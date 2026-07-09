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O Newcastle fecha acordo de 50 milhões de libras para superar o Aston Villa na contratação do craque do Freiburg e da seleção suíça
Newcastle fecha contrato com Manzambi
De acordo com a Sky Sport, o Newcastle chegou a um acordo total com o Freiburg para contratar o meio-campista suíço Manzambi por um valor total de € 60 milhões (£ 51 milhões). Esse valor astronômico representará uma venda recorde na história do clube da Bundesliga. O time do St James’ Park está, neste momento, acertando os últimos detalhes com os representantes do jogador de 20 anos para concluir a transferência rapidamente.
- AFP
O Villa não consegue contratar o meio-campista almejado
O Aston Villa, também da Premier League, vinha buscando intensamente o talentoso meio-campista central para reforçar seu elenco. A equipe de Unai Emery vem buscando reforços para o meio-campo depois que seu jogador-chave, Amadou Onana, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado. No entanto, a atuação agressiva dos Magpies no mercado de transferências fez com que eles conseguissem superar o Villa na disputa pela contratação do jogador.
Desempenhos na Copa do Mundo impressionam
Manzambi continuou a se destacar no cenário internacional, quebrando um recorde histórico na Copa do Mundo de 2026 com a Suíça. Durante a vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia-Herzegovina na fase de grupos, ele se tornou o jogador mais jovem da história do torneio a marcar dois ou mais gols em uma única partida saindo do banco. Seu impressionante desempenho, com três gols e duas assistências em quatro partidas do torneio, fez com que seu valor de mercado disparasse.
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Nova contratação reforça os Magpies
Assim que sua participação na Copa do Mundo chegar ao fim, o jogador deve voar para Tyneside para passar por exames médicos antes de se juntar ao elenco de Eddie Howe. Manzambi chega após uma temporada nacional de grande amadurecimento, tendo disputado 27 partidas da Bundesliga e marcado cinco gols na última temporada. Espera-se que sua chegada traga uma injeção muito necessária de criatividade e energia ao meio-campo do Newcastle, após a recente saída de Sandro Tonali para o Tottenham.
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