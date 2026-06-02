O Newcastle poderia acionar a cláusula de rescisão de 51 milhões de libras do ponta, que está a caminho da Copa do Mundo, em busca de um substituto para Anthony Gordon

De acordo com reportagens do Mirror, o Newcastle identificou Ezzalzouli, estrela do Betis, como principal opção para preencher a vaga deixada na ala esquerda. Os planos de transferências de Eddie Howe ficaram significativamente mais complicados após a venda de Gordon ao Barcelona por 70 milhões de libras.

O jogador marroquino de 24 anos teve uma temporada brilhante, marcando 15 gols e dando 13 assistências para ajudar o Betis a garantir uma vaga histórica na Liga dos Campeões.