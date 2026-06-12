Em cada geração brasileira surge um nome que chama a atenção antes mesmo de tocar na bola, um jogador cercado por expectativas de todos os lados e alvo de comparações antes mesmo de escrever sua própria história.

E com o início da Copa do Mundo de 2026, um novo nome ressoa entre a torcida e a mídia, não apenas pelo que conquistou até agora, mas pelo que muitos acreditam que ele seja capaz de conquistar no futuro.

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O Brasil está acostumado a criar estrelas nos maiores palcos, e a Copa do Mundo sempre foi o lugar onde os talentos se transformam em lendas ou onde os sonhos desaparecem sob o peso das expectativas.

E entre isso e aquilo, um jovem de apenas 18 anos se prepara para enfrentar o primeiro grande desafio de sua carreira: o atacante Indrek.