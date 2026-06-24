O NYCFC estaria interessado na estrela da seleção dos EUA, Christian Pulisic, mas o Milan insiste que ele não está à venda

O time da MLS tem sido associado a várias contratações de grande repercussão nos últimos meses. O clube deve se mudar para um novo estádio em 2027, e há rumores de que a inauguração do novo estádio no Queens possa vir acompanhada da contratação de uma superestrela. O clube do City Group apostou forte em superestrelas em seus primeiros anos, trazendo Frank Lampard, Andrea Pirlo e David Villa. No entanto, desde então, passou a adotar uma abordagem mais coletiva na montagem do elenco.

A possível contratação de Pulisic, conforme noticiado pelo The Athletic, seria um grande impulso para o Etihad Park.