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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

“O nível de Cristiano Ronaldo não caiu” desde a transferência para o Al-Nassr, insiste o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
R. Martinez
Portugal
Copa do Mundo

Roberto Martinez rejeitou qualquer sugestão de que a transferência de Cristiano Ronaldo para a Liga Profissional da Arábia Saudita tenha diminuído sua eficácia no cenário internacional. Após uma visita de observação a Riade, o técnico da seleção de Portugal expressou sua admiração pela garra inabalável e pela condição física do experiente atacante, que se prepara para mais uma Copa do Mundo.

  • Missão de reconhecimento em Riade

    Martinez viajou para a Arábia Saudita para assistir ao empate em 1 a 1 entre Al-Nassr e Al-Hilal no Estádio da Universidade Rei Saud, na terça-feira, 12 de maio. O técnico de 52 anos aproveitou a viagem para avaliar o desempenho de Ruben Neves, João Félix e, especificamente, do capitão da seleção nacional, Ronaldo. Apesar de ter 41 anos, Ronaldo vem tendo uma temporada prolífica, marcando 26 gols e dando três assistências para ajudar a colocar o Al-Nassr no topo da Liga Profissional da Arábia Saudita.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Elogios à resistência diante da fome

    Em declarações à Agência de ImprensaAlemã (DPA), o técnico de Portugal, Martinez, insistiu que o ex-jogador do Manchester United continua sendo uma peça fundamental para a seleção nacional. Ele afirmou: “Cristiano continua com uma enorme vontade de vencer e não vejo nenhum sinal de que seu nível tenha diminuído desde que chegou à Arábia Saudita. Ele está jogando excepcionalmente bem e provou sua importância para a seleção portuguesa. Sua paixão continua, mesmo depois de todos os sucessos e conquistas que alcançou, e ter essa fome de vitória é algo notável.”

  • Lembrete sobre responsabilidade

    Embora reconheça o status de lenda de Ronaldo, Martinez enfatizou que o atacante ainda precisa atender aos altos padrões exigidos de todos os membros da seleção. Ele observou: “No entanto, as conquistas por si só não são suficientes para garantir uma vaga na seleção nacional. Também é necessário contribuir para o sucesso da equipe. Embora seja o capitão e tenha alcançado um sucesso sem precedentes que demonstra seu talento excepcional, ele tem as mesmas responsabilidades que qualquer outro jogador da seleção nacional.”

  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Seleção final do elenco

    A atenção agora se volta para terça-feira, 19 de maio, quando Martinez anunciará oficialmente a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Caso seja selecionado, Ronaldo disputará sua histórica sexta participação na fase final da Copa do Mundo desde sua estreia no torneio, em 2006. Portugal está programado para iniciar sua campanha na América do Norte no dia 17 de junho contra a República Democrática do Congo, em Houston, marcando o início de um desafiador Grupo K, que também conta com Uzbequistão e Colômbia.

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