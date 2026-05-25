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O novo técnico do Napoli? Max Allegri, treinador do AC Milan, surge como favorito surpresa para substituir Antonio Conte após a demissão em San Siro
Allegri surge como principal alvo de De Laurentiis
De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o técnico do Milan, Allegri, surgiu como o candidato surpresa favorito para assumir o comando do Napoli. O técnico toscano é atualmente considerado a escolha preferida do presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, para preencher a lacuna deixada pela saída da comissão técnica e conduzir o clube rumo a um novo ciclo competitivo.
A situação no Estádio Diego Armando Maradona mudou rapidamente após a saída oficial de Conte. Após duas temporadas que renderam um Scudetto, uma Supercopa da Itália e um segundo lugar, o clube confirmou que estava mudando de rumo. Agora, a diretoria de Nápoles está convencida de que Allegri tem o pedigree necessário para manter o status do clube no topo do futebol italiano.
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O fim da linha no AC Milan
A possível ida de Allegri para Nápoles ocorre em meio a um período de grande incerteza no San Siro, que resultou em sua demissão na segunda-feira. Apesar de sua reputação, sua segunda passagem pelos Rossoneri chegou ao fim após apenas uma temporada, devido ao fracasso do Milan em se classificar para a Liga dos Campeões, após terminar a temporada em quinto lugar.
Embora Allegri tivesse contrato com o gigante milanês até 2027, a perspectiva de um novo começo no sul da Itália parece ter sido irresistível. De Laurentiis é, há muito tempo, um admirador do pragmatismo de Allegri, e o momento finalmente parece certo para que as duas partes cheguem a um acordo que levaria um dos treinadores mais bem-sucedidos da Itália a mudar de time.
Um reencontro com Manna
Um dos principais fatores que impulsionam essa busca é a presença de Giovanni Manna no Napoli. O diretor esportivo tem uma relação com Allegri, tendo trabalhado com ele anteriormente na Juventus. Essa química já existente é vista como um elemento essencial na estratégia de contratações do Napoli para garantir uma transição tranquila após o fim do mandato de Conte.
De acordo com o Calciomercato, Manna realizou um jantar de negócios em Milão com Allegri. O Partenopei teria feito uma abordagem direta ao técnico italiano, enquanto busca ativamente preencher a lacuna deixada pela saída de Conte.
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Sarri está fora da disputa pelo Napoli
O panorama técnico na Itália está mudando rapidamente, com Maurizio Sarri também prestes a embarcar em uma nova aventura. O ex-técnico da Lazio estaria prestes a assinar com a Atalanta, uma mudança que abre ainda mais caminho para o Napoli se concentrar inteiramente em Allegri. Com Sarri fora das opções para os principais cargos em outros clubes, o foco passou a recair inteiramente sobre o técnico do Milan.
De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, Sarri está prestes a assinar como novo técnico da Atalanta, com um contrato já acordado entre ambas as partes. O experiente estrategista assumirá o cargo no lugar de Raffaele Palladino.