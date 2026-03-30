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O novo Ronaldo, Ronaldinho e Romário? João Pedro compara Vinícius Júnior, Raphinha e companhia ao lendário trio brasileiro, enquanto o craque do Chelsea admite sentir a pressão da Copa do Mundo
Inspirando-se nos ícones do passado
O atacante brasileiro Pedro demonstrou confiança na atual geração de talentos brasileiros, destacando a presença de várias estrelas nos principais clubes europeus e reconhecendo a crescente pressão sobre a seleção nacional para pôr fim à sua longa espera pela glória na Copa do Mundo. A Seleção não vence a Copa do Mundo desde 2002, quando um time formado por nomes como o artilheiro Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, que foi o segundo maior artilheiro do torneio, derrotou a Alemanha na final. Mas a equipe atual, insiste Pedro, conta com estrelas de calibre semelhante.
“Naquela época, tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se você olhar para o futebol hoje, o Brasil tem jogadores assim”, disse Pedro àESPN. “Tem o Vini no Real Madrid, o Raphinha no Barcelona, eu e Estevão no Chelsea, e o Andrey também. Todos jogam em grandes clubes. O que incomoda é que já faz muito tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Somos a melhor seleção do mundo, e quando você fica tanto tempo sem vencer, essa pressão vai aumentando.”
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A busca pelo ritmo da seleção nacional
Embora jogadores como Vinicius e Raphinha tenham se destacado na La Liga, eles muitas vezes têm enfrentado dificuldades para reproduzir essa forma arrasadora dos clubes no cenário internacional. Vinicius marcou apenas oito gols em 46 partidas pela seleção, enquanto Raphinha balançou as redes 11 vezes em 36 jogos. Pedro sugere que a falta de tempo de treino conjunto consistente é a principal razão para essa desconexão.
“Estamos nos conhecendo melhor”, explicou o atacante do Chelsea. “Eu jogo na Inglaterra, o Vini joga na Espanha e o Raphinha está em outro clube. Precisamos treinar juntos da mesma forma que fazemos em nossos clubes, onde passamos o ano inteiro. Com a seleção, você faz as coisas de maneira diferente do que faz no clube, então precisa se adaptar rapidamente. Com mais tempo de treino, as coisas começam a fluir melhor. As coisas vão começar a se encaixar em breve.”
A vida sem Neymar sob o comando de Ancelotti
A Seleção tem sido obrigada a atravessar um período difícil sem seu maior artilheiro de todos os tempos, Neymar, que está afastado da seleção desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em outubro de 2023. Embora o veterano tenha voltado a jogar pelo Santos, ele ainda não provou sua boa forma física a Ancelotti, deixando que a geração mais jovem assuma o peso das expectativas. A falta de eficiência na finalização tem gerado críticas ao quarteto de ataque titular, formado por Raphinha, Gabriel Martinelli, Vinícius e Matheus Cunha.
A pressão é agravada pelo fato de que o Brasil se aproxima de um jejum de 24 anos desde seu último título da Copa do Mundo, em 2002. Enquanto os pentacampeões mundiais se preparam para o próximo torneio, a demanda por seu famoso estilo “Joga Bonito”, combinado com resultados concretos, atingiu o auge. Pedro continua convicto de que a qualidade existe, mas os fatores ambientais do futebol internacional exigem um período de adaptação mais rápido para que as estrelas possam realmente brilhar.
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Dando um passo à frente em Orlando
As oportunidades para o jogador do Chelsea provar seu valor devem aumentar após a notícia de que Raphinha ficará fora dos gramados por cinco semanas devido a uma lesão no tendão da coxa. Pedro, que teve uma temporada produtiva em Stamford Bridge com 14 gols e oito assistências em 31 partidas pelo campeonato, deve agora liderar o ataque no amistoso desta terça-feira contra a Croácia, em Orlando. O jogo serve como um ensaio geral crucial antes do início da competição propriamente dita no verão.
O Brasil está programado para estrear na Copa do Mundo contra o Marrocos no dia 13 de junho. Com o peso de uma nação sobre os ombros, a geração atual sabe que as comparações com Ronaldo e Ronaldinho só serão validadas por títulos.