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O novo técnico da Croácia implora a Luka Modric para continuar jogando pela seleção nacional após a derrota inesperada na Copa do Mundo
Bilic retorna para sua segunda passagem no comando da Croácia
Bilic tornou-se o novo técnico da Croácia. A nomeação encerra o mandato de Zlatko Dalic, que deixou a seleção nacional após a Copa do Mundo, ao fim de nove anos no cargo, com a Federação Croata de Futebol optando por um retorno carismático com a contratação de Bilic.
Esta é a segunda passagem do técnico de 57 anos pelo comando da seleção, já que ele também treinou a Croácia entre 2006 e 2012.
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O futuro de Modric é considerado a principal prioridade
Ao falar na coletiva de imprensa de apresentação, Bilic não perdeu tempo em delinear suas prioridades, abordando imediatamente o tema que tem prendido a atenção de todo o país: o futuro do capitão Luka Modric na seleção nacional. O novo técnico deixou claro que não haveria pressão sobre o veterano, apenas profundo respeito tanto pelo homem quanto pela lenda que ele representa.
“Meu primeiro passo é organizar a comissão técnica, que ainda precisa de alguns ajustes. O segundo é conversar com os jogadores, especialmente com Luka Modric. Todos sabemos quem é Luka. A decisão é inteiramente dele, considerando o que ele representa tanto para o futebol quanto para a seleção nacional. Ele é muito mais do que o melhor jogador da história da nossa seleção”, disse Bilic.
O contato com Modric nunca foi interrompido
Bilic revelou então um detalhe até então desconhecido sobre sua relação com o meio-campista do Milan, confirmando que o contato entre os dois nunca havia sido interrompido, apesar da mudança na direção do clube. “Já conversei com ele há um ano. Uma das primeiras coisas que farei é conversar com ele novamente e, é claro, gostaria que ele continuasse jogando pela seleção, mas, no fim das contas, a decisão é dele”, disse Bilic.
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O Milan também está se empenhando para que Modric permaneça no clube
O futuro de Modric não está apenas deixando a Croácia em suspense, mas também se tornou um dos principais assuntos da Série A. O Milan aguarda ansiosamente uma resposta definitiva do experiente meio-campista sobre seu futuro no clube.
Os Rossoneri estão se empenhando ao máximo para convencer Modric a permanecer por mais uma temporada, com o proprietário do clube, Gerry Cardinale, e o técnico Ruben Amorim envolvidos pessoalmente nas discussões com o meio-campista, apresentando o novo projeto do clube na tentativa de persuadi-lo a prolongar sua permanência no San Siro.
Depois de ficar de fora da Liga dos Campeões, havia relatos de que o meio-campista, que completará 41 anos em setembro, se aposentaria após a Copa do Mundo, mas a possibilidade de ele exercer a opção de prorrogação do contrato continua em aberto.
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