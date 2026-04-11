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"O novo De Bruyne" acirra a disputa entre gigantes como Barcelona, Real Madrid e Manchester United

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A Europa se prepara para a batalha dos 50 milhões de euros

Em um canto tranquilo do mercado de transferências, onde os negócios são fechados longe dos holofotes, um novo nome começou a ser sussurrado nos corredores do Manchester United. Não é uma estrela totalmente formada ainda, nem um nome que aparece diariamente nas manchetes, mas ele tem algo diferente... algo que faz com que as grandes comparações pareçam menos absurdas do que deveriam.

Lá, entre relatórios confidenciais e os olhos dos olheiros, surge o fantasma do “novo Kevin De Bruyne” como uma ideia que se insinua gradualmente em uma realidade possível. Um jogador jovem, com toque tranquilo e visão aguçada, capaz de mudar o ritmo da partida com um único passe, como se o tempo desacelerasse entre seus pés.

Em Old Trafford, onde o clube busca recuperar sua identidade perdida, a próxima contratação pode não ser apenas um reforço comum... mas uma tentativa de criar uma nova mente no coração do campo. Uma mente que vê o que os outros não veem.

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  • Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Um talento que cresce rapidamente

    O meio-campista do AZ Alkmaar, Kees Smit, está rapidamente se destacando como um dos jovens talentos mais promissores, cotado para ser uma das principais atrações do próximo mercado de transferências de verão.

    O meia holandês, de 20 anos, conseguiu chamar a atenção graças à sua grande criatividade, à notável tranquilidade com a bola e à capacidade de liderar os ataques e fazer a diferença no último terço do campo. Essas qualidades levaram muitos observadores a compará-lo com o astro belga Kevin De Bruyne, um dos meio-campistas mais influentes do futebol moderno.

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    Amplo interesse europeu

    De acordo com informações fornecidas por fontes bem informadas do mercado de agentes de jogadores ao site “CaughtOffside”, o interesse em contratar Smit não se limita a uma liga específica, mas se estende a uma seleção dos principais clubes europeus.

    Os relatos indicam que o jovem jogador passou a ser alvo de acompanhamento atento por parte de clubes como Newcastle United, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Chelsea, além dos gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid, em meio a uma crescente convicção de seu grande potencial técnico.

    O AZ Alkmaar avalia seu jogador entre 45 e 50 milhões de euros, o que abre caminho para um verão agitado, que pode testemunhar uma competição acirrada entre os grandes clubes do Velho Continente para garantir seus serviços.

    Smit disputou 42 partidas com sua equipe durante a atual temporada em diversas competições, apresentando um desempenho excepcional que consolidou sua posição como um dos mais promissores meias-atacantes da Europa.

  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-ALKMAARAFP

    Visão perspicaz... e ambiente propício

    A ascensão do jogador se deve à sua grande inteligência tática, à sua capacidade de ler o jogo e ao seu claro impacto nas áreas ofensivas. Como meio-campista ofensivo, ele se destaca pela visão de jogo perspicaz, pela precisão nos passes e pela excelente percepção dos espaços, elementos que o tornaram alvo da atenção dos olheiros.

    Seus passes precisos para a frente e sua capacidade de criar oportunidades de gol são considerados seus principais pontos fortes, além de sua habilidade em dar passes em profundidade que penetram nas linhas defensivas, o que explica a comparação com De Bruyne, especialmente no que diz respeito ao timing perfeito dos passes e à confiança nas áreas avançadas.

    A Primeira Divisão Holandesa (Eredivisie) é conhecida por ser um ambiente propício para o desenvolvimento de talentos criativos, tendo o hábito de revelar meio-campistas de destaque que posteriormente se transferem para os principais clubes europeus, o que reforça a atratividade de Smit no mercado.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Um conflito inglês... e ambições espanholas

    Por sua vez, o Manchester United inclui o jogador em seus planos para reconstruir o meio-campo, já que o departamento de olheiros do clube continua acompanhando vários jovens talentos em diversas ligas europeias.

    Nesse mesmo contexto, o Newcastle United é um dos principais clubes que acompanha o jogador há algum tempo, o que o torna um forte concorrente na disputa por sua contratação, enquanto Arsenal e Liverpool continuam acompanhando de perto seu desenvolvimento, dada a adequação de suas características técnicas aos estilos de jogo de ambos.

    Já fora da Inglaterra, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid demonstraram claro interesse em acompanhar a evolução do jogador, enquanto o Chelsea aparece na lista de clubes interessados, embora alguns observadores acreditem que Smit ainda seja um projeto que precisa de mais desenvolvimento antes de atingir o auge de seu nível.