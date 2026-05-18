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O novo Arsène Wenger do Arsenal! Será que Mikel Arteta vai igualar a longevidade do icônico técnico? Ray Parlour, estrela dos “Invincibles”, faz uma previsão sobre o futuro
Porcentagem de vitórias: como o histórico de Arteta se compara ao de Wenger
Atualmente, o contrato de Arteta se estende apenas até o verão de 2027. Ele está no comando desde dezembro de 2019, tendo comandado 350 partidas que renderam 211 vitórias e uma taxa de vitórias de 60%.
Wenger encerrou seu reinado com 57%, mas disputou 1.235 partidas no banco de reservas ao longo de 22 anos memoráveis. Quando ele se despediu em maio de 2018, poucos no norte de Londres esperavam ver um técnico de seu calibre novamente.
O lendário francês conquistou três títulos da Premier League, sete vitórias na FA Cup e chegou à final da Liga dos Campeões em 2006 — sofrendo derrota para o Barcelona. Arteta pode superar esse feito se sua equipe de 2026 conseguir derrotar o Paris Saint-Germain na final europeia desta temporada.
O Arsenal também está prestes a recuperar o domínio nacional, pela primeira vez desde que os lendários “Invincibles” de Thierry Henry, Patrick Vieira e companhia permaneceram invictos durante a temporada 2003-04. Novos termos para o contrato de Arteta estão sendo discutidos, já que o espanhol transformou os Gunners em eternos candidatos aos principais troféus.
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Será que Arteta conseguirá seguir os passos de Wenger e passar mais de uma década no Arsenal?
Questionado sobre se Arteta poderia seguir os passos de Wenger e passar bem mais de uma década no Emirates Stadium, o grande ex-jogador do Arsenal, Parlour — que falou ao GOAL em nome da 10bet, que oferece promoções de inscrição aos apostadores —, disse: “Ele tem um elenco jovem o suficiente, então é aquele velho clichê de novo, mas o primeiro troféu é sempre o mais difícil de conquistar. Mas se eles conseguirem ganhar dois grandes troféus…
“Eu estava desesperado para que eles ganhassem a Copa da Liga, porque isso serve apenas para mostrar a eles que agora conquistaram um troféu como um grupo de jogadores. Mas se conseguirem conquistar os dois grandes títulos, a Liga dos Campeões e a Premier League, isso certamente lhe dará muita confiança e convicção na próxima temporada.
“Tenho certeza de que ele ficaria por muito tempo. Ele conhece o Arsenal de cor e salteado. Ele conhece o clube. Acho que a conexão com os torcedores e os jogadores está muito boa no momento.
“Não ganhamos a Premier League desde que eu jogava – há 22 anos. Então, se conseguirmos ganhar a Premier League este ano, será um grande impulso para todos no clube. Acho que ele poderia ficar por alguns anos se for bem-sucedido nesta temporada.”
Arteta está feliz no Arsenal e está disposto a assinar um novo contrato?
Arteta afirmou, ao falar sobre seu próprio futuro: “Acho que o treinador precisa conquistar o direito de estar aqui amanhã. Isso depende de como você reage, de como fala aqui, de como se comporta no vestiário, da mensagem que transmite e do quanto os jogadores o seguem.”
Recentemente, ele acrescentou, quando questionado sobre seguir os passos de Wenger — um homem sob cujas ordens trabalhou por cinco anos como jogador, entre 2011 e 2016: “Sempre disse que é preciso apoio, já disse isso antes. Da parte da diretoria e do conselho, é ótimo. No final, o mais importante são esses jogadores. Você abre a porta, os encara, conversa com eles e eles ficam assim [surpresos] ou assim [adormecidos].
“Durante seis anos, vi apenas jogadores com um nível de atenção e vontade de aprender e dar o máximo pela equipe. É isso que me mantém neste trabalho. Nada mais. E, obviamente, ganhar muitos jogos de futebol, o que, em termos percentuais, acho que é bastante alto. Essa é a única maneira. Caso contrário, você não consegue sobreviver neste ambiente.”
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Jogos do Arsenal na temporada 2025-26: reta final da Premier League e final da Liga dos Campeões
Tem-se especulado que as negociações contratuais com Arteta serão adiadas até o verão, numa tentativa de evitar distrações desnecessárias nesta fase crucial da temporada. A expectativa é que se chegue a um acordo para a renovação do contrato.
Por enquanto, os Gunners estão focados no confronto da Premier League contra o já rebaixado Burnley na segunda-feira, que pode restaurar sua vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City. O Arsenal encerrará sua temporada na primeira divisão fora de casa contra o Crystal Palace no domingo, antes de enfrentar o PSG na final da Liga dos Campeões em 30 de maio.