O Nottingham Forest conseguirá manter Murillo por 10 anos? A lenda dos Reds, Des Walker, explica por que o zagueiro central brasileiro, conhecido por seu jeito “descontraído”, não tem motivos para deixar o City Ground

Quando questionado mais detalhadamente sobre os muitos desafios de manter Murillo no City Ground, Walker acrescentou: “Acho que o futebol está em um momento em que, se surgir uma grande oferta, eles vão te vender. E tenho certeza de que o Forest fará isso.

“Mas eles querem a melhor oferta possível, porque o veem como um jogador de primeira linha. E ele é mesmo um jogador de primeira linha. Então, como você o substituiria? Não é todo dia que se encontra alguém assim. Por isso, pessoalmente, acho que, como obviamente [Elliot] Anderson já se foi, eles vão mantê-lo o máximo que puderem. E, daqui a alguns anos, às vezes, todo mundo quer mudar de clube.

“Eu entendo a ambição. Mas, para mim, o Forest é sempre um clube tão bom quanto qualquer outro do país. Portanto, a ambição não é sair. A ambição é tornar o seu clube o melhor, o melhor mesmo. E acho que, se ele tiver isso dentro de si, então vamos construir esse time em torno dele. E, com certeza, se você construir o time em torno dele, vai tornar o Nottingham Forest o time de ponta. Porque, se você é um jogador de ponta, esse é o seu trabalho.

“Nem sempre se trata de ir para o próximo clube. Tudo bem, o Forest tem que pagá-lo, mas tem que pagá-lo de forma justa. E tenho certeza de que o farão. Gostaria de vê-lo lá por 10 anos e ver até onde o clube pode chegar. Essa é a parte especial para os torcedores, para a cidade e para todo mundo.”