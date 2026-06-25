Além de sua evidente capacidade ofensiva, o notável empenho defensivo do ponta e sua disposição para recuar para ajudar na defesa atraem muito o técnico do Magpies, Eddie Howe. O jogador se destaca abertamente pela liberdade tática que lhe é concedida no terço final do campo.

Refletindo sobre sua filosofia individual no futebol, Nusa disse: “Adoro situações de um contra um. É o que mais gosto no futebol – driblar, ter a liberdade de criar algo em campo. Tento ajudá-los a se adaptarem fora de campo. Mas o mais importante é: seja sempre você mesmo. Trabalhe duro, mas nunca perca a alegria.”