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O novo San Siro valerá 2,15 bilhões; para Inter e Milan, haverá uma mais-valia de 265 milhões: eis quando será apresentado em prévia

Inter de Milão
Milan

O impulso de Milan e Inter para concluir o projeto a tempo da Euro 2032. E em outubro será revelada a fachada

Inter e Milan protocolaram na Prefeitura "o relatório econômico de viabilidade" para o novo estádio que será construído na capital lombarda. O novo estádio, quando estiver pronto em 2032valerá a cifra extraordinária de 2 bilhões e 149 milhões. Os dois clubes projetam que no mercado renderão 418 milhões graças à arena esportiva, mas também aos escritórios, aos hotéis e aos espaços comerciais. Amegaoperação imobiliária deve garantir aos clubes uma mais-valia de 265 milhões.

Números que permitirão aos dois clubes se aproximarem da Premier League e da Bundesliga em termos de entradas ou receitas. Ou, pelo menos, diminuir a enorme diferença que se acumulou nos últimos 20 anos.

  • Confiança apesar da burocracia

    Os últimos meses tiveram uma importante aceleração burocrática para o projeto do novo San Siro, conduzida pela sociedade comum Stadio San Siro S.p.A. criada por Inter e Milan. No fim de agosto, os clubes protocolaram no Palazzo Marino o plano econômico definitivo para todo o "complexo imobiliário". A propriedade do complexo não será mais da Prefeitura. O valor estimado pela Agenzia delle Entrate para a recompra da área por parte das equipes é de 175 milhões de euros. Milan e Inter continuam, confiantes, no trabalho técnico-burocrático que prepara o terreno para o novo estádio futurista na cidade.

    • Publicidade

  • Objetivo Euro 2032

    O início das obras está previsto para 2027, com conclusão em 2031 e inauguração projetada para a Eurocopa de 2032. No estado atual, porém, não há certeza de que, na engrenagem do Campeonato Europeu, também esteja o novo San Siro a ser construído nesse meio-tempo. O único caminho a seguir é levar o plano adiante, cumprindo todas as etapas como se fossem tábuas da lei. É claro que existem variantes incontroláveis, armadilhas previsíveis a evitar, além da chuva de recursos que tende a se abater sobre o projeto

  • PRÉVIA DE OUTUBRO

    Inter e Milan estão prontas para apresentar os pilares do projeto, começando a afastar a aura de mistério para criar uma noção do que será uma virada histórica: já em outubro está prevista uma prévia da fachada do novo San Siro, antes mesmo do início dos trabalhos de preparação do futuro canteiro de obras.

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