Em um canto tranquilo do mercado de transferências, onde os negócios são fechados longe dos holofotes, um novo nome começou a ser sussurrado nos corredores do Manchester United. Não é uma estrela totalmente formada ainda, nem um nome que aparece diariamente nas manchetes, mas ele tem algo diferente... algo que faz com que as grandes comparações pareçam menos absurdas do que deveriam.

Lá, entre relatórios confidenciais e os olhos dos olheiros, surge o fantasma do “novo Kevin De Bruyne” como uma ideia que se insinua gradualmente em uma realidade possível. Um jogador jovem, com toque tranquilo e visão aguçada, capaz de mudar o ritmo da partida com um único passe, como se o tempo desacelerasse entre seus pés.

Em Old Trafford, onde o clube busca recuperar sua identidade perdida, a próxima contratação pode não ser apenas um reforço comum... mas uma tentativa de criar uma nova mente no coração do campo. Uma mente que vê o que os outros não veem.

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