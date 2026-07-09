O Newcastle fecha acordo de 50 milhões de libras para superar o Aston Villa na contratação do craque do Freiburg e da seleção suíça

Manzambi continuou a se destacar no cenário internacional, quebrando um recorde histórico na Copa do Mundo de 2026 com a Suíça. Durante a vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia-Herzegovina na fase de grupos, ele se tornou o jogador mais jovem da história do torneio a marcar dois ou mais gols em uma única partida saindo do banco. Seu impressionante desempenho, com três gols e duas assistências em quatro partidas do torneio, fez com que seu valor de mercado disparasse.