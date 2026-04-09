O Nottingham Forest "espera" que Elliot Anderson assine com o Manchester City ou o United, mas exigirá uma taxa de transferência de até 120 milhões de libras

De acordo com o jornalista da Sky Sports, Florian Plettenberg, o Nottingham Forest se prepara para uma saída de grande repercussão, já que Anderson desperta forte interesse dos times que lideram a tabela. A diretoria do City Ground aparentemente acredita que o meio-campista está destinado a se juntar ao Manchester United ou ao Manchester City caso seja transferido na próxima janela de transferências. No entanto, o clube de East Midlands não está disposto a deixar seu principal ativo sair por um preço baixo e, segundo relatos, estaria pronto para exigir uma quantia na faixa de £ 100 milhões a £ 120 milhões.

Anderson tem sido uma revelação nesta temporada, estabelecendo-se como peça fundamental para o Forest, que vem enfrentando dificuldades. Com 41 partidas em todas as competições, marcando dois gols e dando três assistências, sua consistência naturalmente chamou a atenção da elite da divisão, que busca reforçar suas opções no meio-campo.