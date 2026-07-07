O novo Gianluigi Donnarumma? O PSG confirma a contratação do goleiro de 18 anos do AC Milan

A diretoria do clube da capital prontamente deu as boas-vindas ao jovem e promissor jogador, que vestirá a camisa número 16. Em comunicado publicado no site oficial do clube, o PSG declarou: “O Paris Saint-Germain gostaria de dar as boas-vindas a Alessandro ao clube e desejar-lhe tudo de bom com o Les Rouge et Bleu.”

Após a conclusão de sua transferência, o próprio Longoni admitiu estar muito orgulhoso e pronto para trabalhar duro a fim de justificar a confiança depositada nele pela nova comissão técnica, após acertar os detalhes de sua contratação.

Ele disse à mídia oficial do clube: “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e a Luis Enrique pela oportunidade que me deram e pela confiança que depositaram em mim. Estou muito feliz por me juntar ao Paris Saint-Germain e continuarei trabalhando como sempre fiz para justificar essa confiança.”