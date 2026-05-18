O novo Arsène Wenger do Arsenal! Será que Mikel Arteta vai igualar a longevidade do icônico técnico? Ray Parlour, estrela dos “Invincibles”, faz uma previsão sobre o futuro

Atualmente, o contrato de Arteta se estende apenas até o verão de 2027. Ele está no comando desde dezembro de 2019, tendo comandado 350 partidas que renderam 211 vitórias e uma taxa de vitórias de 60%.

Wenger encerrou seu reinado com 57%, mas disputou 1.235 partidas no banco de reservas ao longo de 22 anos memoráveis. Quando ele se despediu em maio de 2018, poucos no norte de Londres esperavam ver um técnico de seu calibre novamente.

O lendário francês conquistou três títulos da Premier League, sete vitórias na FA Cup e chegou à final da Liga dos Campeões em 2006 — sofrendo derrota para o Barcelona. Arteta pode superar esse feito se sua equipe de 2026 conseguir derrotar o Paris Saint-Germain na final europeia desta temporada.

O Arsenal também está prestes a recuperar o domínio nacional, pela primeira vez desde que os lendários “Invincibles” de Thierry Henry, Patrick Vieira e companhia permaneceram invictos durante a temporada 2003-04. Novos termos para o contrato de Arteta estão sendo discutidos, já que o espanhol transformou os Gunners em eternos candidatos aos principais troféus.