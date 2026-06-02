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O Newcastle poderia acionar a cláusula de rescisão de 51 milhões de libras do ponta, que está a caminho da Copa do Mundo, em busca de um substituto para Anthony Gordon
O Newcastle está de olho no ponta do Betis
De acordo com reportagens do Mirror, o Newcastle identificou Ezzalzouli, estrela do Betis, como principal opção para preencher a vaga deixada na ala esquerda. Os planos de transferências de Eddie Howe ficaram significativamente mais complicados após a venda de Gordon ao Barcelona por 70 milhões de libras.
O jogador marroquino de 24 anos teve uma temporada brilhante, marcando 15 gols e dando 13 assistências para ajudar o Betis a garantir uma vaga histórica na Liga dos Campeões.
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Winger aprecia um ambiente de alta pressão
O cobiçado ex-jovem jogador do Barcelona acumulou 41 gols e 27 assistências em 219 partidas como profissional, demonstrando um nível de desempenho acompanhado por uma imensa autoconfiança no cenário europeu.
Em declarações no ano passado, antes da grande final europeia do Betis contra o Chelsea, Ezzalzouli afirmou com confiança sua capacidade de lidar com o mais alto nível de escrutínio competitivo. Ele disse ao Diario de Sevilla: “Gosto de críticas para calá-los. Quem quer que coloquem na minha frente, vou devorá-los vivos.”
Olheiros acompanham estrela marroquina
O Newcastle enviou recentemente sua equipe de olheiros em duas ocasiões distintas para acompanhar de perto o atacante do Betis. Informações provenientes da Espanha indicam que esses olheiros avaliaram seu desempenho nas vitórias da La Liga contra o Elche e o Real Oviedo, partida na qual ele contribuiu diretamente com um gol e uma assistência. Além disso, notícias divulgadas pelo Chronicle Live revelam que, embora a diretoria do Betis esteja plenamente ciente do interesse do Newcastle pelo ponta, nenhuma proposta financeira oficial foi apresentada.
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A campanha para a Copa do Mundo antecede a candidatura
O Newcastle está tentando conduzir suas negociações de transferência discretamente, sem chamar atenção, antes de apresentar qualquer oferta inicial formal pelo seu principal alvo. Ezzalzouli está agora se preparando para uma importante exibição internacional, já que se dirige à Copa do Mundo com a seleção de Marrocos. Os Magpies precisam decidir se vão acionar antecipadamente sua cláusula de rescisão de 51 milhões de libras, especialmente porque clubes rivais como Tottenham e Aston Villa também estão de olho no ponta.