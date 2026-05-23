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O novo clube de Mason Greenwood? O atacante inglês deve ser “anunciado” como grande contratação de um gigante turco pelo candidato à presidência, apesar de ter afirmado que deseja permanecer no Marselha
Transferência de Greenwood está iminente em meio a mudanças eleitorais
Em uma jogada que causou comoção na Super Lig turca, o candidato à presidência do Fenerbahçe, Hakan Safi, está pronto para anunciar a contratação de Greenwood. De acordo com o jornalista Levent Umit Erol, o anúncio está previsto para domingo, já que Safi busca inclinar a balança a seu favor contra o candidato rival, Aziz Yildirim.
O atacante inglês, atualmente no Marselha, é visto como a contratação de destaque que Safi acredita que marcará seu mandato. O candidato deixou claras suas intenções para a torcida, afirmando: “Uma estrela não é suficiente para o meu Fenerbahçe”, enquanto busca trazer talentos de elite de volta ao Estádio Şükrü Saracoğlu.
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Maldini deve chegar a Istambul
Não é apenas em campo que Safi pretende causar impacto; a estrutura administrativa do clube também está prestes a receber uma adição lendária. Paolo Maldini, o icônico ex-capitão e diretor esportivo do AC Milan, deve chegar a Istambul neste sábado. O grande nome do futebol italiano está programado para aparecer ao lado de Safi nas instalações do Fenerbahçe Faruk Ilgaz.
Caso Hakan Safi saia vitorioso nas próximas eleições, Maldini atuaria como principal mentor futebolístico e embaixador global dos Canários Amarelos. Essa nomeação estratégica visa proporcionar ao Fenerbahçe um nível de prestígio e expertise que Safi espera que convença os membros votantes do clube de um futuro brilhante sob sua liderança.
A impressionante fase de Greenwood no Marselha
O interesse em Greenwood surge após uma temporada altamente produtiva do jogador de 24 anos na França. Apesar das supostas dificuldades financeiras do Marselha, o atacante tem sido um dos destaques da Ligue 1, apresentando um desempenho que atraiu a atenção de vários grandes clubes europeus.
Durante sua passagem pelo Stade Vélodrome, Greenwood marcou 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada. Com 37 participações diretas em gols, ele efetivamente carregou o peso do ataque da equipe francesa. Sua capacidade de atuar em ambas as laterais, combinada com seu finalização precisa, faz dele a “mega bomba” que Safi prometeu aos torcedores.
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Greenwood afirma que quer continuar no Marselha
Safi não está deixando nada ao acaso ao desafiar a ordem estabelecida no clube. Ao trazer um talento do calibre de Greenwood e um diretor com o pedigree de Maldini, ele pretende cumprir sua promessa de campanha de construir um elenco que inspire temor nos adversários. Ele havia afirmado anteriormente: “Vamos construir um elenco que fará os joelhos dos adversários tremerem.”
Essa notícia surge poucos dias depois de Greenwood ter expressado seu desejo de permanecer na França. Ao comemorar sua inclusão na Seleção da Temporada da Ligue 1, o atacante de 24 anos aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as especulações relativas a uma transferência no verão. Ele disse: “Esta temporada tem sido, por vezes, difícil coletivamente, especialmente nos últimos meses, mas individualmente acho que tive uma boa temporada. Há alguns jogadores incríveis nesta seleção do ano, então é bom receber este troféu. A Ligue 1 é um campeonato maravilhoso. Jogamos partidas incríveis e, para mim, é um dos melhores campeonatos em que já joguei. Espero poder ficar.”