O novo lateral do Chelsea, o substituto de Anthony Gordon no Newcastle e 10 transferências da Premier League que você talvez tenha perdido durante a Copa do Mundo

Na Premier League, mais uma vez está sendo gasta uma quantia extraordinária de dinheiro. Vimos o Tottenham gastar pesadamente com jogadores como Sandro Tonali e Mateus Fernandes; Elliot Anderson trocou o Nottingham Forest pelo Manchester City por uma quantia astronômica; e o Chelsea transformou Morgan Rogers no jogador britânico mais caro de todos os tempos após fechar um acordo de 117 milhões de libras (157 milhões de dólares) com o Aston Villa.

Mas não foram apenas os grandes clubes que gastaram pesadamente neste verão; várias transferências de menor destaque aconteceram enquanto todos os olhos estavam voltados para o torneio do outro lado do oceano.

Aqui estão, então, 10 transferências da Premier League que você talvez tenha perdido durante a Copa do Mundo...