de que a inauguração do novo estádio no Queens possa vir acompanhada da contratação de uma superestrela. O clube do City Group apostou forte em superestrelas em seus primeiros anos, trazendo Frank Lampard, Andrea Pirlo e David Villa. No entanto, desde então, passou a adotar uma abordagem mais coletiva na montagem do elenco.

    A possível contratação de Pulisic, conforme noticiado pelo The Athletic, seria um grande impulso para o Etihad Park.

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Uma temporada para o Milan

    É preciso admitir que a passagem de Pulisic pelo Milan teve altos e baixos. Ele impressionou em alguns momentos e esteve entre os melhores jogadores da Série A nos primeiros meses da temporada 2025-26. No entanto, passou por uma queda de rendimento e não marcou nenhum gol depois de dezembro de 2025. O Milan ficou de fora da Liga dos Campeões.

    Ele encerrou a temporada com oito gols e quatro assistências.

  • Christian Pulisic Milan 2025Getty

    O Milan está com as cartas na mão

    Ainda assim, o Milan continua no controle da situação. O contrato de Pulisic vence no final de 2027, mas os Rossoneri têm a opção de prorrogá-lo até 2028. Todas as informações indicam que o clube estaria relutante em se desfazer de um jogador que ainda considera uma figura-chave do seu projeto — apesar das imensas mudanças no âmbito organizacional. O Milan contratou o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, no início deste mês, após se separar de Max Allegri.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic está focado na seleção dos EUA

    Pulisic continua focado em suas atuações pela seleção dos EUA, enquanto a equipe de Mauricio Pochettino vive um verão promissor. A equipe liderou o Grupo D, após derrotar tanto o Paraguai quanto a Austrália. Pulisic ficou de fora da segunda partida devido a uma lesão, mas deve estar à disposição para a terceira — mesmo que os EUA não precisem de um resultado específico nessa partida.

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