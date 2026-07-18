O novo técnico da Croácia implora a Luka Modric para continuar jogando pela seleção nacional após a derrota inesperada na Copa do Mundo

O futuro de Modric não está apenas deixando a Croácia em suspense, mas também se tornou um dos principais assuntos da Série A. O Milan aguarda ansiosamente uma resposta definitiva do experiente meio-campista sobre seu futuro no clube.

Os Rossoneri estão se empenhando ao máximo para convencer Modric a permanecer por mais uma temporada, com o proprietário do clube, Gerry Cardinale, e o técnico Ruben Amorim envolvidos pessoalmente nas discussões com o meio-campista, apresentando o novo projeto do clube na tentativa de persuadi-lo a prolongar sua permanência no San Siro.

Depois de ficar de fora da Liga dos Campeões, havia relatos de que o meio-campista, que completará 41 anos em setembro, se aposentaria após a Copa do Mundo, mas a possibilidade de ele exercer a opção de prorrogação do contrato continua em aberto.