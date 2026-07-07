O Newcastle encontra-se em uma sólida posição financeira após a transferência sensacional de Sandro Tonali para o Tottenham, em um negócio que pode chegar a 100 milhões de libras (134 milhões de dólares). Embora a perda do astro italiano seja um golpe para o meio-campo, o clube agiu rapidamente para identificar um substituto à altura em Manzambi, cujo valor subiu drasticamente durante suas atuações na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o The Athletic, os Magpies vêm acompanhando o jogador de 20 anos há mais de um ano, impressionados com sua capacidade de conduzir a bola de forma direta e sua garra defensiva na Bundesliga. Com Joe Willock entrando nos últimos 12 meses de contrato e com a expectativa de que ele deixe o clube, Howe vê Manzambi como o ideal número 8 moderno para proporcionar tanto energia quanto flexibilidade tática a um meio-campo que continua ancorado por Bruno Guimarães, apesar do interesse do Arsenal pelo brasileiro.







