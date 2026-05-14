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“O nível de Cristiano Ronaldo não caiu” desde a transferência para o Al-Nassr, insiste o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez
Missão de reconhecimento em Riade
Martinez viajou para a Arábia Saudita para assistir ao empate em 1 a 1 entre Al-Nassr e Al-Hilal no Estádio da Universidade Rei Saud, na terça-feira, 12 de maio. O técnico de 52 anos aproveitou a viagem para avaliar o desempenho de Ruben Neves, João Félix e, especificamente, do capitão da seleção nacional, Ronaldo. Apesar de ter 41 anos, Ronaldo vem tendo uma temporada prolífica, marcando 26 gols e dando três assistências para ajudar a colocar o Al-Nassr no topo da Liga Profissional da Arábia Saudita.
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Elogios à resistência diante da fome
Em declarações à Agência de ImprensaAlemã (DPA), o técnico de Portugal, Martinez, insistiu que o ex-jogador do Manchester United continua sendo uma peça fundamental para a seleção nacional. Ele afirmou: “Cristiano continua com uma enorme vontade de vencer e não vejo nenhum sinal de que seu nível tenha diminuído desde que chegou à Arábia Saudita. Ele está jogando excepcionalmente bem e provou sua importância para a seleção portuguesa. Sua paixão continua, mesmo depois de todos os sucessos e conquistas que alcançou, e ter essa fome de vitória é algo notável.”
Lembrete sobre responsabilidade
Embora reconheça o status de lenda de Ronaldo, Martinez enfatizou que o atacante ainda precisa atender aos altos padrões exigidos de todos os membros da seleção. Ele observou: “No entanto, as conquistas por si só não são suficientes para garantir uma vaga na seleção nacional. Também é necessário contribuir para o sucesso da equipe. Embora seja o capitão e tenha alcançado um sucesso sem precedentes que demonstra seu talento excepcional, ele tem as mesmas responsabilidades que qualquer outro jogador da seleção nacional.”
- AFP
Seleção final do elenco
A atenção agora se volta para terça-feira, 19 de maio, quando Martinez anunciará oficialmente a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Caso seja selecionado, Ronaldo disputará sua histórica sexta participação na fase final da Copa do Mundo desde sua estreia no torneio, em 2006. Portugal está programado para iniciar sua campanha na América do Norte no dia 17 de junho contra a República Democrática do Congo, em Houston, marcando o início de um desafiador Grupo K, que também conta com Uzbequistão e Colômbia.