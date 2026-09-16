João Pedro vestiu a camisa azul no verão de 2025 no momento perfeito para se tornar campeão da Copa do Mundo de Clubes, marcando três gols em três partidas, um deles na final contra o Paris Saint-Germain (3 a 0), poucos dias depois do anúncio de sua transferência por 70 milhões de euros, vindo do Brighton.

E, apesar da difícil temporada do Chelsea em 2025-2026 e do fracasso em se classificar para a Europa, o brasileiro de 24 anos superou todas as expectativas, com 20 gols e 6 assistências em 50 jogos. Mesmo assim, foi surpreendentemente deixado de fora da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Mas, com o início da temporada 2026-2027, João Pedro explodiu: dois gols e quatro assistências nas três primeiras partidas do Campeonato, o que fez Carlo Ancelotti convocá-lo de volta à Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, além de ser premiado como melhor jogador do Campeonato Inglês no mês de agosto.