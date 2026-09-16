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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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"O novo Benzema": Xabi Alonso se gaba do fracasso do Barcelona em contratar João Pedro

X. Alonso
Chelsea
Brentford x Chelsea
Brentford
Premier League
J. Pedro
K. Benzema
Espanha
England
Brasil
França

Elogio especial

Enquanto o Barcelona busca um atacante completo com características de estrela mundial, a solução esteve em suas mãos no verão passado, mas ele a deixou escapar. Essa é a conclusão detonada por Xabi Alonso, técnico do Chelsea, ao se gabar da joia brasileira João Pedro, antigo alvo dos blaugranas que hoje se transformou em um dos maiores destaques da Premier League.

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  • De um gol pelo Barcelona a nova estrela do Chelsea

    João Pedro vestiu a camisa azul no verão de 2025 no momento perfeito para se tornar campeão da Copa do Mundo de Clubes, marcando três gols em três partidas, um deles na final contra o Paris Saint-Germain (3 a 0), poucos dias depois do anúncio de sua transferência por 70 milhões de euros, vindo do Brighton.

    E, apesar da difícil temporada do Chelsea em 2025-2026 e do fracasso em se classificar para a Europa, o brasileiro de 24 anos superou todas as expectativas, com 20 gols e 6 assistências em 50 jogos. Mesmo assim, foi surpreendentemente deixado de fora da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

    Mas, com o início da temporada 2026-2027, João Pedro explodiu: dois gols e quatro assistências nas três primeiras partidas do Campeonato, o que fez Carlo Ancelotti convocá-lo de volta à Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, além de ser premiado como melhor jogador do Campeonato Inglês no mês de agosto.

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  • Deco sabia: e 70 milhões decidiram a disputa

    A atuação impressionante do brasileiro é uma prova de quão preciso é o Barcelona em identificar talentos. Em meados de maio passado, e conforme revelou o jornal espanhol "As", o diretor esportivo Deco se reuniu em Londres com os agentes do jogador, e João Pedro estava aberto a se transferir para o Camp Nou.

    Mas o valor que o Chelsea pagou em julho de 2025 afetou a avaliação do Barcelona e, com a diminuição do interesse do clube catalão, o Chelsea agiu rapidamente e o assegurou com um novo contrato até 2032, com opção de renovação por mais dois anos e um grande aumento salarial.

  • Xavi: João Pedro é como Benzema

    Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Hull City, Xabi Alonso não hesitou em rasgar elogios a seu atacante, colocando-o ao lado de Erling Haaland como um dos melhores atacantes da Premier League.

    O treinador do Chelsea disse: "Ele me lembra Karim Benzema em muitos aspectos. É bom dentro e fora da área, sabe se movimentar para a esquerda, é bom no jogo aéreo. É um jogador completo, inteligente, e ainda tem muito a evoluir, mas possui muitas qualidades excepcionais".

    E o técnico do Chelsea acrescentou: "Se formos contar o número de atacantes de destaque na Premier League, tenho certeza de que João está entre eles. E Haaland também, sem dúvida".

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  • A quebra da maldição do número 9

    Com seu gol e sua assistência decisiva diante do Hull City (2 a 2), elevou seu registro para 6 participações em apenas 4 partidas, quebrando a famosa maldição da camisa 9 em Stamford Bridge, com a qual fracassaram Torres, Falcao, Morata, Higuaín, Lukaku e Aubameyang.

    Xabi concluiu suas declarações sobre a decepção do seu ex-jogador por não ter sido convocado para a Copa do Mundo: "O nível dele foi absolutamente extraordinário, não apenas no aspecto futebolístico, mas também no que diz respeito à sua personalidade, maturidade e ambição. Ele tem um objetivo claro neste ano: fazer uma temporada especial e concorrer ao prêmio de melhor jogador do mês, não apenas neste mês, mas nos próximos meses também".

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