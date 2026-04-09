(C)Getty Images
Traduzido por
O Nottingham Forest "espera" que Elliot Anderson assine com o Manchester City ou o United, mas exigirá uma taxa de transferência de até 120 milhões de libras
O Forest estabeleceu um preço de venda exorbitante pelo seu craque
De acordo com o jornalista da Sky Sports, Florian Plettenberg, o Nottingham Forest se prepara para uma saída de grande repercussão, já que Anderson desperta forte interesse dos times que lideram a tabela. A diretoria do City Ground aparentemente acredita que o meio-campista está destinado a se juntar ao Manchester United ou ao Manchester City caso seja transferido na próxima janela de transferências. No entanto, o clube de East Midlands não está disposto a deixar seu principal ativo sair por um preço baixo e, segundo relatos, estaria pronto para exigir uma quantia na faixa de £ 100 milhões a £ 120 milhões.
Anderson tem sido uma revelação nesta temporada, estabelecendo-se como peça fundamental para o Forest, que vem enfrentando dificuldades. Com 41 partidas em todas as competições, marcando dois gols e dando três assistências, sua consistência naturalmente chamou a atenção da elite da divisão, que busca reforçar suas opções no meio-campo.
- Getty Images Sport
O Manchester City assume a liderança
Embora os dois clubes de Manchester estejam na disputa, o City acredita ter assumido a liderança na corrida para garantir a contratação do jogador da seleção inglesa. A equipe de Pep Guardiola identificou o ex-jogador formado na base do Newcastle como uma contratação prioritária para o meio-campo. Notícias sugerem que Anderson já deixou claro que o Etihad Stadium seria seu destino preferido caso deixasse o City Ground.
A necessidade de reforços no City tornou-se ainda mais urgente após a confirmação de que o lendário capitão Bernardo Silva se tornará um jogador sem contrato quando seu contrato expirar em junho. O assistente técnico Pep Lijnders já prestou homenagem ao talento único da estrela portuguesa que está de saída, admitindo que substituir sua influência será um desafio significativo para o departamento de olheiros.
O United sofre um revés na reconstrução do meio-campo
A notícia do crescente interesse do City representa um revés significativo para o Manchester United, que havia identificado o jogador de 23 anos como o alvo ideal para o meio-campo, a fim de liderar uma nova campanha de contratações. Sob a liderança de Michael Carrick, os Red Devils estão desesperados por reforços no meio-campo, especialmente com o veterano meio-campista brasileiro Casemiro prestes a deixar Old Trafford no final da atual temporada. O United está empenhado em evitar as longas negociações que têm atormentado suas últimas janelas de transferências e queria fechar os negócios mais cedo. No entanto, perder para seus rivais locais um alvo principal representaria um começo frustrante para seus planos de verão.
- Getty
Uma corrida contra o relógio da Copa do Mundo
Ambos os clubes estão cientes de que o momento certo para fechar o acordo é fundamental, pois temem que o valor da transferência possa subir ainda mais caso ele tenha um bom desempenho na próxima Copa do Mundo. Espera-se que Anderson seja uma peça-chave da seleção inglesa de Thomas Tuchel na América do Norte, e uma boa atuação no cenário mundial só aumentaria a disputa pela sua contratação e daria ao Nottingham Forest ainda mais vantagem nas negociações. Com a janela de transferências marcada para abrir em 15 de junho, poucos dias antes da estreia da Inglaterra contra a Croácia, a corrida para fechar o negócio já começou. O Forest se encontra em uma posição vantajosa, com o jogador sob contrato até 2029, mas o apelo de Manchester pode se mostrar forte demais para ser resistido por uma das estrelas em ascensão mais promissoras da liga.