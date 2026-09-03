Cherki foi contratado por Pep Guardiola, mas agora está trabalhando sob a orientação de Enzo Maresca. Ele não teve o tempo de jogo que esperava na Copa do Mundo de 2026 e está tendo que provar seu valor para outro treinador exigente.

Ao ser questionado se o jogador de 23 anos deveria ser titular em todos os jogos do City, já que é talentoso demais para ficar no banco, Sagna acrescentou: “Ninguém deveria ter o direito de jogar e ser titular automaticamente.

“Ele é um jogador incrível, claro, e para mim deveria ser um jogador titular. Mas, no fim das contas, ele ficou no banco e isso funcionou bem para o City. Talvez o treinador não estivesse satisfeito com aqueles 10% a menos sobre os quais estava falando com ele, mas ele encontrou fogo dentro de si porque não aceitou ficar prestes a ser substituído, e isso o fez reagir [com dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace].

“Então, isso é a prova de que ninguém deveria começar todos os jogos, porque também, quando você começa todos os jogos, entra em uma zona de conforto, esquece de se exigir mais, dependendo do caráter. Às vezes isso pode acontecer porque, como você sabe que é bom, não entrega aqueles 10% extras, e isso faz diferença. Então isso despertou algo dentro dele e agora ele está ciente de que preciso ter cuidado, esse tem que ser o meu padrão, assistência ou gol em todo jogo, porque ele é capaz de fazer isso.”