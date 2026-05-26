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O novo Steven Gerrard? Como a lenda do Liverpool inspirou Declan Rice a se tornar o melhor meio-campista do Arsenal e da Inglaterra
O plano de sucesso de Gerrard
Mikel Arteta costuma buscar formas originais de descrever seu craque do meio-campo, tendo se tornado famoso por chamar Rice de “farol” do Arsenal. No entanto, Rice vê sua própria evolução através da perspectiva de uma lenda da Premier League.
Em entrevista ao uefa.com, o jogador de 27 anos admitiu ter estudado a forma como Gerrard atuava, com o objetivo de reproduzir a capacidade do ex-capitão do Liverpool de influenciar os jogos em ambas as extremidades do campo.
“Ele simplesmente me transformou em um meio-campista mais versátil, no sentido de alguém que consegue fazer um pouco de tudo”, disse Rice sobre o trabalho de Arteta como técnico. “Ouvi Steven Gerrard falar que, quando jogava, ele se via como um meio-campista que conseguia fazer um pouco de tudo. Eu diria mais ou menos a mesma coisa. Posso ajudar um pouco no ataque, um pouco na defesa. Se precisar ficar para ajudar a defesa, eu consigo. Se precisar avançar e ajudar no ataque, eu consigo.”
- AFP
O farol do Arsenal
Depois de já ter conquistado o título da Premier League nesta temporada, Rice agora busca uma histórica dobradinha em Budapeste. O meio-campista ganhou fama por se destacar sob os holofotes, uma característica que ele acredita ser comum a todo o elenco atual do Arsenal.
“Quero estar em ação, mas mostrar meu caráter, meus pontos fortes, e acho que o Arteta realmente me ajudou a fazer isso nos últimos anos. Desde uma das primeiras vezes em que o conheci, ele me descreveu como o farol do Arsenal”, explicou Rice.
Ele acrescentou: “Eu nunca tinha ouvido isso antes, mas ele diz coisas que você nunca ouviria, então isso foi realmente especial.”
Usar as decepções amorosas do passado como motivação
Rice está acostumado às emoções contraditórias das grandes finais. Embora tenha capitaneado o West Ham na conquista da Liga Conferência da Europa em 2023, ele também já sentiu a dor de perder duas finais do Campeonato Europeu com a Inglaterra e uma final da Copa da Liga. Em vez de ficar remoendo essas decepções, Rice as vê como lições essenciais que o prepararam para o desafio de enfrentar o PSG de Luis Enrique.
“Já perdi algumas finais: duas finais do Euro, a final da Copa da Liga. Dói porque, quando você chega a uma final, quer ganhar aquele troféu. Mas, ao mesmo tempo, todas as pequenas derrotas que você sofre acabam sendo muito úteis”, observou o meio-campista. “Isso deixa você com mais vontade de conquistar títulos, e espero que possamos continuar assim.”
- AFP
Uma oportunidade de redenção na Liga dos Campeões
As lembranças da eliminação nas semifinais da última temporada, às mãos do gigante parisiense, ainda pairam no Emirates. O Arsenal sentiu que foi a melhor equipe nas duas partidas, mas não conseguiu capitalizar seu domínio. Enquanto os clubes se preparam para se enfrentar novamente com o maior prêmio do futebol europeu em jogo, Rice alertou seus companheiros de equipe de que eles precisam ser precisos para evitar que essa frustração se repita.
“O PSG é um time realmente muito bom. Jogamos contra eles em duas partidas no ano passado. Poderia ter sido de qualquer jeito, então, falando sobre isso agora, que vença o melhor time”, acrescentou Rice. “O que aprendemos com a derrota nas semifinais da última temporada? Que é preciso aproveitar as chances, porque tivemos muitas delas. Não era para ser, mas são esses momentos que nos preparam para os momentos que estão por vir. Estaremos prontos.”