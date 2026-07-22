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Krishan Davis

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O novo lateral do Chelsea, o substituto de Anthony Gordon no Newcastle e 10 transferências da Premier League que você talvez tenha perdido durante a Copa do Mundo

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A janela de transferências costuma dominar as páginas esportivas durante o verão, mas isso raramente acontece em anos de torneios, já que o mercado é forçado a ficar em segundo plano. No entanto, os negócios nunca param, e várias negociações passaram despercebidas durante a Copa do Mundo de 2026. Após cinco semanas e meia e cerca de 104 partidas, o grande evento finalmente chegou ao fim, o que significa que a atenção agora pode se voltar para as idas e vindas no âmbito dos clubes.

Na Premier League, mais uma vez está sendo gasta uma quantia extraordinária de dinheiro. Vimos o Tottenham gastar pesadamente com jogadores como Sandro Tonali e Mateus Fernandes; Elliot Anderson trocou o Nottingham Forest pelo Manchester City por uma quantia astronômica; e o Chelsea transformou Morgan Rogers no jogador britânico mais caro de todos os tempos após fechar um acordo de 117 milhões de libras (157 milhões de dólares) com o Aston Villa.

Mas não foram apenas os grandes clubes que gastaram pesadamente neste verão; várias transferências de menor destaque aconteceram enquanto todos os olhos estavam voltados para o torneio do outro lado do oceano.

Aqui estão, então, 10 transferências da Premier League que você talvez tenha perdido durante a Copa do Mundo...

  • Emersonn (do Toulouse para o Ipswich Town, 26,5 milhões de libras)

    O Ipswich bateu discretamente seu recorde de transferência durante a Copa do Mundo, após seu retorno à Premier League após uma temporada fora, fazendo uma grande aposta ao contratar o jovem atacante brasileiro Emersonn (sim, com dois Ns) do Toulouse, da Ligue 1, em uma transação no valor de £ 26,5 milhões ($ 35,5 milhões).

    Certamente parece haver algum risco associado à transferência, já que o jogador de 22 anos ainda não tem um histórico comprovado na primeira divisão inglesa e seu desempenho na última temporada — seis gols e duas assistências no campeonato — não é particularmente promissor. Quando se leva em conta as possíveis implicações financeiras de um rebaixamento no final da temporada 2026-27, há muita pressão para que essa contratação dê certo.

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  • Joao Gomes Aston VillaGetty

    João Gomes (do Wolves para o Aston Villa, 38 milhões de libras)

    Não se trata estritamente de uma transferência que ocorreu durante a Copa do Mundo, já que a contratação foi anunciada no dia seguinte ao término do torneio, mas o Aston Villa certamente fechou esse acordo enquanto o torneio ainda estava em andamento. O clube das Midlands agiu rapidamente para contratar um substituto para Youri Tielemans, que se juntou ao Manchester United há apenas uma semana, garantindo a contratação de João Gomes, que estava no Wolves, rival recém-rebaixado.

    O valor de 38 milhões de libras (51 milhões de dólares) parece um pouco alto, mas Gomes é um jogador da seleção brasileira e já provou seu valor na Premier League durante sua passagem pelo Molineux. Um meio-campista preciso e organizado que adora entrar com tudo nas disputas, ele não é um substituto direto para o mais ofensivo Tielemans, mas Unai Emery espera que, aos 25 anos, o novo reforço possa desenvolver ainda mais seu jogo no Villa Park, em uma equipe com um estilo mais fluido. Ele segue os passos de Johan Manzambi, a contratação mais cara da história do clube — o jogador da seleção suíça, que chegou do Freiburg por € 70 milhões (£ 60 milhões/$ 80 milhões).

  • Ilan Meslier ArsenalGetty

    Illan Meslier (do Leeds United para o Arsenal, sem custo)

    O Arsenal conta agora com um novo goleiro reserva em seu elenco após contratar Illan Meslier em uma transferência sem custos. O francês, que já foi muito elogiado — e ainda tem apenas 26 anos —, deixou o Leeds ao término de seu contrato, em junho. Pode haver certa preocupação entre a torcida dos Gunners, já que Meslier se mostrou cada vez mais propenso a cometer erros ao longo de sua passagem por Elland Road.

    Ainda não se sabe se ele será a segunda ou terceira opção atrás de David Raya, em meio à incerteza em torno do futuro de Kepa Arrizabalaga no norte de Londres. Há relatos de que o Arsenal não impedirá a saída do ex-goleiro do Chelsea, de 31 anos, caso haja uma proposta.

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  • Oscar Mingueza (do Celta de Vigo para o Crystal Palace, sem custos)

    Enquanto o resto do mundo do futebol estava de olho nos acontecimentos na América do Norte, o Crystal Palace pode ter realizado uma das contratações mais inteligentes da janela de transferências ao trazer Oscar Mingueza, que estava sem clube após deixar o Celta de Vigo ao término de seu contrato no norte da Espanha.

    Formado na famosa academia La Masia, do Barcelona, Mingueza tem se destacado na La Liga nos últimos 18 meses e chegou a ser especulado em clubes como Arsenal e Juventus antes de se transferir para o sul de Londres. Embora não tenha sido convocado para a seleção espanhola campeã da Copa do Mundo, o jogador de 27 anos é um jogador da seleção principal que traz versatilidade e experiência. Esta parece ser uma contratação muito inteligente.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Marco Palestra para o Chelsea (da Atalanta para o Chelsea, 47 milhões de libras)

    A primeira contratação da era Xabi Alonso no Chelsea é um jogador de quem você talvez nunca tenha ouvido falar, a menos que tenha acompanhado de perto a Série A. No início deste verão, os Blues entraram em ação para impedir a contratação do lateral-direito da Atalanta, Marco Palestra — jogador muito cotado —, que estava na mira do Inter, em questão de 24 horas, superando com folga tanto o valor da transferência quanto os termos contratuais oferecidos pelos vencedores do Scudetto.

    Um lateral versátil e agressivo, eleito o Melhor Defensor da Série A após uma temporada impressionante por empréstimo ao Cagliari, o jogador de 21 anos chegou a Stamford Bridge por nada menos que 47 milhões de libras (62 milhões de dólares). Alonso teria dado o aval para a transferência, já que o jovem zagueiro parece se encaixar perfeitamente nos sistemas de três ou quatro zagueiros preferidos do técnico espanhol, uma vez que pode atuar em qualquer uma das laterais como lateral-ala ou lateral.


  • Alvaro Rodriguez BournemouthGetty

    Álvaro Rodríguez (do Elche para o Bournemouth, 26 milhões de libras)

    O Bournemouth construiu uma reputação de descobrir jovens talentos no mercado de transferências e espera ter feito mais uma contratação inteligente ao trazer o atacante Álvaro Rodríguez, do Elche. O uruguaio de 22 anos, que passou pela base do Real Madrid, impressionou na última temporada, apesar de o Elche ter estado à beira do rebaixamento.

    Rodríguez contribuiu com 12 gols na La Liga, e o Bournemouth apostou alto ao investir a quantia significativa de 26 milhões de libras (34 milhões de dólares) por seus serviços. A esperança é que ele consiga manter essa boa fase na Premier League à medida que continua a se desenvolver, e ele pode muito bem ser o substituto do sensacional Eli Junior Kroupi, de 20 anos, que está atraindo a atenção dos chamados “seis grandes”.

  • Bazoumana Toure NewcastleGOAL

    Bazoumana Touré (do Hoffenheim para o Newcastle, 43 milhões de libras)

    Em termos de impacto e contratações de grandes nomes, a janela de transferências do Newcastle mais uma vez não saiu exatamente como planejado. Os Magpies perderam a disputa por vários alvos importantes pelo segundo verão consecutivo, após o pesadelo de 2025, incluindo Victor Muñoz, que se transferiu para o Liverpool, e o já mencionado Manzambi, que assinou com o Aston Villa.

    O time de Newcastle, no entanto, conseguiu incorporar vários jovens jogadores altamente cotados ao elenco, com o investimento mais significativo sendo feito no ponta marfinense Bazoumana Touré, do Hoffenheim. O Newcastle desembolsou a colossal quantia de 43 milhões de libras (57 milhões de dólares) para contratar o jogador de 20 anos, que acumulou 12 assistências na Alemanha na última temporada e integrou a empolgante seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo, ao lado de Yan Diomande, outra estrela em ascensão da Bundesliga.

    Toure foi rapidamente seguido no St James’ Park pelo meio-campista Sean Steur, de 18 anos, do Ajax, que custou 23 milhões de libras (31 milhões de dólares).

  • Callum Wilson (do West Ham para o Brentford, sem custo)

    O West Ham pode ter sido rebaixado, mas o experiente atacante Callum Wilson não vai acompanhar o time na queda, já que deixou o clube ao término de seu contrato de um ano e trocou o leste de Londres pelo oeste ao se transferir para o Brentford com mais um contrato de curto prazo. Ele segue os passos de Jaidon Anthony, que chegou em uma transferência que parece ser uma pechincha de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) vindo do Burnley, também rebaixado.

    É provável que Wilson assuma o papel de reserva de Igor Thiago no Gtech Stadium, após a prolífica temporada 2025-26 do brasileiro, que lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo pelo Brasil, e o jogador da seleção inglesa tem como meta atingir 100 gols na Premier League. Atualmente, ele está com 95.

  • Harry Wilson (do Fulham para o Leeds United, transferência sem custo)

    Será que essa pode vir a ser uma das principais contratações da Premier League neste verão?! Os clubes da primeira divisão estavam fazendo fila para contratar Harry Wilson após o término de seu contrato com o Fulham e uma temporada individual sublime, na qual marcou 11 gols e deu mais oito assistências em todas as competições, com o ex-jogador do Liverpool finalmente encontrando a melhor forma de sua carreira aos 29 anos.

    De forma bastante inesperada, foi o Leeds quem venceu a acirrada disputa pela contratação de Wilson como jogador sem vínculo. Ao anunciar a chegada do galês, o clube de Yorkshire afirmou que o atacante os escolheu em detrimento de “várias ofertas de outros clubes”, uma lista que muito provavelmente inclui o Aston Villa, que foi fortemente cotado no início deste verão e se classificou mais uma vez para a Liga dos Campeões.

    Os “Whites” então voltaram a se antecipar aos rivais para contratar o zagueiro central bósnio Tarik Muharemovic, do Sassuolo, após suas impressionantes atuações na Copa do Mundo.

  • Zadok Yohanna (do AIK para o Brighton, 26 milhões de libras)

    É compreensível que você não tenha ouvido falar de Zadok Yohanna (nós também não, para ser sincero!), mas ele pode muito bem ser a mais recente de uma série de brilhantes negociações realizadas pelos gênios por trás do modelo de negócios infinitamente lucrativo do Brighton. O ponta nigeriano não saiu tão barato quanto algumas das maiores histórias de sucesso do clube, mas isso provavelmente se deve ao fato de ele ter um potencial de crescimento muito alto.

    Yohanna foi contratado do AIK, de Estocolmo, no início deste verão por nada menos que 26 milhões de libras (34 milhões de dólares), mas não se surpreenda se ele for vendido com um lucro significativo nos próximos anos. O jogador de 19 anos já havia participado de nove gols em apenas 12 partidas na temporada de 2026 da Suécia (que vai de abril a novembro) antes de se juntar aos Seagulls, que, de outra forma, estavam focados em reforçar sua defesa com Pascal Struijk, do Leeds, e Luka Vuskovic, promessa do Tottenham.