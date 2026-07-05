Parece que o Milan está conduzindo uma janela de transferências de forma ponderada, com critério e também no momento certo. Nos últimos anos, muitas vezes o clube rossonero deixava para a última hora as contratações mais importantes, ou nem sequer conseguia concretizá-las. Desta vez, começou com o pé direito com Gonçalo Ramos, enquanto nas próximas horas poderá fechar a contratação de Mario Gila. Um zagueiro forte, acostumado à Série A (o que certamente é uma vantagem), com carisma e personalidade. Seu caráter certamente seria útil no Milanello.
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O novo Milan dá motivos para otimismo: Mario Gila é uma clara melhoria em relação a Tomori; são necessárias pelo menos 5 vendas para conseguir mais 4 contratações e satisfazer Amorim
É MELHOR DO QUE AMANHÃ
Estamos falando de um jogador que, no lugar de Tomori como lateral-direito, garantiria uma melhora certa. Além das habilidades defensivas, Gila, ao contrário do inglês (que parece ter chegado ao fim de sua trajetória), não se atrapalha de forma alguma com a bola nos pés e garante uma saída de bola da defesa muito mais precisa. Por outro lado, Pavlovic aguarda para saber quem será o zagueiro central, outra peça extremamente importante para Amorim.
UM TIME FEITO SOB MEDIDA PARA AMORIM
É fundamental, para o Milan, que se monte um elenco à imagem e semelhança de seu técnico, algo que não aconteceu nos últimos anos. Na última temporada, muitos pedidos de Allegri não foram atendidos. Antes disso, Fonseca não foi ouvido, e Ibrahimovic chegou a dizer publicamente para ele se concentrar apenas em treinar. Desta vez, parece — dizemos isso com cautela — que há um planejamento compartilhado com o técnico. Se será uma janela de transferências de grande sucesso e se surgirá um time de peso, só poderemos avaliar mais adiante. Mas Gonçalo Ramos e Gila, caso cheguem, são excelentes sinais.
TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS
A campanha de vendas também será determinante para angariar novos recursos a serem investidos. Até o momento, o Milan fez contratações por valores elevados, mas a habilidade dos dirigentes será avaliada justamente nas vendas, com o objetivo de arrecadar o máximo possível. Estamos falando de Leão, Loftus-Cheek, Fofana, Giménez e, justamente, Tomori, entre muitos outros. Em relação às contratações, terá início uma nova fase, pois Amorim precisará de mais um zagueiro central, um meio-campista, um lateral-esquerdo, além de um substituto para Gonçalo. Há muito o que fazer, mas o Milan parece ter começado com o pé direito.
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