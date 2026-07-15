De acordo com o The Athletic, o Forest está prestes a reforçar seu meio-campo com a contratação de Schlager em uma transferência sem custos. O contrato do jogador de 28 anos com o RB Leipzig expirou neste verão e, apesar do interesse de vários clubes de ponta da Europa, ele optou por continuar sua carreira na Premier League sob as luzes do City Ground.

Espera-se que Schlager assine um contrato de dois anos com o Forest, que inclui a opção de prorrogação por mais 12 meses. O jogador da seleção austríaca passará por exames médicos em Nottingham nesta semana antes de embarcar para se juntar ao restante do elenco no campo de treinamento de pré-temporada em Portugal. Sua chegada representa uma contratação significativa para o clube, que busca consolidar sua posição na primeira divisão.







