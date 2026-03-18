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VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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O novo camisa 9 do Spurs?! O Tottenham está de olho na contratação da estrela do Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, caso consiga se manter na Premier League

O Tottenham Hotspur intensificou a busca pelo atacante Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, identificando o jogador de 30 anos como o principal alvo para a reformulação do elenco neste verão. Segundo relatos, dirigentes do clube assistiram ao atacante ao vivo em cinco ocasiões recentemente e já estabeleceram contato com seus representantes. Embora a permanência na Premier League continue sendo a prioridade imediata, o Spurs vê o prolífico guineense como o candidato ideal para liderar o ataque na próxima temporada.

  • O Spurs lidera a disputa por Guirassy

    O interesse do Tottenham por Guirassy foi além da mera observação, com reportagens do BILD sugerindo que o clube deu passos significativos nos bastidores. Os Spurs estão em busca de um artilheiro comprovado para servir como pilar de seu próximo projeto, desde que consigam manter-se na primeira divisão. O clube enviou representantes para acompanhar o atacante em cinco partidas diferentes e iniciou uma comunicação formal com sua agência, a KGSMI. Guirassy, que se transferiu do Stuttgart para o Dortmund por € 18 milhões (US$ 20,7 milhões) em 2024, vem explorando suas opções há meses. Embora inicialmente tenha sido considerada uma transferência lucrativa para a Arábia Saudita, a incerteza na região fez com que o atacante voltasse seu foco para um grande desafio europeu.

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  • Serhou Guirassyimago images / Jan Huebner

    A taxa negociável oferece uma vantagem

    O atacante é representado por seus irmãos por meio da agência familiar, que, segundo relatos, estariam empenhados em garantir um papel de destaque para o jogador na reconstrução do time de primeira divisão. Um ponto crucial para o Tottenham é que o clube não está vinculado à cláusula de rescisão de € 50 milhões (US$ 57,6 milhões) presente no contrato de Guirassy, já que esse valor específico se aplica apenas a um seleto grupo de clubes de “elite” e times da Arábia Saudita. Isso torna o valor da transferência totalmente negociável, o que representa uma vantagem estratégica significativa para o Spurs. Para o jogador, a mudança para a Premier League representa a oportunidade pela qual ele esperava: um aumento salarial substancial, uma vaga garantida no time titular e um projeto de longo prazo.

  • O Dortmund é obrigado a vender

    O Dortmund está cada vez mais aberto a uma venda após a eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos da Atalanta, o que resultou em um rombo de € 27 milhões nas receitas. A venda de Guirassy ajudaria a cobrir esse rombo financeiro e proporcionaria recursos para as contratações do clube no mercado de verão. Desde que chegou à Bundesliga, o jogador de 30 anos tem sido uma revelação, marcando 55 gols e dando 15 assistências em apenas 88 partidas. Só nesta temporada, ele contribuiu com 17 gols e seis assistências em 38 jogos. O Dortmund agora espera que uma disputa de lances entre o Tottenham e o AC Milan faça subir o preço do jogador, cujo contrato vai até junho de 2028.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    A sobrevivência dita os planos para o verão

    O sucesso dessa negociação depende inteiramente da capacidade do Tottenham de superar as atuais preocupações com o rebaixamento e garantir a permanência na Premier League. Caso consigam se manter na primeira divisão, os Spurs poderão oferecer um pacote salarial mais competitivo e uma plataforma global de maior alcance do que o Milan, tornando-se os favoritos para garantir sua contratação. O desempenho de Guirassy nas últimas semanas da temporada da Bundesliga será fundamental; cada gol que ele marcar fortalece a posição de negociação do Dortmund e aumenta o entusiasmo em torno de seu futuro. Com a janela de transferências se aproximando, os torcedores estarão acompanhando de perto para ver se o time do norte de Londres conseguirá fechar um acordo com um dos finalizadores mais precisos da Europa.

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