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O novo diretor esportivo do PSG? Ex-dirigente do Marselha dá a entender que poderá se juntar ao gigante francês
Uma saída inesperada do Marselha
A passagem de Benatia à frente do projeto esportivo do Marselha chegou oficialmente ao fim. Após chegar há dois anos e meio, inicialmente como consultor do presidente Pablo Longoria antes de assumir o cargo de diretor esportivo, o ex-jogador da seleção marroquina se despediu do clube após a última partida da temporada contra o Rennes. Embora tivesse tecnicamente se demitido em fevereiro, ele permaneceu no clube até o verão a pedido do proprietário Frank McCourt.
O ex-jogador da Juventus e da Roma está agora sem clube e, embora sua saída do clube de sua infância fosse esperada, seu próximo destino em potencial pegou muitos de surpresa. Apesar de seus laços profundos com o Marselha, Benatia deixou claro que não vê seu futuro através das lentes das rivalidades entre clubes, abrindo uma possibilidade sensacional em relação aos atuais campeões da Ligue 1.
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Uma porta aberta para Paris
Durante sua participação no programa “The Bridge”, apresentado por Aurélien Tchouameni, Benatia foi questionado diretamente sobre a possibilidade de assumir uma função no Paris Saint-Germain. Em vez de descartar a ideia por respeito ao Marselha, Benatia revelou um forte vínculo profissional e pessoal com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, sugerindo que uma colaboração no futuro está longe de ser impossível.
“Quando cheguei ao Marselha, nunca planejei ser diretor esportivo e trabalhar no OM”, disse Benatia. “Eu era agente, nem sequer estudei para ser diretor esportivo. Eles me ligaram, disseram ‘precisamos de você, você conhece o clube, a cidade’ e eu fui. Decidi sair por muitos motivos. Tenho muito respeito por Nasser Al-Khelaifi, muito carinho por ele. Preciso me afastar, preciso mesmo descansar. Mas se, daqui a três ou quatro anos, surgir um projeto em que eu precise voltar ao futebol e em que Nasser Al-Khelaifi precise de mim, e isso tiver que ser em uma função no PSG e, naquele momento, me agradar… Não devo nada a ninguém. Se você está esperando que eu diga não porque devo isso a fulano ou fulano... Não, não devo nada a ninguém!"
Reações e perspectivas futuras
Espera-se que esses comentários sem rodeios causem atritos significativos com a torcida do Marselha, que via Benatia como uma figura-chave na identidade recente do clube. Sugerir uma transferência para a capital tão logo após deixar o Velódromo é visto por muitos no sul da França como uma traição à rivalidade acirrada que define o futebol francês. No entanto, a postura de Benatia permanece firme: suas decisões profissionais serão ditadas por projetos e relações, e não por animosidades históricas.
Atualmente, o cargo de consultor esportivo no Parc des Princes é ocupado por Luis Campos, que construiu uma forte parceria com o técnico Luis Enrique.
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Alternativas no Oriente Médio
Embora o interesse do PSG seja o que mais desperta curiosidade na França, Benatia não carece de pretendentes em outros lugares. Sua reputação na Europa e no Oriente Médio continua sólida, graças a uma carreira brilhante como jogador e a uma passagem marcante pelo Marselha. Notícias indicam que vários clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita estão acompanhando de perto sua situação, com o Al-Ittihad entre os interessados em contar com sua experiência para seu projeto em expansão.