O novo diretor esportivo do PSG? Ex-dirigente do Marselha dá a entender que poderá se juntar ao gigante francês

Durante sua participação no programa “The Bridge”, apresentado por Aurélien Tchouameni, Benatia foi questionado diretamente sobre a possibilidade de assumir uma função no Paris Saint-Germain. Em vez de descartar a ideia por respeito ao Marselha, Benatia revelou um forte vínculo profissional e pessoal com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, sugerindo que uma colaboração no futuro está longe de ser impossível.

“Quando cheguei ao Marselha, nunca planejei ser diretor esportivo e trabalhar no OM”, disse Benatia. “Eu era agente, nem sequer estudei para ser diretor esportivo. Eles me ligaram, disseram ‘precisamos de você, você conhece o clube, a cidade’ e eu fui. Decidi sair por muitos motivos. Tenho muito respeito por Nasser Al-Khelaifi, muito carinho por ele. Preciso me afastar, preciso mesmo descansar. Mas se, daqui a três ou quatro anos, surgir um projeto em que eu precise voltar ao futebol e em que Nasser Al-Khelaifi precise de mim, e isso tiver que ser em uma função no PSG e, naquele momento, me agradar… Não devo nada a ninguém. Se você está esperando que eu diga não porque devo isso a fulano ou fulano... Não, não devo nada a ninguém!"