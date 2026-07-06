O Nottingham Forest confirma a contratação de Oliver Glasner como novo técnico - o ex-técnico do Crystal Palace deve receber, segundo relatos, 13 milhões de libras por ano no City Ground

Com Glasner, o Forest conta com um técnico que já provou ser capaz de obter resultados nos maiores palcos. Ele ficou famoso por ter levado o Eintracht Frankfurt à conquista da Liga Europa em 2022, antes de causar um impacto imediato na Inglaterra. Seu histórico foi um fator determinante para a contratação, com o clube ansioso para se estabelecer como uma potência tanto nas competições nacionais quanto nas continentais, após um período de grande rotatividade na gestão técnica.

“Estou muito feliz por me juntar ao Nottingham Forest como técnico principal”, disse Glasner ao site oficial do clube em sua primeira entrevista. “Desde minhas primeiras conversas com o proprietário e a diretoria, ficou claro para mim que eles têm uma visão clara para este clube de futebol e total confiança e fé em mim e na minha comissão técnica para construirmos juntos um futuro sólido a longo prazo. Essa confiança e esse compromisso compartilhado, juntamente com o potencial que vejo no elenco, foram fatores decisivos para mim, e estou animado com o que podemos conquistar juntos.

“O Nottingham Forest é um clube com prestígio e história incríveis, bicampeão europeu e com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol. Nosso objetivo é formar um time que possa ajudar a levar o clube a um novo patamar nos próximos anos e do qual nossos torcedores possam se orgulhar.

“Meu foco imediato é conhecer os jogadores e a comissão técnica e começar a trabalhar agora que iniciamos a pré-temporada. Estou animado com o futuro e trabalharei incansavelmente para representar este grande clube com orgulho e trazer sucesso em campo. Mal posso esperar para começar.”

O proprietário Evangelos Marinakis expressou sua satisfação, afirmando: “Oliver é um vencedor. Ele conquistou o sucesso graças à sua liderança, à sua personalidade e ao estilo de futebol que suas equipes praticam.”



