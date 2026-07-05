A campanha de vendas também será determinante para angariar novos recursos a serem investidos. Até o momento, o Milan fez contratações por valores elevados, mas a habilidade dos dirigentes será avaliada justamente nas vendas, com o objetivo de arrecadar o máximo possível. Estamos falando de Leão, Loftus-Cheek, Fofana, Giménez e, justamente, Tomori, entre muitos outros. Em relação às contratações, terá início uma nova fase, pois Amorim precisará de mais um zagueiro central, um meio-campista, um lateral-esquerdo, além de um substituto para Gonçalo. Há muito o que fazer, mas o Milan parece ter começado com o pé direito.