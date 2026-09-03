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O novo Kevin De Bruyne? Rayan Cherki é mais um clone de Santi Cazorla, como explica o ex-astro do Manchester City e da França sobre as melhores qualidades do compatriota
Produto final: gols e assistências de Cherki ao lado de dois troféus
Influências criativas são sempre muito valorizadas no futebol mundial, com jogadores que possuem a capacidade de destrancar as defesas mais fechadas e proporcionar momentos de brilho capazes de mudar uma partida, valendo ouro e gols.
Jogadores que ocupam a posição arquetípica de camisa 10 muitas vezes são do tipo mais mercurial, com uma confiança e uma marra em seu jogo que os diferenciam dos meros mortais. O maverick francês Cherki se tornou um favorito da torcida em Manchester por conta de seus pés ligeiros e sua personalidade marcante.
Um homem contratado junto ao Lyon por apenas £ 34 milhões (US$ 46 mi) durante o verão de 2025 somou 10 gols e 15 assistências em sua temporada de estreia na Inglaterra, campanha que rendeu os títulos da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa. Depois, ele foi para a fase final da Copa do Mundo com seu país.
O Manchester City procura alguém para lhes dar inspiração ofensiva a partir de uma função recuada de armador, depois de ver De Bruyne desempenhar esse papel com distinção ao longo de 10 anos memoráveis antes de sua emocionante despedida em 2025.
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Cherki pode se tornar uma influência ao estilo de De Bruyne no Manchester City?
Questionado sobre se Cherki pode se tornar um novo De Bruyne, Sagna, que falava em nome da Wiz Slots, disse à GOAL: “Ter outro De Bruyne? Boa sorte! Kevin elevou o padrão a um nível muito alto, mas ele é um jogador que pode desestabilizar qualquer coisa, pode criar do nada. Ele usa o pé direito, o pé esquerdo, como Santi Cazorla costumava fazer.
“Ele é decisivo na frente do gol, é inteligente, ama futebol, está se divertindo. Todos os sinais indicam, e tudo joga a favor, para que ele seja um grande jogador. Mas a questão é: o quanto você quer ser o melhor? O quanto você quer se desafiar a cada fim de semana? O quanto você quer ver seu nome na escalação? Quando você leva isso para ele, claro, o resultado é incrível.”
Cherki deve ser titular em todos os jogos do Manchester City?
Cherki foi contratado por Pep Guardiola, mas agora está trabalhando sob a orientação de Enzo Maresca. Ele não teve o tempo de jogo que esperava na Copa do Mundo de 2026 e está tendo que provar seu valor para outro treinador exigente.
Ao ser questionado se o jogador de 23 anos deveria ser titular em todos os jogos do City, já que é talentoso demais para ficar no banco, Sagna acrescentou: “Ninguém deveria ter o direito de jogar e ser titular automaticamente.
“Ele é um jogador incrível, claro, e para mim deveria ser um jogador titular. Mas, no fim das contas, ele ficou no banco e isso funcionou bem para o City. Talvez o treinador não estivesse satisfeito com aqueles 10% a menos sobre os quais estava falando com ele, mas ele encontrou fogo dentro de si porque não aceitou ficar prestes a ser substituído, e isso o fez reagir [com dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace].
“Então, isso é a prova de que ninguém deveria começar todos os jogos, porque também, quando você começa todos os jogos, entra em uma zona de conforto, esquece de se exigir mais, dependendo do caráter. Às vezes isso pode acontecer porque, como você sabe que é bom, não entrega aqueles 10% extras, e isso faz diferença. Então isso despertou algo dentro dele e agora ele está ciente de que preciso ter cuidado, esse tem que ser o meu padrão, assistência ou gol em todo jogo, porque ele é capaz de fazer isso.”
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Jogos do Manchester City em 2026-27: Lampard e Coventry são os próximos adversários
O City somou seis pontos em dois jogos da Premier League nesta temporada, o que o levou à liderança da tabela, e voltará a campo no sábado, quando receberá o recém-promovido Coventry e o velho conhecido Frank Lampard.
Cherki espera ter papel de destaque nesse confronto, depois de marcar seu primeiro gol em Selhurst Park, mas desafios de consistência estão sendo colocados para ele, e isso acabará determinando se ele é genial ou apenas muito bom.
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