O novo clube de Mason Greenwood? O atacante inglês deve ser “anunciado” como grande contratação de um gigante turco pelo candidato à presidência, apesar de ter afirmado que deseja permanecer no Marselha

Safi não está deixando nada ao acaso ao desafiar a ordem estabelecida no clube. Ao trazer um talento do calibre de Greenwood e um diretor com o pedigree de Maldini, ele pretende cumprir sua promessa de campanha de construir um elenco que inspire temor nos adversários. Ele havia afirmado anteriormente: “Vamos construir um elenco que fará os joelhos dos adversários tremerem.”

Essa notícia surge poucos dias depois de Greenwood ter expressado seu desejo de permanecer na França. Ao comemorar sua inclusão na Seleção da Temporada da Ligue 1, o atacante de 24 anos aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as especulações relativas a uma transferência no verão. Ele disse: “Esta temporada tem sido, por vezes, difícil coletivamente, especialmente nos últimos meses, mas individualmente acho que tive uma boa temporada. Há alguns jogadores incríveis nesta seleção do ano, então é bom receber este troféu. A Ligue 1 é um campeonato maravilhoso. Jogamos partidas incríveis e, para mim, é um dos melhores campeonatos em que já joguei. Espero poder ficar.”