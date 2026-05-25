O novo técnico do Napoli? Max Allegri, técnico do AC Milan, surge como favorito surpresa para substituir Antonio Conte após a demissão em San Siro

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o técnico do Milan, Allegri, surgiu como o candidato surpresa favorito para assumir o comando do Napoli. O técnico toscano é atualmente considerado a escolha preferida do presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, para preencher a lacuna deixada pela saída da comissão técnica e conduzir o clube rumo a um novo ciclo competitivo.

A situação no Estádio Diego Armando Maradona mudou rapidamente após a saída oficial de Conte. Após duas temporadas que renderam um Scudetto, uma Supercopa da Itália e um segundo lugar, o clube confirmou que estava mudando de rumo. Agora, a diretoria de Nápoles está convencida de que Allegri tem o pedigree necessário para manter o status do clube no topo do futebol italiano.



