Getty
Traduzido por
O Nottingham Forest conseguirá manter Murillo por 10 anos? A lenda dos Reds, Des Walker, explica por que o zagueiro central brasileiro, conhecido por seu jeito “descontraído”, não tem motivos para deixar o City Ground
Será que Murillo pode se tornar o primeiro zagueiro a valer 100 milhões de libras?
Tendo chegado à Inglaterra no verão de 2023, Murillo tem contrato válido por mais quatro anos. Ele se tornou um dos favoritos da torcida, um jogador enigmático e cativante que contribui muito mais para a causa coletiva do que as meras habilidades de “cabecear e chutar” que caracterizam muitos de seus contemporâneos.
Murillo está adaptado ao seu ambiente atual, dentro e fora de campo, e não deu sinais de que esteja pensando em mudar de ares. No entanto, tem-se especulado — já que o reconhecimento na seleção principal está a caminho — que ofertas milionárias possam testar a determinação do Forest em algum momento.
Alguns chegaram a afirmar que o imprevisível jogador de 24 anos poderia se tornar o primeiro jogador a atingir a marca de 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) em sua posição. Isso continua sendo assunto para outro dia, já que o Forest está feliz em ter Murillo como um dos seus por enquanto.
- Getty
Lenda do Reds faz sua avaliação sobre Murillo
Questionado sobre sua avaliação de Murillo — depois de vê-lo herdar o famoso canto “você nunca vai vencer” em Trentside —, o ex-zagueiro dos Reds, Walker, em entrevista concedida pela talkSPORT Bet Online Slots, disse ao GOAL: “Acho que ele tem grande habilidade. Acima de tudo, sempre acreditei que, quando se é zagueiro, o que importa é apenas a defesa. Ele precisa começar a entender que, para um zagueiro, o jogo gira em torno de não levar gols.
“Mas sua habilidade e sua leitura de jogo são muito, muito boas. Às vezes, ele poderia ser um pouco mais proativo, eu acho, na defesa. Em outras palavras, ele se coloca em uma posição em que não está usando sua velocidade nem sua leitura de jogo.
“Mas ele é brasileiro, é descontraído e tranquilo. Você pode acabar sendo pego de surpresa. Então, é um processo de aprendizado. Cada jogo é um processo de aprendizado. Mas, antes de tudo, você tem que partir da sua habilidade, e ele tem habilidade suficiente para chegar ao topo.”
Por que Murillo não precisa sair do City Ground
Quando questionado mais detalhadamente sobre os muitos desafios de manter Murillo no City Ground, Walker acrescentou: “Acho que o futebol está em um momento em que, se surgir uma grande oferta, eles vão te vender. E tenho certeza de que o Forest fará isso.
“Mas eles querem a melhor oferta possível, porque o veem como um jogador de primeira linha. E ele é mesmo um jogador de primeira linha. Então, como você o substituiria? Não é todo dia que se encontra alguém assim. Por isso, pessoalmente, acho que, como obviamente [Elliot] Anderson já se foi, eles vão mantê-lo o máximo que puderem. E, daqui a alguns anos, às vezes, todo mundo quer mudar de clube.
“Eu entendo a ambição. Mas, para mim, o Forest é sempre um clube tão bom quanto qualquer outro do país. Portanto, a ambição não é sair. A ambição é tornar o seu clube o melhor, o melhor mesmo. E acho que, se ele tiver isso dentro de si, então vamos construir esse time em torno dele. E, com certeza, se você construir o time em torno dele, vai tornar o Nottingham Forest o time de ponta. Porque, se você é um jogador de ponta, esse é o seu trabalho.
“Nem sempre se trata de ir para o próximo clube. Tudo bem, o Forest tem que pagá-lo, mas tem que pagá-lo de forma justa. E tenho certeza de que o farão. Gostaria de vê-lo lá por 10 anos e ver até onde o clube pode chegar. Essa é a parte especial para os torcedores, para a cidade e para todo mundo.”
- Getty
O Nottingham Forest está construindo um futuro promissor
Murillo já disputou 113 partidas pelo Forest, consolidando-se como um jogador de referência na Premier League e chegando às semifinais da FA Cup e da Liga Europa. Uma parceria formidável foi forjada com o imponente sérvio Nikola Milenkovic no centro da defesa dos Reds.
Uma nova era está se iniciando no City Ground, com Oliver Glasner assumindo o comando técnico, e a esperança é que — com o astro inglês Anderson já transferido para o Manchester City — os principais jogadores possam ser mantidos enquanto o clube constrói um futuro promissor.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.