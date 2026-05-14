“O nível de Cristiano Ronaldo não caiu” desde a transferência para o Al-Nassr, insiste o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez

Em declarações à Agência de ImprensaAlemã (DPA), o técnico de Portugal, Martinez, insistiu que o ex-jogador do Manchester United continua sendo uma peça fundamental para a seleção nacional. Ele afirmou: “Cristiano continua com uma enorme vontade de vencer e não vejo nenhum sinal de que seu nível tenha diminuído desde que chegou à Arábia Saudita. Ele está jogando excepcionalmente bem e provou sua importância para a seleção portuguesa. Sua paixão continua, mesmo depois de todos os sucessos e conquistas que alcançou, e ter essa fome de vitória é algo notável.”