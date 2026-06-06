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O Newcastle fecha acordo de € 28 milhões pelo novo goleiro, que já havia sido alvo do Chelsea e do Real Madrid
Newcastle vence disputa pelo goleiro francês muito cotado
O Newcastle chegou a um acordo com o Stade de Reims para contratar o goleiro Jaouen em uma transação no valor de € 28,5 milhões, segundo o Canal+. O jogador de 20 anos teria assinado um contrato de quatro anos e completará sua transferência para o St James’ Park durante a janela de transferências de verão.
A transferência é um grande sucesso para o departamento de contratações do Newcastle, considerando o alto nível de concorrência pelo jogador da seleção juvenil da França. Jaouen já havia visitado as instalações de treinamento do Chelsea para discutir uma possível transferência, enquanto o Real Madrid o via como um possível sucessor de longo prazo para Thibaut Courtois.
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Planejamento de sucessão para Nick Pope
A contratação de Jaouen ocorre em um momento em que o Newcastle começa a olhar para o futuro de seu elenco de goleiros. O atual goleiro titular, Pope, completou 34 anos em abril e, embora continue sendo uma peça fundamental nos planos de Eddie Howe, o clube tem demonstrado interesse em trazer uma alternativa mais jovem para se desenvolver sob sua orientação.
O clube de Tyneside decidiu recentemente não ativar a cláusula de compra no empréstimo de Aaron Ramsdale do Southampton, criando uma lacuna no elenco que Jaouen deverá preencher. Ao contratar o ex-jogador do Guingamp, o Newcastle garantiu um goleiro com vasta experiência profissional, apesar de sua pouca idade.
Subindo na carreira na França
A reputação de Jaouen cresceu significativamente durante a temporada 2024-25, quando foi emprestado ao USL Dunkerque. Durante sua passagem pelo norte da França, ele desempenhou um papel fundamental ao levar o clube às semifinais da Coupe de France e foi decisivo na campanha pela promoção da Ligue 2, que acabou não sendo alcançada por pouco.
Ao retornar ao Reims, seu clube de origem, ele foi escalado como titular após o rebaixamento do time da primeira divisão. Embora o Reims não tenha conseguido garantir o retorno imediato à Ligue 1 nesta temporada, o desempenho individual de Jaouen como goleiro titular consolidou ainda mais sua reputação como futuro jogador da seleção nacional.
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Um novo desafio na Premier League
Assim que os últimos detalhes da transferência forem finalizados, Jaouen deverá iniciar a pré-temporada com o Newcastle, a fim de se preparar para sua primeira temporada na Inglaterra. O desafio para o jovem goleiro será se adaptar ao futebol da Premier League enquanto disputa uma vaga no time, que ainda conta com a experiência de Pope. O Newcastle, por sua vez, espera que seu mais recente investimento se torne uma solução de longo prazo para a posição de goleiro.