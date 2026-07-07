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Alessandro Longoni MilanAlessandro Longoni Milan
Adhe Makayasa

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O novo Gianluigi Donnarumma? O PSG confirma a contratação do goleiro de 18 anos do AC Milan

Mercado da bola
A. Longoni
G. Donnarumma
PSG
Campeonato Francês
Milan
Campeonato Italiano

O Paris Saint-Germain concluiu a contratação do promissor goleiro italiano Alessandro Longoni, com um contrato de cinco anos que o manterá na França até junho de 2031. O jovem jogador de 18 anos chega ao Parc des Princes em uma transferência sem custos do AC Milan, após o término de seu contrato de base, reforçando as opções de longo prazo do clube.

  • Gigantes franceses garantem a contratação de talentos

    O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente a contratação de Longoni, em transferência sem custos, para reforçar suas opções defensivas. O imponente goleiro nascido em Como, que mede 192 cm, assinou um contrato de longo prazo no Parc des Princes. A chegada do jogador da seleção italiana sub-19 deve substituir Renato Marin, que foi emprestado ao CD Nacional, da Portugal.


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  • Alessandro Longoni ItaliaGetty Images

    Longoni expressa sua imensa alegria

    A diretoria do clube da capital prontamente deu as boas-vindas ao jovem e promissor jogador, que vestirá a camisa número 16. Em comunicado publicado no site oficial do clube, o PSG declarou: “O Paris Saint-Germain gostaria de dar as boas-vindas a Alessandro ao clube e desejar-lhe tudo de bom com o Les Rouge et Bleu.”

    Após a conclusão de sua transferência, o próprio Longoni admitiu estar muito orgulhoso e pronto para trabalhar duro a fim de justificar a confiança depositada nele pela nova comissão técnica, após acertar os detalhes de sua contratação.

    Ele disse à mídia oficial do clube: “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e a Luis Enrique pela oportunidade que me deram e pela confiança que depositaram em mim. Estou muito feliz por me juntar ao Paris Saint-Germain e continuarei trabalhando como sempre fiz para justificar essa confiança.”

  • Dando continuidade à tradição dos goleiros italianos

    O goleiro, nascido em 31 de janeiro de 2008, chega com um currículo impressionante, tendo conquistado o Campeonato Europeu Sub-17 da UEFA de 2024 e defendido dois pênaltis contra o Brasil na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA que se seguiu.

    Longoni é o 14º jogador italiano a defender o clube em toda a sua história. O talentoso adolescente também se torna o sexto goleiro do país a ser contratado pelo PSG, seguindo os passos de Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Denis Franchi, Donnarumma e Marin.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-PSGAFP

    Uma acirrada disputa por vagas no time está por vir

    O jovem promissor se integrará imediatamente ao elenco, onde deve atuar como terceira opção, atrás de Lucas Chevalier e Matvey Safonov. Ele precisa aproveitar ao máximo os treinos intensivos para se adaptar ao ambiente da primeira divisão francesa antes do início oficial da temporada.

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