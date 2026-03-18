O novo camisa 9 do Spurs?! O Tottenham está de olho na contratação da estrela do Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, caso consiga se manter na Premier League

O atacante é representado por seus irmãos por meio da agência familiar, que, segundo relatos, estariam empenhados em garantir um papel de destaque para o jogador na reconstrução do time de primeira divisão. Um ponto crucial para o Tottenham é que o clube não está vinculado à cláusula de rescisão de € 50 milhões (US$ 57,6 milhões) presente no contrato de Guirassy, já que esse valor específico se aplica apenas a um seleto grupo de clubes de “elite” e times da Arábia Saudita. Isso torna o valor da transferência totalmente negociável, o que representa uma vantagem estratégica significativa para o Spurs. Para o jogador, a mudança para a Premier League representa a oportunidade pela qual ele esperava: um aumento salarial substancial, uma vaga garantida no time titular e um projeto de longo prazo.