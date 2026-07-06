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O Nottingham Forest confirma a contratação de Oliver Glasner como novo técnico - o ex-técnico do Crystal Palace deve receber, segundo relatos, 13 milhões de libras por ano no City Ground
Glasner assume o comando do Forest
O Nottingham Forest conseguiu uma grande contratação ao garantir os serviços de Glasner, que substitui Vitor Pereira, que está de saída. O austríaco de 51 anos chega ao clube após se firmar como um dos treinadores mais inovadores da Europa, tendo recentemente levado o Crystal Palace a uma conquista histórica de títulos: a FA Cup, o Community Shield e a Conference League.
A diretoria do Forest apoiou seu novo técnico com um pacote financeiro impressionante; segundo o jornal The Sun, Glasner deve assinar um contrato de 13 milhões de libras por ano. Esse contrato faz dele o técnico mais bem pago da história do clube e o coloca entre os que recebem os salários mais altos da primeira divisão inglesa.
- AFP
Um histórico de sucesso na Europa
Com Glasner, o Forest conta com um técnico que já provou ser capaz de obter resultados nos maiores palcos. Ele ficou famoso por ter levado o Eintracht Frankfurt à conquista da Liga Europa em 2022, antes de causar um impacto imediato na Inglaterra. Seu histórico foi um fator determinante para a contratação, com o clube ansioso para se estabelecer como uma potência tanto nas competições nacionais quanto nas continentais, após um período de grande rotatividade na gestão técnica.
“Estou muito feliz por me juntar ao Nottingham Forest como técnico principal”, disse Glasner ao site oficial do clube em sua primeira entrevista. “Desde minhas primeiras conversas com o proprietário e a diretoria, ficou claro para mim que eles têm uma visão clara para este clube de futebol e total confiança e fé em mim e na minha comissão técnica para construirmos juntos um futuro sólido a longo prazo. Essa confiança e esse compromisso compartilhado, juntamente com o potencial que vejo no elenco, foram fatores decisivos para mim, e estou animado com o que podemos conquistar juntos.
“O Nottingham Forest é um clube com prestígio e história incríveis, bicampeão europeu e com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol. Nosso objetivo é formar um time que possa ajudar a levar o clube a um novo patamar nos próximos anos e do qual nossos torcedores possam se orgulhar.
“Meu foco imediato é conhecer os jogadores e a comissão técnica e começar a trabalhar agora que iniciamos a pré-temporada. Estou animado com o futuro e trabalharei incansavelmente para representar este grande clube com orgulho e trazer sucesso em campo. Mal posso esperar para começar.”
O proprietário Evangelos Marinakis expressou sua satisfação, afirmando: “Oliver é um vencedor. Ele conquistou o sucesso graças à sua liderança, à sua personalidade e ao estilo de futebol que suas equipes praticam.”
Saída brutal de Vitor Pereira
A chegada de Glasner ocorre logo após a demissão implacável de seu antecessor, Pereira. Apesar de ter levado o Forest a uma respeitável semifinal da Liga Europa e garantido a permanência do clube na Premier League, Pereira foi demitido por meio de um e-mail enviado apenas dois minutos antes que uma cláusula específica de rescisão em seu contrato expirasse à meia-noite. A forma como ocorreu a saída deixou o técnico português surpreso e decepcionado, enquanto se preparava para a pré-temporada.
Ao se pronunciar após sua saída, Pereira disse: “Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro. Naturalmente, estou decepcionado e triste. Eu realmente acreditava no que estávamos construindo juntos e parto com um sentimento de orgulho por tudo o que conquistamos nos últimos meses.”
- Getty/GOAL
Preparando-se para o próximo capítulo
A nomeação marca a quinta mudança na comissão técnica no City Ground na última temporada, destacando a busca incansável do clube pelo sucesso. O primeiro desafio de Glasner será contra o Leeds United na rodada de estreia da temporada da Premier League, enquanto um confronto emocionante de volta ao Selhurst Park, contra seu ex-clube, está marcado para 26 de outubro. O austríaco está focado na tarefa que tem pela frente, com o objetivo de formar um time do qual a “torcida apaixonada” possa se orgulhar.
Marinakis continua ambicioso em relação ao futuro, acrescentando: “Nossa ambição não é simplesmente competir – nossa ambição é vencer, disputar os principais títulos e criar um clube de futebol do qual nossos torcedores possam se orgulhar por muitos anos.” Com a expertise tática de Glasner e o apoio financeiro do clube, os Tricky Trees estão claramente se preparando para deixar sua marca na próxima temporada.
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