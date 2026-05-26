O novo Steven Gerrard? Como a lenda do Liverpool inspirou Declan Rice a se tornar o melhor meio-campista do Arsenal e da Inglaterra

Mikel Arteta costuma buscar formas originais de descrever seu craque do meio-campo, tendo se tornado famoso por chamar Rice de “farol” do Arsenal. No entanto, Rice vê sua própria evolução através da perspectiva de uma lenda da Premier League.

Em entrevista ao uefa.com, o jogador de 27 anos admitiu ter estudado a forma como Gerrard atuava, com o objetivo de reproduzir a capacidade do ex-capitão do Liverpool de influenciar os jogos em ambas as extremidades do campo.

“Ele simplesmente me transformou em um meio-campista mais versátil, no sentido de alguém que consegue fazer um pouco de tudo”, disse Rice sobre o trabalho de Arteta como técnico. “Ouvi Steven Gerrard falar que, quando jogava, ele se via como um meio-campista que conseguia fazer um pouco de tudo. Eu diria mais ou menos a mesma coisa. Posso ajudar um pouco no ataque, um pouco na defesa. Se precisar ficar para ajudar a defesa, eu consigo. Se precisar avançar e ajudar no ataque, eu consigo.”



