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O novo Ronaldo... Será que a Copa do Mundo nos Estados Unidos testemunhará o nascimento de mais um fenômeno brasileiro?

Especiais e Opinião
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Endrick
Brasil
Marrocos
EUA

Será que o milagre vai acontecer?

Em cada geração brasileira surge um nome que chama a atenção antes mesmo de tocar na bola, um jogador cercado por expectativas de todos os lados e alvo de comparações antes mesmo de escrever sua própria história.

E com o início da Copa do Mundo de 2026, um novo nome ressoa entre a torcida e a mídia, não apenas pelo que conquistou até agora, mas pelo que muitos acreditam que ele seja capaz de conquistar no futuro.

Leia também... Entre o escândalo e a história... Como a seleção saudita sobrevive à “armadilha” dos começos desastrosos?

O Brasil está acostumado a criar estrelas nos maiores palcos, e a Copa do Mundo sempre foi o lugar onde os talentos se transformam em lendas ou onde os sonhos desaparecem sob o peso das expectativas.

E entre isso e aquilo, um jovem de apenas 18 anos se prepara para enfrentar o primeiro grande desafio de sua carreira: o atacante Indrek.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ronaldo continuou sempre presente

    Desde o momento em que o nome de Endrick começou a brilhar no Brasil, as comparações com a lenda Ronaldo Nazário não pararam, não apenas por causa da posição em campo ou da nacionalidade, mas pela forma como surgiu tão cedo e pelo alvoroço que antecedeu sua chegada ao topo.

    O próprio Ronaldo estreou na Copa do Mundo ainda jovem e conseguiu deixar uma marca histórica que o tornou um dos maiores astros do torneio ao longo da história, o que levou alguns a verem em Endrick uma possível versão daquela velha história que começou discretamente e explodiu no maior palco do mundo.

    Ronaldo já havia sido convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, mas não participou devido à sua pouca idade, pois tinha apenas 17 anos; no entanto, teve sua chance de fato na edição de 1998 (21 anos).

    Naquela ocasião, ele brilhou e liderou a Seleção a conquistar o vice-campeonato mundial após a derrota para a França (1 a 3), marcando quatro gols e se tornando o assunto do mundo.

    Por outro lado, a comparação continua sendo uma faca de dois gumes: embora conceda ao jogador uma enorme aura midiática, ao mesmo tempo a coloca sob uma pressão implacável, especialmente em uma competição que não leva em conta a idade ou os nomes, mas apenas o que acontece dentro de campo.

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  • WC2002-BRA-BEL-RONALDO CELEBRATESAFP

    Al-Zahra brilha no céu da Copa do Mundo

    Ronaldo Nazário participou de quatro edições da Copa do Mundo com a seleção brasileira e deixou uma marca histórica em cada uma de suas participações, seja em termos de gols ou de influência direta na trajetória da “Seleção”.

    Na Copa do Mundo de 1994 (Estados Unidos), Ronaldo integrou a seleção brasileira aos 17 anos, mas não disputou nenhum minuto durante o torneio, apesar da conquista do título pelo Brasil.

    Já na Copa do Mundo de 1998 (França), Ronaldo teve um desempenho notável e levou o Brasil à final, marcando 4 gols durante o torneio, antes de perder o título para a França.

    Já na Copa do Mundo de 2002 (Coreia do Sul e Japão), Ronaldo teve uma das melhores atuações da história do torneio, marcando 8 gols que o consagraram como artilheiro da Copa do Mundo e levou o Brasil ao seu quinto título.

    Já na Copa do Mundo de 2006 (Alemanha), Ronaldo marcou 3 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 15 gols em 3 edições das quais participou efetivamente, antes de seu recorde ser quebrado posteriormente pelo alemão Miroslav Klose (16).

  • A oportunidade de uma vida... Uma Copa do Mundo que não perdoa erros

    Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 com apenas 18 anos, mas em uma seleção do porte da Brasil, a idade não serve de desculpa, e sim como um teste precoce de preparação.

    As expectativas apontam para a possibilidade de ele ter minutos importantes durante o torneio, seja como reserva ou como carta na manga ofensiva a ser usada em momentos decisivos, o que faz com que cada toque seu seja analisado minuciosamente.

    E em torneios como a Copa do Mundo, uma única oportunidade pode se transformar em uma história completa, ou um único erro no início de longas dúvidas, o que torna a participação de Endrick mais delicada do que uma simples “estreia”.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    O início de uma história ou apenas uma etapa?

    No futebol, alguns nomes surgem para ficar, enquanto outros brilham por instantes e depois desaparecem sob o peso das expectativas. Hoje, Endrick encontra-se entre esses dois caminhos.

    A Copa do Mundo de 2026 pode ser o verdadeiro início da história de uma nova estrela no Brasil, ou apenas o primeiro teste em um longo caminho que exige mais tempo e paciência do que a luz dos holofotes.

    De qualquer forma, a pergunta permanecerá presente durante todo o torneio: estamos testemunhando o nascimento de um novo fenômeno... ou apenas de um talento no início da trajetória?

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