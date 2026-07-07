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O Newcastle iniciará negociações para contratar Johan Manzambi, estrela da seleção suíça na Copa do Mundo, enquanto os Magpies buscam investir o dinheiro arrecadado com a venda de Sandro Tonali
Reinvestindo o lucro inesperado do Tonali
O Newcastle encontra-se em uma sólida posição financeira após a transferência sensacional de Sandro Tonali para o Tottenham, em um negócio que pode chegar a 100 milhões de libras (134 milhões de dólares). Embora a perda do astro italiano seja um golpe para o meio-campo, o clube agiu rapidamente para identificar um substituto à altura em Manzambi, cujo valor subiu drasticamente durante suas atuações na Copa do Mundo de 2026.
De acordo com o The Athletic, os Magpies vêm acompanhando o jogador de 20 anos há mais de um ano, impressionados com sua capacidade de conduzir a bola de forma direta e sua garra defensiva na Bundesliga. Com Joe Willock entrando nos últimos 12 meses de contrato e com a expectativa de que ele deixe o clube, Howe vê Manzambi como o ideal número 8 moderno para proporcionar tanto energia quanto flexibilidade tática a um meio-campo que continua ancorado por Bruno Guimarães, apesar do interesse do Arsenal pelo brasileiro.
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Uma ascensão rápida no cenário mundial
Manzambi aproveitou o maior palco do mundo para confirmar por que a elite europeia está de olho nele. Ele já contribuiu com três gols e duas assistências pela Suíça, incluindo uma participação notável de 19 minutos contra a Bósnia e Herzegovina, na qual marcou duas vezes. Apesar dos relatos de que Manzambi está fora do confronto das oitavas de final contra a Colômbia devido a uma lesão no joelho, o interesse do Newcastle permanece inabalável.
A trajetória do jovem começou no Servette, da Suíça, antes de se transferir para a base do Freiburg em 2023. Desde que fez sua estreia profissional em agosto de 2024, ele disputou 58 partidas pelo clube alemão, marcando nove gols.
Sua versatilidade tem sido um fator-chave em seu desenvolvimento, já que ele passou de uma função de volante defensivo na Bundesliga para um papel mais avançado e ofensivo na seleção nacional.
Dando continuidade à campanha de recrutamento de verão
Caso a contratação de Manzambi seja concretizada, ele representaria a mais recente peça de um ambicioso quebra-cabeça de contratações. O Newcastle já demonstrou seu poder financeiro ao garantir a contratação de Bazoumana Touré por € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 57 milhões) do Hoffenheim, superando vários gigantes europeus na disputa pela contratação do marfinense. A estratégia do clube parece focada em jovens talentos de elite com alto valor de revenda e potencial imediato para a equipe principal.
Paralelamente à busca por Manzambi, os Magpies estão avançando em uma negociação pelo jovem prodígio de 18 anos do Ajax, o meio-campista Sean Steur. Essa abordagem agressiva sugere que o Newcastle não está apenas buscando repor o que perdeu, mas sim com o objetivo de reduzir a média de idade do elenco e, ao mesmo tempo, elevar o nível técnico geral do time titular sob a orientação de Howe.
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A evolução tática sob o comando de Howe
Um dos aspectos mais intrigantes do perfil de Manzambi é sua ambiguidade tática. No Freiburg, ele tem atuado quase exclusivamente como volante na base de um 4-2-3-1, mas pela Suíça, já jogou pela direita do meio-campo e até mesmo atrás de um atacante central. Essa flexibilidade é exatamente o que Eddie Howe procura em um meio-campista moderno, permitindo transições durante a partida e rotações fluidas.
O jogador do Freiburg possui um “conjunto perfeito de atributos”, segundo os olheiros, combinando força física com criatividade e resistência.
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