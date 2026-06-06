O Newcastle fecha acordo de € 28 milhões pelo novo goleiro, que já havia sido alvo do Chelsea e do Real Madrid

O Newcastle chegou a um acordo com o Stade de Reims para contratar o goleiro Jaouen em uma transação no valor de € 28,5 milhões, segundo o Canal+. O jogador de 20 anos teria assinado um contrato de quatro anos e completará sua transferência para o St James’ Park durante a janela de transferências de verão.

A transferência é um grande sucesso para o departamento de contratações do Newcastle, considerando o alto nível de concorrência pelo jogador da seleção juvenil da França. Jaouen já havia visitado as instalações de treinamento do Chelsea para discutir uma possível transferência, enquanto o Real Madrid o via como um possível sucessor de longo prazo para Thibaut Courtois.