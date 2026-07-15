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O Nottingham Forest deve contratar o meio-campista do RB Leipzig em transferência gratuita, enquanto Oliver Glasner se reúne com seu ex-jogador
Um reforço importante para o meio-campo
De acordo com o The Athletic, o Forest está prestes a reforçar seu meio-campo com a contratação de Schlager em uma transferência sem custos. O contrato do jogador de 28 anos com o RB Leipzig expirou neste verão e, apesar do interesse de vários clubes de ponta da Europa, ele optou por continuar sua carreira na Premier League sob as luzes do City Ground.
Espera-se que Schlager assine um contrato de dois anos com o Forest, que inclui a opção de prorrogação por mais 12 meses. O jogador da seleção austríaca passará por exames médicos em Nottingham nesta semana antes de embarcar para se juntar ao restante do elenco no campo de treinamento de pré-temporada em Portugal. Sua chegada representa uma contratação significativa para o clube, que busca consolidar sua posição na primeira divisão.
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Reencontro com Oliver Glasner
A contratação representa um reencontro entre Schlager e o novo técnico do Forest, Oliver Glasner. O técnico austríaco, que recentemente substituiu Vitor Pereira com um contrato de três anos após deixar o Crystal Palace, já havia trabalhado com Schlager durante o período em que estiveram juntos no Wolfsburg. Foi Glasner quem trouxe o meio-campista do Red Bull Salzburg para a Bundesliga, em 2019.
Espera-se que Glasner tenha um papel ativo na estratégia de contratações do Forest neste verão, enquanto o clube busca lidar com uma janela de transferências movimentada. Com a saída de Elliot Anderson para o Manchester City em uma transação no valor de 116 milhões de libras, a chegada de um jogador com o pedigree de Schlager proporciona a estabilidade e a experiência tão necessárias ao meio-campo.
Experiência e liderança da Bundesliga
Schlager chega à Inglaterra com um currículo impressionante, tendo atuado como vice-capitão do RB Leipzig. Durante sua passagem pelo time alemão, ele disputou 108 partidas após se transferir do Wolfsburg em 2022. O Leipzig teria feito várias tentativas para renovar seu contrato, mas o meio-campista optou por um novo desafio na Premier League.
Além do sucesso nacional, Schlager tem sido um pilar da seleção austríaca. Ele disputou 55 partidas pela seleção e teve um desempenho de destaque na recente campanha na Copa do Mundo, sendo titular em todas as quatro partidas, levando a equipe até as oitavas de final, onde sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Espanha. Esse nível de experiência internacional é visto como um trunfo essencial para o Forest, que busca subir na tabela.
- AFP
Reestruturação do elenco do Forest
A chegada do austríaco reforçará o meio-campo, que já conta com nomes como Ibrahim Sangare, Nicolas Dominguez, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White e James McAtee. Embora o Forest já tivesse manifestado interesse em Lucas Bergvall, do Tottenham Hotspur, como substituto de Anderson, a oportunidade de contratar Schlager sem custo de transferência revelou-se boa demais para deixar passar.
Com 150 partidas na primeira divisão alemã em seu currículo, Schlager está bem preparado para as exigências físicas do futebol inglês. Após sua contratação, espera-se que o Forest continue ativo no mercado, já que o clube ainda busca reforços para a lateral-direita e para a zaga, a fim de proporcionar a Glasner um elenco equilibrado antes do início da nova temporada.
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