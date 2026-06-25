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O Newcastle United recebeu um impulso na busca por um substituto para Anthony Gordon, já que o RB Leipzig reduziu o valor pedido pelo jogador, alvo do Bayern de Munique
O Magpies está de olho em uma jovem promessa norueguesa
De acordo com o Chronicle Live, a equipe de recrutamento do Tyneside está acompanhando de perto o ágil jogador da seleção norueguesa como principal candidato a preencher a lacuna na lateral esquerda após a saída de Gordon para o Barcelona. Olheiros do clube assistiram recentemente das arquibancadas em Nova Jersey enquanto o jovem atacante demonstrava seu imenso potencial durante uma partida da Copa do Mundo contra o Senegal. Embora o talentoso atacante ainda tenha um contrato de longo prazo na Alemanha até junho de 2029, a redução no valor de mercado do jogador pelo Leipzig abriu repentinamente as portas para uma possível transferência para a Premier League.
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Nusa explica a abordagem tática
Além de sua evidente capacidade ofensiva, o notável empenho defensivo do ponta e sua disposição para recuar para ajudar na defesa atraem muito o técnico do Magpies, Eddie Howe. O jogador se destaca abertamente pela liberdade tática que lhe é concedida no terço final do campo.
Refletindo sobre sua filosofia individual no futebol, Nusa disse: “Adoro situações de um contra um. É o que mais gosto no futebol – driblar, ter a liberdade de criar algo em campo. Tento ajudá-los a se adaptarem fora de campo. Mas o mais importante é: seja sempre você mesmo. Trabalhe duro, mas nunca perca a alegria.”
O Newcastle enfrenta forte concorrência
O atacante nascido em Langhus atraiu uma lista ilustre de admiradores da elite europeia, incluindo forte interesse da Juventus, do Bayern de Munique, do Tottenham Hotspur e do Crystal Palace. Os dirigentes do St James’ Park estão sob imensa pressão para agir rapidamente, após terem perdido o ala espanhol Victor Munoz, que optou por se transferir para o Liverpool.
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Decisão crucial para o mercado se aproxima
O Newcastle precisa evitar hesitações no mercado para não ficar para trás em relação aos seus rivais diretos, tanto no campeonato nacional quanto no continental. Nusa já havia visto uma transferência de 25 milhões de libras para o Brentford fracassar em janeiro de 2024 devido a um problema médico, antes de se destacar na Bundesliga, comprovando sua resiliência a longo prazo. O jovem buscará aproveitar o ímpeto inicial no torneio e criar mais oportunidades de gol para Erling Haaland, sendo que seu desempenho provavelmente determinará se uma oferta formal da Premier League se concretizará.