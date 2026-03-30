O novo Ronaldo, Ronaldinho e Romário? João Pedro compara Vinícius Júnior, Raphinha e companhia ao lendário trio brasileiro, enquanto o craque do Chelsea admite sentir a pressão da Copa do Mundo

O atacante brasileiro Pedro demonstrou confiança na atual geração de talentos brasileiros, destacando a presença de várias estrelas nos principais clubes europeus e reconhecendo a crescente pressão sobre a seleção nacional para pôr fim à sua longa espera pela glória na Copa do Mundo. A Seleção não vence a Copa do Mundo desde 2002, quando um time formado por nomes como o artilheiro Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, que foi o segundo maior artilheiro do torneio, derrotou a Alemanha na final. Mas a equipe atual, insiste Pedro, conta com estrelas de calibre semelhante.

“Naquela época, tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se você olhar para o futebol hoje, o Brasil tem jogadores assim”, disse Pedro àESPN. “Tem o Vini no Real Madrid, o Raphinha no Barcelona, eu e Estevão no Chelsea, e o Andrey também. Todos jogam em grandes clubes. O que incomoda é que já faz muito tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Somos a melhor seleção do mundo, e quando você fica tanto tempo sem vencer, essa pressão vai aumentando.”



